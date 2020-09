Apple Watch Series 6 “ngon - bổ” điểm nào... fan Táo phải xuống tiền?

Vào lúc 0h sáng ngày 16/9 theo giờ Hà Nội, Apple đã tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới. Tâm điểm của sự kiện là 2 sản phẩm Apple Watch Series 6 và iPad Air mới. Trong đó, chiếc Apple Watch được ra mắt với 2 phiên bản đúng như đồn đóan. Watch Series 6 là sản phẩm đầu tiên được giới thiệu trong lễ ra mắt của Apple. Không có nhiều thay đổi về thiết kế nhưng mẫu smartwatch mới được "Quả táo" thêm nhiều tính năng thông minh và hướng tới sản phẩm như một thiết bị y tế cá nhân. Đúng như mong đợi, tính năng đo đồng độ oxy trong máu đã chính thức xuất hiện trên Apple Series 6. Máy đo nồng độ oxy trong máu trên đồng hồ đo màu của máu bằng cách chiếu tia hồng ngoại và ánh sáng hồng ngoại lên cổ tay người đeo và đo độ phản chiếu, sau đó đo hàm lượng oxy trong vòng 15 giây. Apple Watch cũng được ra mắt cùng với tính năng Family setup khi có thể tăng kết nối với các thành viên trong gia đình thông qua các cài đặt để báo vị trí, thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, lời nhắc... tuy nhiên tính năng này sẽ tạm thời chưa được cập nhật tại Việt Nam. Kích thước và kiểu dáng tương tự Watch Series 5 nhưng màn hình trên Watch Series 6 sáng gấp 2,5 lần ở chế độ luôn mở Alway-on Display. Cao độ kế của máy cũng luôn hoạt động và hiển thị độ cao của chủ nhân trong thời gian thực. Smartwatch mới của Apple dùng chip S6 mới hoạt động nhanh hơn 20% so S5. Bên trong còn có ăng-ten Ultra Wideband cho phép định vị trong phạm vi gần hoặc giúp dùng Watch Series 6 như một chiếc chìa khóa thông minh cho xe hơi. Watch Series 6 tích hợp cảm biến đo nhịp tim mới, có thể đo cả độ bão hòa oxy trong máu (SpO2). WatchOS 7 có thể sử dụng dữ liệu chuyển động và nhịp tim để cung cấp chỉ số VO2 Max. Song song với watchOS 7, Watch Series 6 sẽ hỗ trợ theo dõi giấc ngủ toàn diện, phát hiện rửa tay tự động và các kiểu tập luyện mới. Ngoài ra, Apple cũng giới thiệu một loại dây đeo hoàn toàn mới là Braided Solo Loop và the Solo Loop không có móc khóa và liền mạch hoàn toàn với nhiều kích thước cho các cỡ tay khác nhau. Apple Watch 6 có thời lượng pin 18 tiếng - tương tự thế hệ trước nhưng có khả năng sạc nhanh hơn với một lần sạc đầy chỉ mất chưa đến 1,5 giờ. Bên cạnh đó, Apple Watch cũng ra mắt phiên bản SE với giá thấp hơn. Không có cảm biến oxy trong máu hay vi xử lý Apple S6 như model cao cấp nhất nhưng Watch SE vẫn có đầy đủ các tính năng thiết yếu. Sản phẩm có cảm biến đo độ cao, la bàn, gia tốc kế, con quay hổi chuyển cũng như cảm biến phát hiện chủ nhân bị ngã. Watch SE sử dụng chip xử lý S5 tương tự như trên đồng hồ Watch Series 5 với tốc độ xử lý được cho là nhanh gấp đôi so với Watch Series 3, sản phẩm có giá từ 279$. Apple Watch Series 6 có gía từ 399$ có thể đặt hàng ngay từ hôm nay.

Vào lúc 0h sáng ngày 16/9 theo giờ Hà Nội, Apple đã tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới. Tâm điểm của sự kiện là 2 sản phẩm Apple Watch Series 6 và iPad Air mới. Trong đó, chiếc Apple Watch được ra mắt với 2 phiên bản đúng như đồn đóan. Watch Series 6 là sản phẩm đầu tiên được giới thiệu trong lễ ra mắt của Apple. Không có nhiều thay đổi về thiết kế nhưng mẫu smartwatch mới được "Quả táo" thêm nhiều tính năng thông minh và hướng tới sản phẩm như một thiết bị y tế cá nhân. Đúng như mong đợi, tính năng đo đồng độ oxy trong máu đã chính thức xuất hiện trên Apple Series 6. Máy đo nồng độ oxy trong máu trên đồng hồ đo màu của máu bằng cách chiếu tia hồng ngoại và ánh sáng hồng ngoại lên cổ tay người đeo và đo độ phản chiếu, sau đó đo hàm lượng oxy trong vòng 15 giây. Apple Watch cũng được ra mắt cùng với tính năng Family setup khi có thể tăng kết nối với các thành viên trong gia đình thông qua các cài đặt để báo vị trí, thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, lời nhắc... tuy nhiên tính năng này sẽ tạm thời chưa được cập nhật tại Việt Nam. Kích thước và kiểu dáng tương tự Watch Series 5 nhưng màn hình trên Watch Series 6 sáng gấp 2,5 lần ở chế độ luôn mở Alway-on Display. Cao độ kế của máy cũng luôn hoạt động và hiển thị độ cao của chủ nhân trong thời gian thực. Smartwatch mới của Apple dùng chip S6 mới hoạt động nhanh hơn 20% so S5. Bên trong còn có ăng-ten Ultra Wideband cho phép định vị trong phạm vi gần hoặc giúp dùng Watch Series 6 như một chiếc chìa khóa thông minh cho xe hơi. Watch Series 6 tích hợp cảm biến đo nhịp tim mới, có thể đo cả độ bão hòa oxy trong máu (SpO2). WatchOS 7 có thể sử dụng dữ liệu chuyển động và nhịp tim để cung cấp chỉ số VO2 Max. Song song với watchOS 7, Watch Series 6 sẽ hỗ trợ theo dõi giấc ngủ toàn diện, phát hiện rửa tay tự động và các kiểu tập luyện mới. Ngoài ra, Apple cũng giới thiệu một loại dây đeo hoàn toàn mới là Braided Solo Loop và the Solo Loop không có móc khóa và liền mạch hoàn toàn với nhiều kích thước cho các cỡ tay khác nhau. Apple Watch 6 có thời lượng pin 18 tiếng - tương tự thế hệ trước nhưng có khả năng sạc nhanh hơn với một lần sạc đầy chỉ mất chưa đến 1,5 giờ. Bên cạnh đó, Apple Watch cũng ra mắt phiên bản SE với giá thấp hơn. Không có cảm biến oxy trong máu hay vi xử lý Apple S6 như model cao cấp nhất nhưng Watch SE vẫn có đầy đủ các tính năng thiết yếu. Sản phẩm có cảm biến đo độ cao, la bàn, gia tốc kế, con quay hổi chuyển cũng như cảm biến phát hiện chủ nhân bị ngã. Watch SE sử dụng chip xử lý S5 tương tự như trên đồng hồ Watch Series 5 với tốc độ xử lý được cho là nhanh gấp đôi so với Watch Series 3, sản phẩm có giá từ 279$. Apple Watch Series 6 có gía từ 399$ có thể đặt hàng ngay từ hôm nay.