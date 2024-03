2.000 người cùng mơ về một khuôn mặt, bí ẩn chưa từng giải mã

Người đàn ông trong giấc mơ, hay được biết đến là "this man", đã trở thành đề tài nghiên cứu và tranh luận trên nhiều diễn đàn và trang web. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2006 tại New York khi một bệnh nhân của một bác sỹ tâm lý nổi tiếng vẽ lại khuôn mặt của một người đàn ông liên tục xuất hiện trong giấc mơ của mình. Khuôn mặt này sau đó được nhận ra bởi nhiều bệnh nhân khác, mặc dù họ khẳng định chưa từng gặp người này trong đời thực. Câu chuyện lan truyền rộng rãi trên mạng, và nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải thích hiện tượng này. Một số người tin rằng "this man" có thể là một người thật đã xâm nhập vào giấc mơ của nhiều người, trong khi người khác cho rằng đây chỉ là hiện tượng tâm lý tạo ra bởi sự lan truyền thông tin và tác động từ truyền thông. Từ năm 2006 đến 2009, có hơn 2.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã báo cáo rằng họ đã mơ thấy "this man". Có nhiều câu chuyện đáng chú ý, trong đó một số người cho biết họ đã mơ thấy "this man" xuất hiện trong nhiều tình huống khác nhau và thậm chí đã cảm thấy an ủi hoặc được hướng dẫn bởi hắn trong giấc mơ. Trang web ThisMan.org đã đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó một số cho rằng đằng sau "this man" có thể là một kế hoạch điều hòa tâm thần phát triển bởi một tập đoàn lớn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trang web này là sản phẩm của một nhà xã hội học và nhà tiếp thị tên là Andrea Natella, chủ doanh nghiệp Guerriglia Marketing, chuyên tạo ra các dự án nghệ thuật kỳ lạ. Các nhà khoa học đã tham gia nghiên cứu về giấc mơ, nhưng vẫn chưa có một lời giải đáp thỏa đáng cho hiện tượng này. Một số giải thích cho rằng giấc mơ có thể là kết quả của những ảnh hưởng từ cuộc sống thực và suy nghĩ của con người, trong khi giả thuyết khác nghi ngờ về một âm mưu hoặc kế hoạch được thực hiện bởi một tổ chức lớn. Đến nay, khuôn mặt đáng sợ của "this man" vẫn là một dấu hỏi lớn và chưa có câu trả lời cụ thể. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn "lâu đài ma" 2.800 tuổi xuất hiện ở nơi khó ai ngờ đến.

