Bà Tân Vlog vừa bị "ném đá" dữ dội vì một... chú chó

Vốn được biết đến với những món ăn khổng lồ, mới đây Bà Tân Vlog quyết định thay đổi phong cách với video đầu tiên không chế biến các món ăn siêu to. Trong video mới nhất Bà Tân trổ tài làm món bánh Oreo hoa anh đào siêu đẹp siêu sang chảnh màu hồng. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì bất thường cho đến khi giữa đoạn video xuất hiện một vị khách không mời khiến dân mạng không khỏi ''nhức mắt''. Theo đó sau khi đã hoàn thành chiếc bánh, do mải mê giới thiệu thành quả của mình, bà Tân đã không để ý đến chú cún cưng của con trai Hưng Vlog đang nô đùa ở sau lưng. Chú cún này chạy đến liếm vào đĩa đặt phía sau lưng bà Tân, sau đó chính những chiếc đĩa này không biết có được rửa sạch hay không nhưng lại được bà Tân sử dụng để chia bánh mời mọi người cùng ăn. Cộng đồng mạng nhanh chóng ''soi'' ra chi tiết mất vệ sinh này và tranh cãi dữ dội. Đa phần người xem cho rằng không nên sử dụng những chiếc đĩa đã bị động vật chạm phải hay liếm vào, đặc biệt là khi chưa được rửa sạch. Một số người cho rằng khu vực nấu ăn không nên có sự xuất hiện của động vật bởi lông của chúng rất dễ bay, rơi vào món ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Đây không phải là lần đầu tiên các vlog của bà Tân vướng phải những lùm xùm liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn khi chế biến. Trước đó, trong video hướng dẫn làm ly siro mận siêu to khổng lồ, một số ''vị khách không mời'' khác là những con ruồi xuất hiện trong khi Bà Tân Vlog đang chế biến mận khiến dân tình không khỏi bức xúc. Đặc biệt, không rõ những vị khách được mời có chú ý đến khâu an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến của Bà Tân hay không, nhưng vẫn thưởng thức một cách ngon lành những ly nước, món ăn,... Bà Tân Vlog cũng vướng nghi vấn sử dụng chiếc muôi cho lợn ăn để pha trà sữa, nấu nước mận, làm thạch dưa hấu,... Thậm chí là dùng tay trần, không đeo găng tay vệ sinh để trộn, cuốn thức ăn trong quá trình chế biến các món ăn. Phía sau những clip triệu view của Bà Tân Vlog | VTV24

