5 bí ẩn thời Trung Quốc cổ đại vĩnh viễn không lời giải

1. Thành cổ dưới hồ Phủ Tiên: được xếp vào hồ lớn thứ ba và là hồ sâu nhất tại Vân Nam. Hồ Phủ Tiên nổi tiếng nhờ quần thể động vật có một không hai bên trong hồ, nhưng hơn hết là một thành phố bí ẩn nằm sâu dưới đáy hồ. (Nguồn: SOHU) Năm 2001, nhóm khảo cổ Trung Quốc phát hiện các công trình bằng đá bên dưới hồ, bao phủ một khu vực xấp xỉ 2,4-2,7 km2. Trong cụm kiến trúc cổ được tìm thấy, có một công trình hình kim tự tháp cao hơn 20 mét. Lí do nền văn minh cổ này lại kết thúc số phận bên dưới đáy hồ vẫn là một bí ẩn. (Google Maps) 2. Bí ẩn của động Hoa Sơn: nằm ở ngoại ô quận Đồn Khê thuộc thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, quần thể hang động Hoa Sơn là nơi gắn với nhiều truyền thuyết huyền bí. Bên trong hang động, người ta tìm thấy một cây cầu bằng đá và nhiều lối đi dẫn tới các gian khác nhau. (Nguồn: SOHU) Các ghi chép lịch sử không giải thích tại sao người cổ đại đào hang Hoa Sơn, nhưng một số người cho rằng đây có thể là những gì sót lại sau khi người cổ đại khai thác đá để xây dựng một thị trấn gần đó, hoặc cũng có thể là mộ hoàng tộc bị lãng quên. (Nguồn: SOHU) 3. Hoàng Đế: các ghi chép của người Trung Quốc từng nói về một nhân vật xuất chúng, được xem như con của trời là Hoàng Đế. Ông được coi là thuỷ tổ của mọi người Hán. (Nguồn: SOHU) Một số người cho rằng nhân vật Hoàng Đế thật ra là một vị thần, đã đến Trung Quốc cổ đại cách đây 5.000 năm và trị vì những người dân sống trong khu vực đó. Dù đúng hay sai, không thể phủ nhận Hoàng Đế là một nhân vật rất quan trọng các truyền thuyết và lịch sử của người Trung Quốc. (Nguồn: SOHU) 4. Thế giới cổ đại dưới sa mạc Taklamakan: người xưa quan niệm rằng một khi đi vào sa mạc Taklamakan, không có thứ gì có thể thoát ra được. Đây là sa mạc lớn nhất ở Trung Quốc và cũng được xem là sa mạc cát chảy lớn thứ hai thế giới. (Nguồn: Far West China) Cách đây một thời gian dài, nhà cửa và đền miếu từng được xây dựng trong lòng sa mạc được mệnh danh là "biển chết" này. Tuy nhiên, ngày nay, mọi thứ đã bị chôn vùi bên dưới lớp cát khổng lồ. Nhiều năm qua, các nhà khảo cổ đã bắt đầu khám phá một vài bí mật bên trong địa điểm và "một đi không trở lại". (Nguồn: Twitter) 5. Kim tự tháp của Trung Quốc: nhiều năm qua, chính phủ Trung Quốc được cho đã cản trở các nghiên cứu chuyên sâu đối với nhiều kim tự tháp được tìm thấy gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Các kim tự tháp này được cho có niên đại hơn 8.000 năm và một trong số đó có thể có kích thước lớn hơn cả đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập. (Nguồn: Google Earth) Sự tồn tại của một số ngọn đồi hình kim tự tháp ở Trung Quốc được quan tâm rộng rãi sau Thế chiến 2. Tuy nhiên, đa phần đều chú ý "kim tự tháp trắng" ở thành phố Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây. (Nguồn: Google Earth) Một số chuyên gia cho rằng "kim tự tháp trắng" trên thật ra là mậu lăng, nơi chôn cất Hán Vũ đế (156-87 TCN). Nhiều năm qua, cũng xuất hiện các báo cáo về khoảng 100 ngọn đồi kim tự tháp nằm rải rác ở Thiểm Tây. Tuy nhiên, cho đến nay, người ta vẫn chưa thể xác minh ai đã xây lên những kim tự tháp bí ẩn này. (Nguồn: New York Times)

