Ảnh "nóng hổi" Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4 vừa ra mắt

Trong sự kiện Galaxy Unpacked 2022 được Samsung tổ chức hôm 10/8, Z Fold4 và Z Flip4 đã chính thức ra mắt. Samsung Galaxy Z Flip4 có bốn phiên bản màu sắc thời trang cho bạn lựa chọn: Mysterious Violet, Gothic Space, Cherry Blossom Garden và Blue Ocean Holida. Trên thế hệ Z Flip mới, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi, từ chối cuộc gọi ngay trên màn hình nhỏ khi máy đã gập lại. Đồng thời, người dùng cũng có thể trả lời tin nhắn trên màn hình này (tin nhắn mẫu có sẵn). Màn hình 6,7 inch mở ra góc nhìn tuyệt đẹp nhờ Ultra Thin Glass. Độ bền cao giúp thiết bị mạnh mẽ hơn bao giờ hết — duy trì độ bền tới 200.000 lần gập. Đây là chiếc điện thoại thông minh gập lại được có khả năng kháng nước đầu tiên trên thế giới. Điện thoại có thể hoạt động ở độ sâu 1,5 mét nước trong tối đa 30 phút mà không hề hấn gì. Điểm ảnh trên cảm biến camera cũng được làm lớn hơn, cho khả năng tăng mức độ sáng lên 65% so với đời trước. Samsung Galaxy Z Flip4 trang bị hệ thống camera kép 12 megapixel ở mặt sau và camera selife 10 megapixel ở mặt trước. Máy dùng chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, RAM 8GB, bộ nhớ trong tối đa 512GB. Màn hình máy khi mở ra có kích thước 6,7 inch. Z Flip4 được trang bị pin 3700mAh ( điển hình), có khả năng phân phối điện năng thông minh giúp kéo dài thời lượng pin. Giá bán Samsung Galaxy Z Flip4 từ 24 triệu VND cho phiên bản 8G + 128 GB bộ nhớ, 26 triệu VNĐ cho phiên bản 8G + 256 GB bộ nhớ trong, 27 triệu VNĐ cho phiên bản Bespoke và 29, 5 triệu VNĐ cho phiên bản 8G + 512GB bộ nhớ trong. Cũng tại sự kiện ra mắt tối qua, Samsung Galaxy Z Fold 4 được nhiều người mong đợi đã chính thức ra mắt. Samsung Galaxy Z Fold 4 đã có sẵn để đặt hàng trước với 4 màu: Đen ma, Xám xanh lá cây, Màu be và Đỏ tía (chỉ có trên trang web chính thức). Samsung cho biết, Z Fold 4 là mẫu điện thoại nhẹ nhất trong số các mẫu máy tiền nhiệm, nhằm mang lại cảm giác sử dụng thoải mái hơn. Giá bán tương tự như thế hệ trước của Samsung, Galaxy Z Fold 4 có giá khởi điểm 1.799 USD và sẽ có mặt trên thị trường vào ngày 26/8. Samsung Galaxy Z Fold 4 sử dụng màn hình ngoài 6,2 inch HD + tỷ lệ 13,1: 9 Dynamic AMOLED 2X, hỗ trợ tốc độ làm tươi thích ứng 120Hz, 402ppi. Đây là smartphone cao cấp nhất hiện nay của hãng điện tử Hàn Quốc. Samsung Galaxy Z Fold 4 là điện thoại thông minh đầu tiên (OneUI 4.1.1) được khởi chạy với Android 12L. IT House được biết rằng Google đã tung ra hệ thống Android 12L cho máy tính bảng và thiết bị màn hình lớn vào cuối năm ngoái, hệ thống này có những tối ưu hóa nhất định trong logic hoạt động. Z Fold 4 được trang bị chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4nm, 12GB RAM và 1TB dung lượng lưu trữ trong, pin 4400mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W + sạc không dây 15W, nhưng sẽ không đi kèm bộ sạc. Màn hình bên trong mới của Z Fold 4 rộng hơn (374ppi) so với Galaxy Z Fold 3, được phủ kính Gorilla Glass Victus + ở mặt trước ,mặt sau, và có khung hẹp hơn, nặng 263 gram, đây cũng là mẫu Samsung Galaxy Z Fold nhẹ nhất hiện tại. Mời các bạn xem video: Galaxy X BTS: Behind the scenes highlights with Galaxy

