Ánh sáng kỳ dị lúc động đất mạnh ở Mexico: Báo hiệu thảm họa?

Trận động đất 7,1 độ richter xảy ra hôm 8/9 gần thành phố nghỉ mát ở bang Guerrero, tây bắc Mexico, khiến ít nhất một người thiệt mạng, các tòa nhà bị hư hại và đá lở nằm rải rác trên đường cao tốc, nhưng không gây thiệt hại diện rộng. Nhiều người dùng Twitter đã đăng video về các luồng sáng màu xanh lam liên tục xuất hiện và dùng hastag "Apocalipsis", thuật ngữ Kinh thánh trong tiếng Tây Ban Nha chỉ ngày tận thế. Tuy nhiên, nhà vật lý học Troy Shinbrot ở ĐH Rutgers (Mỹ) đã trấn an rằng mọi người không nên lo sợ, vì những ánh sáng đó - dù trông rất kinh dị - không phải là dấu hiệu cho biết thế giới sắp kết thúc. Năm 2017, những mảng sáng màu xanh bí ẩn xuất hiện cùng trận động đất mạnh cấp độ 8,1 tại thủ đô Mexico City – Mexico cũng đã làm dấy lên nhiều phỏng đoán. Trước đó, vào năm 2009, những vệt sáng nhỏ được nhìn thấy trên bầu trời chỉ vài giây trước khi trận động đất xảy ra ở TP L'Aquila – Ý. Cũng có báo cáo về ánh sánh cầu vồng mờ xuất hiện trước trận động đất năm 1906 ở TP San Francisco – Mỹ. Đây được cho là hiện tượng ánh sáng động đất dường như xảy ra tại các đứt gãy của lớp vỏ Trái đất, nơi các mảng kiến tạo của Trái đất đang tách rời khỏi nhau. Ánh sáng động đất có thể kéo dài vài giây hoặc thậm chí vài phút tùy theo từng trường hợp. Ánh sáng động đất có nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. Các hình thức phổ biến của ánh sáng động đất bao gồm những ngọn lửa màu xanh phóng lên từ mặt đất và dừng lại ở độ cao bằng mắt cá chân. Những quả cầu ánh sáng lơ lửng trong không khí, hoặc những chớp sáng giống tia sét thông thường, chỉ khác là chúng xuất hiện từ trong lòng đất thay vì từ trên trời và có thể phóng lên độ cao 200m. Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học cho rằng, ánh sáng động đất hình thành do tính chất phóng điện của một số loại đá khi chịu áp lực lớn giữa các mảng kiến tạo, chẳng hạn như đá bazan và đá gabbro. Tại một số khu vực, đá bazan và đá gabbro có mặt trong cấu trúc thẳng đứng của lớp vỏ Trái đất, tới độ sâu khoảng 97km. Chúng có những khiếm khuyết nhỏ trong mạng tinh thể nên dễ giải phóng điện tích. Điện tích có thể kết hợp và tạo ra một loại trạng thái giống plasma, có thể di chuyển ở tốc độ rất cao, bùng phát trên mặt đất và phóng điện vào không khí tạo ra loạt chớp sáng đầy màu sắc. Tuy nhiên, nhà địa chấn học Victor Manuel Cruz Atienza thuộc Đại học Tự trị Quốc gia Mexico thì không cho rằng chớp xanh trên là do hiện tượng ánh sáng động đất, nhưng nhấn mạnh bầu trời đêm 8/9 có rất nhiều sấm chớp do một trận mưa.

