3.000 năm trước, “thế lực” vũ trụ khiến bầu trời xanh đỏ lạ thường

Trong Biên niên sử tre - cổ văn nổi tiếng của Trung Quốc, được ghi chép trên thẻ tre đã đề cập đến hiện tượng bầu trời bỗng đổi màu xanh đỏ cách đây 3.000 năm. Theo các nhà khoa học, đây chính là hiện tượng cực quang, được tạo nên khi bão địa từ, hay còn gọi là bão Mặt Trời, ập xuống Trái Đất. Tuy nhiên, để cực quang có thể lan đến tận Trung Quốc, đó phải là một cơn bão năng lượng cực lớn, thậm chí đi kèm với một vụ phóng khối lượng đăng quang (CME), dưới dạng một quả cầu plasma đập thẳng vào khí quyển Trái Đất. Sự kiện này mới đây đã được các nhà khoa học xác nhận sau khi nghiên cứu. Cụ thể, họ đã tìm thấy những đồng vị phóng xạ đặc biệt trong trầm tích địa chất của Trung Quốc. Niên đại của những đồng vị này tương ứng với thế kỷ thứ 10 trước Công Nguyên, có thể vào khoảng năm 957 đến 977, tức hơn 3.000 năm trước. Khi bão địa từ và các quả cầu lửa ập vào Trái Đất, các hạt trong gió Mặt Trời sẽ tương tác với khí quyển tạo ra những đồng vị phóng xạ đặc trưng. Một nguyên nhân khác khiến người Trung Quốc thời xưa dễ dàng nhìn thấy cực quang vào giai đoạn đó là vị trí của cực từ Trái Đất khác biệt so với ngày nay. Điều được tiết lộ qua dữ liệu cổ từ trong đá. 3.000 năm trước, cực từ phía Bắc của Trái Đất nghiêng về phía Âu-Á, với độ lệch của trục hành tinh là khoảng 15 độ so với ngày nay. Phát hiện mới này đã nâng tầm giá trị của Biên niên sử tre, bởi vì nó không chỉ là một tài liệu lịch sử nữa mà còn có giá trị khoa học về nhiều mặt. Biên niên sử tre ghi chép lại lịch sử Trung Quốc "thời kỳ huyền thoại", khoảng năm 2400 trước Công Nguyên cho đến năm 299 trước Công Nguyên. Bão địa từ và các tác động khác do nhiều loại pháo sáng Mặt trời gây ra vẫn còn là bí ẩn ngay cả với những nhà thiên văn giỏi nhất. Rất khó để dự đoán được các hoạt động của Mặt trời cũng như ảnh hưởng mà những hoạt động đó có thể gây ra cho Trái đất. Ngay cả một số thuộc tính liên quan đến các sự kiện Mặt trời cũng không giúp đưa ra được câu trả lời chắc chắn. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

