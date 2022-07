6 màu sắc mới của iPhone 14 Pro khiến các iFan “điêu đứng“

Dựa trên những tin đồn gần đây, blogger công nghệ 4RMD đã tạo nên bản dựng 6 màu sắc đẹp mắt dự kiến sẽ có trên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Bên cạnh 5 tuỳ chọn màu sắc quen thuộc là than chì, bạc, xanh sierra, xanh lá, bộ đôi iPhone 14 Pro còn có thêm màu tím vô cùng nổi bật và "trendy". Hiện vẫn chưa rõ phiên bản màu tím sẽ có hiệu ứng kính vạn hoa thay đổi dựa trên điều kiện ánh sáng hay Apple chỉ đơn giản là sử dụng kỹ thuật mặt kính lưng như màu Sierra Blue của ‌iPhone 13 Pro‌. Hai tuỳ chọn bạc và than chì cũng được nhiều fan hâm mộ của Apple yêu thích vì tối giản, không lỗi thời và vô cùng nam tính. Dự kiến, thế hệ iPhone mới của năm nay sẽ bao gồm 4 phiên bản là iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Có vẻ như iPhone 14 Pro Max và iPhone 14 Max sẽ sử dụng chung một ngôn ngữ thiết kế với thân máy là sự kết hợp giữa khung kim loại cứng cáp và hai mặt kính bóng bẩy trước sau. Cả hai điện thoại này đều có khung viền vát phẳng và cụm camera hình vuông khá lớn, nằm ở góc trên cùng bên trái của mặt sau. Hai mẫu này cũng được cho là chuyển sang sử dụng thiết kế đục lỗ hình tròn + viên thuốc hiện đại hơn để chứa camera selfie cũng như các cảm biến Face ID. Cả hai điện thoại sẽ đi kèm với màn hình OLED 6.7 inch có kích thước tương tự nhau. Sự khác biệt chính sẽ nằm ở tốc độ làm tươi khi model giá cả phải chăng hơn sẽ có tần số quét 60Hz tiêu chuẩn, trong khi mẫu cao cấp sẽ có màn hình LTPO 120Hz. Một ưu thế lớn của cặp iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max là tính năng Always On Display, cho phép mặt đồng hồ và các thông tin hữu ích khác được hiển thị trên màn hình mọi lúc. Ngoài ra, Face ID sẽ vẫn là lựa chọn sinh trắc học trên “gia đình” iPhone 14. iPhone 14 Pro Max sẽ có chipset Apple A16 Bionic thế hệ mới hơn, trong khi iPhone 14 Max sẽ sử dụng chip Apple A15 Bionic của năm ngoái. Đây sẽ là lần đầu tiên Apple phân biệt các mẫu iPhone cao cấp hơn của mình bằng chipset. Trên iPhone 14 Pro Max, Apple được cho là sẽ mang đến những cải tiến lớn về khả năng chụp ảnh. Cụ thể, điện thoại này dự kiến sẽ có cảm biến máy ảnh chính mới và lớn hơn đáng kể với 1/1.3 inch và có độ phân giải 48MP. Máy ảnh này cũng sẽ hỗ trợ thuật toán ghép 4 điểm ảnh thành 1 để chụp những bức ảnh 12MP với chất lượng tốt hơn và hỗ trợ quay video 8K siêu sắc nét. Dung lượng pin của iPhone thường chỉ được tiết lộ sau khi điện thoại được bán ra. Tuy nhiên, dựa trên kích thước của hai thiết bị, iPhone 14 Pro Max và iPhone 14 Max sẽ có pin ngang với iPhone 13 Pro Max – tối thiểu 4,352mAh. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

