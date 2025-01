8 phát minh đỉnh cao bị lãng quên trong lịch sử... bất ngờ số 3

1. Benjamin Franklin - Vây bơi bằng gỗ: Ở tuổi 11, Franklin tạo ra vây gỗ đeo vào tay để bơi nhanh hơn. Dù không nổi tiếng, phát minh này thể hiện niềm đam mê bơi lội của ông, giúp ông được vinh danh tại Hall of Fame Bơi lội Quốc tế.(Ảnh: UPenn Almanac - University of Pennsylvania) 2. Justus von Liebig - Viên nén thịt: Liebig sáng tạo ra viên nén thịt để cung cấp dinh dưỡng cho người nghèo, nhưng ý tưởng này không thành công về mặt thương mại do cạnh tranh khốc liệt.(Ảnh:Food Network) 3. Leonardo Da Vinci - Chiếc nỏ khổng lồ: Leonardo thiết kế một cây nỏ dài 25m với mục đích chính là gây áp lực tâm lý cho đối thủ. Năm 2010, các nhà khoa học Mỹ đã hiện thực hóa ý tưởng này. (Ảnh:illagomaggiore.com) 4. Alexander Graham Bell - Máy dò kim loại: Bell chế tạo máy dò kim loại nhằm cứu Tổng thống James Garfield bị trúng đạn. Tuy nhiên, kim loại trên tấm trải giường đã khiến thiết bị hoạt động sai.(Ảnh:goldhunter.com.ua) 5. Thomas Edison - Búp bê biết nói: Edison sản xuất búp bê gắn máy ghi âm, nhưng sản phẩm thất bại vì giọng nói ngắt quãng và âm thanh kỳ lạ khiến công chúng không đón nhận.(Ảnh:iDNES.cz) 6. Nikola Tesla - Tàu điều khiển từ xa: Tesla trình diễn tàu điều khiển từ xa năm 1898 nhưng bị coi là trò phù thủy. Dự án sử dụng tàu làm vũ khí bị chính phủ bác bỏ.(Ảnh:Memorijalni centar) 7. Joseph Priestley - Nước có gas: Priestley phát hiện nước có gas khi thí nghiệm gần nhà máy bia. Dù không kiếm tiền từ ý tưởng này, ông đã mở ra ngành công nghiệp nước giải khát có ga.(Ảnh:khoahoc.tv) 8. James Watt - Máy copy: James Watt, nổi tiếng với tàu hơi nước, phát minh ra máy sao chép tài liệu. Nguyên lý của máy này được ứng dụng vào máy photocopy hiện đại.(Ảnh:Powerhouse Collection) Mời quý độc giả xem thêm video: Giật mình “phát minh thời hiện đại” trong kho báu 20.000 tuổi.

