40 phát minh vĩ đại nhất lịch sử loài người: Số 31 cực xuất sắc!

21. Điện báo (1809): Điện báo – Telegraph là hệ thống thông tin liên lạc bằng điện tín, đánh dấu sự phát triển đầu tiên của hệ thống truyền thông điện.Ý tưởng về điện báo được khởi xướng đầu tiên bởi Samuel Soemmering vào năm 1809, trước khi Samuel Morse mới phát minh ra mã nhị phân Morse vào năm 1837. 22. Nam châm điện (1825): Nam châm điện được nhà điện học William Sturgeon người Anh chế tạo lần đầu tiên vào năm 1825. Đây là một lõi sắt non có dạng hình móng ngựa và có một số vòng dây điện cuốn xung quanh. Nếu có dòng điện sinh ra bởi một pin nhỏ chạy qua đó thì sẽ làm cho lõi sắt bị từ hóa và sinh ra cảm ứng từ. 23. Dầu mỏ (1859): Hoạt động khoan dầu chính thức trong lịch sử bắt đầu ở Mỹ vào năm 1859. Trước đó, những người di cư đã phát hiện ra những giếng dầu đầu tiên. Họ sử dụng dầu mỏ như một loại thuốc chữa mọi loại bệnh trước khi dùng làm chất đốt. 24. Điện thoại (1860): Ý tưởng về điện thoại - thiết bị điện từ có khả năng chuyển tiếp lời nói - được Johann Philipp Reis nghĩ ra vào năm 1860. Vài năm sau đó, cuộc gọi đầu tiên được thực hiện giữa nhà phát minh Alexander Graham Bell và người trợ lí của ông ngồi cách đó 4,5 m vào ngày 10/3/1876. 25. Đèn điện tử chân không (1893): Năm 1883, Thomas Edison lần đầu tiên phát hiện ra rằng dòng điện có thể di chuyển trong chân không hoặc khí gas mà không cần dây. 10 năm sau đó, Lee De Forest đã phát minh ra bóng đèn hai cực (Audion Tube) – một phát minh đơn giản nhưng rất quan trọng trong, là nền tảng cho ngành điện tử thế kỷ 20. 26. Chất bán dẫn (1896): Vào năm 1896, chất bán dẫn đầu tiên đã được phát hiện và được Jagadish Chandra Bose sử dụng với mục đích thương mại. Đây là những chất có độ dẫn điện nằm giữa chất cách điện (điện môi) và chất dẫn điện. 27. Penicillin (1896): Năm 1896, Ernest Duchesne đã từng sử dụng nấm mốc Penicillium để chữa trị bệnh thương hàn ở chuột lang – một thí nghiệm cho thấy ông hiểu được các khả năng của penicillin. Sau đó, thuốc kháng Penicillin đã được áp dụng rộng rãi, làm thay đổi diện mạo nền y tế thế giới. 28. Radio (1895): Guglielmo Marconi, một nhà phát minh người Ý đã chứng minh tính khả thi của việc truyền thông tin vô tuyến trong không gian. Ông đã gửi và nhận thành công những tín hiệu radio đầu tiên vào năm 1895. Đây là sự mở đầu của kỷ nguyên truyền tin không dây. 29. Electron (1897): J.J. Thompson là người đã phát hiện và chứng minh được sự tồn tại của electron mặc dù ông chưa thể nhìn thấy hay tách được chúng ra. Electron là hạt hạ nguyên tử đầu tiên được phát hiện và được xác nhận là loại hạt đầu tiên cấu tạo nên vật chất nhỏ hơn cả nguyên tử. 30. Vật lý lượng tử (1900): Vật lý lượng tử ra đời vào năm 1900 khi các nhà khoa học xuất sắc nhất, mà gương mặt tiêu biểu là Max Planck, tập trung sự chú ý vào một “vấn đề nóng” trên nhiều phương diện, đó là việc giải thích sự phân bổ theo bước sóng của bức xạ được phát ra từ một vật nung nóng. 31. Máy bay (1903): Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới có thể thực hiện một chuyến bay thành công là phát minh của hai anh em Orville và Wilbur Wright. Trong chuyến bay đầu tiên vào ngày 17/12/1903, chiếc máy bay của anh em nhà Wright đã bay được 40 mét trong 12 giây. Sự kiện này là cột mốc mở đầu cho sự khai sinh ngành hàng không. 