1. Thành cổ dưới hồ Phủ Tiên: được xếp vào hồ lớn thứ ba và là hồ sâu nhất tại Vân Nam. Hồ Phủ Tiên nổi tiếng nhờ quần thể động vật có một không hai bên trong hồ, nhưng hơn hết là một thành phố bí ẩn nằm sâu dưới đáy hồ. (Nguồn: SOHU) Năm 2001, nhóm khảo cổ Trung Quốc phát hiện các công trình bằng đá bên dưới hồ, bao phủ một khu vực xấp xỉ 2,4-2,7 km2. Trong cụm kiến trúc cổ được tìm thấy, có một công trình hình kim tự tháp cao hơn 20 mét. Lí do nền văn minh cổ này lại kết thúc số phận bên dưới đáy hồ vẫn là một bí ẩn. (Google Maps) 2. Bí ẩn của động Hoa Sơn : nằm ở ngoại ô quận Đồn Khê thuộc thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, quần thể hang động Hoa Sơn là nơi gắn với nhiều truyền thuyết huyền bí. Bên trong hang động, người ta tìm thấy một cây cầu bằng đá và nhiều lối đi dẫn tới các gian khác nhau. (Nguồn: SOHU) Các ghi chép lịch sử không giải thích tại sao người cổ đại đào hang Hoa Sơn, nhưng một số người cho rằng đây có thể là những gì sót lại sau khi người cổ đại khai thác đá để xây dựng một thị trấn gần đó, hoặc cũng có thể là mộ hoàng tộc bị lãng quên. (Nguồn: SOHU) 3. Hoàng Đế: các ghi chép của người Trung Quốc từng nói về một nhân vật xuất chúng, được xem như con của trời là Hoàng Đế. Ông được coi là thuỷ tổ của mọi người Hán. (Nguồn: SOHU) Một số người cho rằng nhân vật Hoàng Đế thật ra là một vị thần, đã đến Trung Quốc cổ đại cách đây 5.000 năm và trị vì những người dân sống trong khu vực đó. Dù đúng hay sai, không thể phủ nhận Hoàng Đế là một nhân vật rất quan trọng các truyền thuyết và lịch sử của người Trung Quốc. (Nguồn: SOHU) 4. Thế giới cổ đại dưới sa mạc Taklamakan: người xưa quan niệm rằng một khi đi vào sa mạc Taklamakan, không có thứ gì có thể thoát ra được. Đây là sa mạc lớn nhất ở Trung Quốc và cũng được xem là sa mạc cát chảy lớn thứ hai thế giới. (Nguồn: Far West China) Cách đây một thời gian dài, nhà cửa và đền miếu từng được xây dựng trong lòng sa mạc được mệnh danh là "biển chết" này. Tuy nhiên, ngày nay, mọi thứ đã bị chôn vùi bên dưới lớp cát khổng lồ. Nhiều năm qua, các nhà khảo cổ đã bắt đầu khám phá một vài bí mật bên trong địa điểm và "một đi không trở lại". (Nguồn: Twitter) 5. Kim tự tháp của Trung Quốc: nhiều năm qua, chính phủ Trung Quốc được cho đã cản trở các nghiên cứu chuyên sâu đối với nhiều kim tự tháp được tìm thấy gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Các kim tự tháp này được cho có niên đại hơn 8.000 năm và một trong số đó có thể có kích thước lớn hơn cả đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập. (Nguồn: Google Earth) Sự tồn tại của một số ngọn đồi hình kim tự tháp ở Trung Quốc được quan tâm rộng rãi sau Thế chiến 2. Tuy nhiên, đa phần đều chú ý "kim tự tháp trắng" ở thành phố Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây. (Nguồn: Google Earth) Một số chuyên gia cho rằng "kim tự tháp trắng" trên thật ra là mậu lăng, nơi chôn cất Hán Vũ đế (156-87 TCN). Nhiều năm qua, cũng xuất hiện các báo cáo về khoảng 100 ngọn đồi kim tự tháp nằm rải rác ở Thiểm Tây. Tuy nhiên, cho đến nay, người ta vẫn chưa thể xác minh ai đã xây lên những kim tự tháp bí ẩn này. (Nguồn: New York Times)