Ấn Độ: Bé trai 1 tuổi cắn chết rắn vì tưởng là đồ chơi

Một cậu bé 1 tuổi ở Bihar, Ấn Độ, đã nhầm một con rắn với đồ chơi và cắn chết nó. Vụ việc xảy ra khi cậu bé Riyansh đang chơi trên hiên nhà. Cậu bé nhặt con rắn lên và nhai nó, nghĩ rằng đó là một món đồ chơi mềm. Bố mẹ của Riyansh nhanh chóng đưa con tới bệnh viện để kiểm tra, lo sợ cậu bé có thể bị thương. Tuy nhiên, các bác sĩ xác nhận rằng Riyansh không bị tổn hại gì. Con rắn được xác định là loài rắn mù Brahminy, một loài rắn nhỏ không có nọc độc, trông giống như giun. Gia đình đã chôn con rắn ở sân sau. Rắn mù Brahminy, tên khoa học là Indotyphlops braminus, là một loài rắn đặc biệt và thú vị. Được biết đến với kích thước nhỏ bé và khả năng sống dưới lòng đất, loài rắn này thường bị nhầm lẫn với giun đất do hình dáng và màu sắc tương tự. Rắn mù Brahminy có chiều dài trung bình từ 5 đến 10 cm, và hiếm khi vượt quá 15 cm. Chúng có màu sắc từ xám đen đến nâu sẫm, với mắt thoái hóa chỉ còn là những chấm nhỏ không có tác dụng thị lực. Đặc điểm này giúp chúng thích nghi tốt với môi trường sống dưới lòng đất, nơi ánh sáng không thể xuyên qua. Loài rắn này được tìm thấy chủ yếu ở châu Phi và châu Á, nhưng hiện nay đã lan rộng ra nhiều khu vực khác trên thế giới. Chúng thường sống ở các khu vực ẩm ướt, gần tổ kiến và mối, nơi chúng có thể dễ dàng tìm kiếm thức ăn là các ấu trùng và trứng của côn trùng. Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của rắn mù Brahminy là khả năng sinh sản đơn tính (parthenogenesis). Tất cả các cá thể được phát hiện đều là con cái và chúng có thể sinh sản mà không cần con đực. Mỗi lần đẻ, chúng có thể đẻ khoảng 8 trứng, và con non nở ra có các đặc tính di truyền giống hệt con mẹ. Mặc dù rắn mù Brahminy không phải là loài có nguy cơ tuyệt chủng, số lượng của chúng tương đối ít do đặc điểm sinh tồn riêng và sự sinh sản đơn tính. Tuy nhiên, chúng không bị đe dọa bởi các hoạt động của con người và được xếp vào nhóm "Ít quan tâm" theo phân loại của IUCN. Rắn mù Brahminy là một minh chứng cho sự đa dạng và phong phú của thế giới động vật. Với những đặc điểm sinh học và sinh sản độc đáo, loài rắn này không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học mà còn của những người yêu thiên nhiên.

