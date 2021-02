Apple Watch giúp phát hiện COVID-19 sớm hơn xét nghiệm PCR

Nhóm các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Mount Sinai, New York và Đại học Standford đã phát hiện ra rằng đồng hồ thông minh của Apple - Apple Watch có thể cảnh báo sự lây nhiễm COVID-19. Dự đoán có thể giúp phát hiện COVID-19 sớm từ một tuần trước khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 9/2020, trên khoảng 300 người là nhân viên của Mount Sinai. Những người này sử dụng iPhone 6 trở lên và Apple Watch từ series 4 về sau. Họ được yêu cầu đeo đồng hồ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày. Tín hiệu được theo dõi là sự biến thiên nhịp tim - HRV - của người dùng, dựa trên tính năng đo nhịp tim của Apple Watch. Sự thay đổi trong chỉ số HRV là một trong những dấu hiệu cảnh báo tình trạng viêm đang phát triển trong cơ thể. Tình trạng này cũng gặp ở những người viêm phổi do COVID-19. Kết quả cho thấy những người mắc COVID-19 thường có ít sự biến đổi nhịp tim hơn so với người bình thường. Trong khi đó, biến đổi nhịp tim sẽ diễn ra nhiều hơn khi một người đang trong trạng thái âu lo. Trong báo cáo của Đại học Standford, 81% người mắc COVID-19 sẽ có nhịp tim lúc nghỉ thay đổi trong tối đa 9,5 ngày trước khi các triệu chứng rõ ràng xuất hiện. Vì vậy, sự thay đổi liên tục của nhịp tim có thể giúp cảnh báo sớm cho người bệnh. Dù có nhiều lý do khác ngoài COVID-19 có thể dẫn đến sự thay đổi nhịp tim, nhưng nghiên cứu này đã cung cấp thông tin quan trọng trong việc cảnh báo sớm và hạn chế khả năng lây lan của virus. Rob Hirten, người đứng đầu nghiên cứu cho biết. Nhờ thông số này, các chuyên gia y tế có thể dự đoán người nhiễm COVID-19 trước cả khi có triệu chứng, đồng thời sớm hơn khoảng một tuần so với phương pháp xét nghiệm PCR. Lợi thế của các thiết bị đeo như Apple Watch là có thể được đeo 24/7 trên tay người dùng cho ra kết quả tức thì, nên vượt trội so với việc đo bởi các thiết bị y tế truyền thống. Đồng thời, cách thức này không xâm lấn và cũng có thể hạn chế tiếp xúc giữa người bệnh và nhân viên y tế. Apple không tham gia cũng như không tài trợ cho nghiên cứu này. Nhưng CEO Tim Cook từng nhắc đến nghiên cứu này trong buổi giới thiệu đồng hồ Apple Watch Series 6 hồi tháng 9 năm ngoái.

Nhóm các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Mount Sinai, New York và Đại học Standford đã phát hiện ra rằng đồng hồ thông minh của Apple - Apple Watch có thể cảnh báo sự lây nhiễm COVID-19. Dự đoán có thể giúp phát hiện COVID-19 sớm từ một tuần trước khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 9/2020, trên khoảng 300 người là nhân viên của Mount Sinai. Những người này sử dụng iPhone 6 trở lên và Apple Watch từ series 4 về sau. Họ được yêu cầu đeo đồng hồ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày. Tín hiệu được theo dõi là sự biến thiên nhịp tim - HRV - của người dùng, dựa trên tính năng đo nhịp tim của Apple Watch . Sự thay đổi trong chỉ số HRV là một trong những dấu hiệu cảnh báo tình trạng viêm đang phát triển trong cơ thể. Tình trạng này cũng gặp ở những người viêm phổi do COVID-19. Kết quả cho thấy những người mắc COVID-19 thường có ít sự biến đổi nhịp tim hơn so với người bình thường. Trong khi đó, biến đổi nhịp tim sẽ diễn ra nhiều hơn khi một người đang trong trạng thái âu lo. Trong báo cáo của Đại học Standford, 81% người mắc COVID-19 sẽ có nhịp tim lúc nghỉ thay đổi trong tối đa 9,5 ngày trước khi các triệu chứng rõ ràng xuất hiện. Vì vậy, sự thay đổi liên tục của nhịp tim có thể giúp cảnh báo sớm cho người bệnh. Dù có nhiều lý do khác ngoài COVID-19 có thể dẫn đến sự thay đổi nhịp tim, nhưng nghiên cứu này đã cung cấp thông tin quan trọng trong việc cảnh báo sớm và hạn chế khả năng lây lan của virus. Rob Hirten, người đứng đầu nghiên cứu cho biết. Nhờ thông số này, các chuyên gia y tế có thể dự đoán người nhiễm COVID-19 trước cả khi có triệu chứng, đồng thời sớm hơn khoảng một tuần so với phương pháp xét nghiệm PCR. Lợi thế của các thiết bị đeo như Apple Watch là có thể được đeo 24/7 trên tay người dùng cho ra kết quả tức thì, nên vượt trội so với việc đo bởi các thiết bị y tế truyền thống. Đồng thời, cách thức này không xâm lấn và cũng có thể hạn chế tiếp xúc giữa người bệnh và nhân viên y tế. Apple không tham gia cũng như không tài trợ cho nghiên cứu này. Nhưng CEO Tim Cook từng nhắc đến nghiên cứu này trong buổi giới thiệu đồng hồ Apple Watch Series 6 hồi tháng 9 năm ngoái.