Trong sự kiện Galaxy Unpacked 2022 được Samsung tổ chức hôm 10/8, Z Fold4 và Z Flip4 đã chính thức ra mắt. Samsung Galaxy Z Flip4 có bốn phiên bản màu sắc thời trang cho bạn lựa chọn: Mysterious Violet, Gothic Space, Cherry Blossom Garden và Blue Ocean Holida. Trên thế hệ Z Flip mới, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi, từ chối cuộc gọi ngay trên màn hình nhỏ khi máy đã gập lại. Đồng thời, người dùng cũng có thể trả lời tin nhắn trên màn hình này (tin nhắn mẫu có sẵn). Màn hình 6,7 inch mở ra góc nhìn tuyệt đẹp nhờ Ultra Thin Glass. Độ bền cao giúp thiết bị mạnh mẽ hơn bao giờ hết — duy trì độ bền tới 200.000 lần gập. Đây là chiếc điện thoại thông minh gập lại được có khả năng kháng nước đầu tiên trên thế giới. Điện thoại có thể hoạt động ở độ sâu 1,5 mét nước trong tối đa 30 phút mà không hề hấn gì. Điểm ảnh trên cảm biến camera cũng được làm lớn hơn, cho khả năng tăng mức độ sáng lên 65% so với đời trước. Samsung Galaxy Z Flip4 trang bị hệ thống camera kép 12 megapixel ở mặt sau và camera selife 10 megapixel ở mặt trước. Máy dùng chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, RAM 8GB, bộ nhớ trong tối đa 512GB. Màn hình máy khi mở ra có kích thước 6,7 inch. Z Flip4 được trang bị pin 3700mAh ( điển hình), có khả năng phân phối điện năng thông minh giúp kéo dài thời lượng pin. Giá bán Samsung Galaxy Z Flip4 từ 24 triệu VND cho phiên bản 8G + 128 GB bộ nhớ, 26 triệu VNĐ cho phiên bản 8G + 256 GB bộ nhớ trong, 27 triệu VNĐ cho phiên bản Bespoke và 29, 5 triệu VNĐ cho phiên bản 8G + 512GB bộ nhớ trong. Cũng tại sự kiện ra mắt tối qua, Samsung Galaxy Z Fold 4 được nhiều người mong đợi đã chính thức ra mắt. Samsung Galaxy Z Fold 4 đã có sẵn để đặt hàng trước với 4 màu: Đen ma, Xám xanh lá cây, Màu be và Đỏ tía (chỉ có trên trang web chính thức). Samsung cho biết, Z Fold 4 là mẫu điện thoại nhẹ nhất trong số các mẫu máy tiền nhiệm, nhằm mang lại cảm giác sử dụng thoải mái hơn. Giá bán tương tự như thế hệ trước của Samsung, Galaxy Z Fold 4 có giá khởi điểm 1.799 USD và sẽ có mặt trên thị trường vào ngày 26/8. Samsung Galaxy Z Fold 4 sử dụng màn hình ngoài 6,2 inch HD + tỷ lệ 13,1: 9 Dynamic AMOLED 2X, hỗ trợ tốc độ làm tươi thích ứng 120Hz, 402ppi. Đây là smartphone cao cấp nhất hiện nay của hãng điện tử Hàn Quốc. Samsung Galaxy Z Fold 4 là điện thoại thông minh đầu tiên (OneUI 4.1.1) được khởi chạy với Android 12L. IT House được biết rằng Google đã tung ra hệ thống Android 12L cho máy tính bảng và thiết bị màn hình lớn vào cuối năm ngoái, hệ thống này có những tối ưu hóa nhất định trong logic hoạt động. Z Fold 4 được trang bị chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4nm, 12GB RAM và 1TB dung lượng lưu trữ trong, pin 4400mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W + sạc không dây 15W, nhưng sẽ không đi kèm bộ sạc. Màn hình bên trong mới của Z Fold 4 rộng hơn (374ppi) so với Galaxy Z Fold 3, được phủ kính Gorilla Glass Victus + ở mặt trước ,mặt sau, và có khung hẹp hơn, nặng 263 gram, đây cũng là mẫu Samsung Galaxy Z Fold nhẹ nhất hiện tại. Mời các bạn xem video: Galaxy X BTS: Behind the scenes highlights with Galaxy