32. Tivi (1926): John Logie Baird – nhà phát minh người Scotland đã đặt một dấu mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử phát triển của công nghệ truyền hình vào ngày 27/01/1926. Vào hôm đó, chương trình truyền hình lần đầu tiên được phát sóng là một màn múa rối do chính Baird thực hiện. 33. Transistor (1947): Vào ngày 16/12/1947 John Bardeen, William Bradford Shockley và Walter Houser Brattain đã sáng chế thành công mẫu Transistor đầu tiên tại Bell Labs. Transistor là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuyếch đại hoặc một khóa điện tử, hiện diện trong mọi thiết bị điện tử hiện đại. 34. DNA (1953): Vào năm 1953, James Watson và Francis Crick đã phát hiện ra DNA trong khi đang làm việc tại Đại học Cambridge. Bộ đôi đã tìm ra một thứ gần đúng như những điều họ nói: cấu trúc xoắn kép nổi tiếng của ADN, một thành tựu sẽ mở đường cho vô số những tiến bộ sinh học sau này. 35. Vi mạch (1959): Vi mạch là các mạch điện chứa các linh kiện bán dẫn và linh kiện điện tử thụ động (như điện trở) được kết nối với nhau, kích thước cỡ micromet (hoặc nhỏ hơn) được chế tạo bởi công nghệ silicon cho lĩnh vực điện tử học. Vào 12/09/1958, Jack Killby đã chế tạo thành công IC dao động với 5 linh kiện đơn giản trên một vật liệu giống nhau gọi là “chip”. 36. Internet (1969): Vào cuối những năm 1960, Bộ Quốc Phòng Mỹ đã tài trợ cho một nhóm sinh viên từ nhiều trường Đại học và Viện nghiên cứu của Mỹ phát triển một cách thức truyền thông mới. Kết quả là sự ra đời của mạng ARPA. Sau đó mạng này được các trường Đại học cùng nhau phát triển để trở thành một mạng chung ARPAnet. Đây chính là “ông tổ” của Internet ngày nay. 37. Bộ vi xử lý (1971): Intel bắt đầu phát triển vi xử lý từ năm 1969 theo dự án của nhà sản xuất máy tính Nhật Busicom. Ngày 15/11/1971, họ giới thiệu chip 4004 ra thị trường thế giới với giá 200 USD. 4004 có tốc độ 108 KHz với 2.300 bóng bán dẫn. 38. Điện thoại di động (1973): Mgày 3/4/1973, Tiến sĩ Martin Cooper của Motorola thực hiện cuộc gọi đầu tiên từ chiếc di động của mình. Tại thời điểm đó, ông đã đi dạo trên đại lộ New York City’s Sixth Avenue và mang theo một thiết bị có trọng lượng gần 1 kg. Sau này, thiết bị đó được công nhận là chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới. 39. Điện thoại cảm ứng (2007): Năm 2007, Apple bắt đầu ra mắt chiếc điện thoại có màn hình cảm ứng đầu tiên và đây cũng được xem là công ty tiên phong sản xuất thiết bị di động có màn hình cảm ứng. Hiện nay, smartphone đã trở thành phương tiện liên lạc được sử dụng rộng rãi với rất nhiều cải tiến hiện đại. 40. Tính toán lượng tử (2011): Tính toán lượng tử là một xu hướng công nghệ quan trọng. Trong tương không xa, các máy chủ, máy tính cá nhân, điện thoại di động thông minh và các thiết bị Internet of Things đều sẽ chứa ít nhất một thành phần hoạt động với qubit – đơn vị thông tin của tính toán lượng tử.

