3 loài rắn có đôi mắt khủng nhất hành tinh, mở trừng trừng phát sợ

1. Rắn lục cây là một trong những loài rắn có đôi mắt lớn nhất thế giới. Mắt của rắn lục cây to hơn mắt của hầu hết các loài rắn có cùng kích cỡ. Rắn lục cây có màu xanh lục, nhưng chúng cũng có thể có màu đen và đôi khi có màu xanh lam. 2. Rắn Boomslang có đôi mắt to ấn tượng, rắn Boomslang con non có đôi mắt màu xanh lục óng ánh tuyệt đẹp. Màu sắc cơ thể và mắt của chúng rất dễ thay đổi và chúng có khả năng ngụy trang tuyệt vời. Boomslang sở hữu nọc độc mạnh nhất trong toàn bộ nhóm rắn nanh sau. 3. Rắn đầu tù đốm có đôi mắt lớn quá khổ so với đầu và tim ở gần đầu. Mắt của chúng chiếm khoảng 26% kích thước đầu. Loài rắn này được biết đến với cơ thể thuôn dài. Mời quý độc giả xem thêm video: “Hoảng hồn” với những màn giao chiến “sống còn” giữa mèo và rắn.

