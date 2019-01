Ý nghĩa bất ngờ 9 loài hoa chơi Tết đuổi tà khí, hút tài lộc

Đối với việc lựa chọn hoa chơi Tết thì việc lựa chọn hoa nở phải đúng dịp Tết, hoa đẹp, hoa sai, màu sắc rực rỡ. Đặc biệt, người chơi hoa cũng dần quan tâm nhiều hơn tới yếu tố phong thủy của hoa, với mong muốn có một năm mới thuận lợi, nhiều may mắn, hạnh phúc, sức khỏe, tài lộc và xua đuổi những vận khí xấu xung quanh. Cùng điểm mặt ý nghĩa của 9 loại hoa mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ dịp đầu năm mới. 1. Hoa đào, hoa mai - biểu tượng cho sự đổi mới, sinh sôi. Hoa đào (miền Bắc), hoa mai (miền Nam) đã gắn liền với truyền thống văn hóa Tết của người Việt từ nhiều đời nay với những ý nghĩa không thể phủ định. Hoa đào tượng trưng cho sắc xuân của người xứ Bắc. Hoa đào là loài hoa biểu tượng cho sự đổi mới, sinh sôi, phát triển mạnh mẽ. Hoa đào còn được coi là loài hoa mang tới nguồn sinh khí cho năm mới, giúp gia chủ khỏe mạnh, bình an, phát tài phát lộc, xua đuổi điều không may. Ngoài ra, sắc hồng, đỏ ấm áp của hoa đào còn có ý nghĩa mang lại niềm vui, niềm hy vọng vào một năm mới tốt đẹp hơn năm cũ. Theo tích cũ lưu truyền, có cành đào trong nhà những ngày Tết còn trừ được ma quỷ quấy nhiễu. Người sành chơi biết chọn cho mình những cành đào vừa có thế vừa nhiều nụ để có thể chơi đến giêng. Nếu như Tết ở miền Bắc thường trưng hoa đào thì ở miền Nam luôn là hoa mai vàng. Hoa mai tượng trưng cho một năm mới phát tài, giàu sang. Theo quan niệm của nhiều người, nhà nào có hoa mai nở càng nhiều cánh thì nhà đó càng may mắn và sung túc trong năm mới. Mai vàng đẹp dịu dàng, tượng trưng cho sự sang trọng, quý phái, ấm no, hạnh phúc. Hoa mai năm cánh, tượng trưng cho ngũ phúc (khoái lạc, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi, hòa bình), hội đủ âm dương ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. 2. Cây Quất- tượng trưng cho sự “bội thu”: Ngoài lựa chọn đào, mai, chơi quất cũng là một nhu cầu phổ biến. Theo quan niệm của người Việt ta, cây quất (hoặc quýt) tượng trưng cho sự thu hoạch “bội thu” và cũng là một khởi đầu cho năm mới tốt đẹp. Vì thế, vào đầu năm mới, ta thấy mỗi gia đình thường mua một cây quất quả vàng sum suê, lá xanh tốt với mong muốn khởi đầu một năm mới tốt đẹp, giúp gia tăng tiền tài và vận may cho các thành viên trong gia đình. 3. Hoa cúc- biểu tượng của sự sống, phúc lộc, sự hoan hỉ: Trong tứ quý “tùng, cúc, trúc, mai” thì cúc “đóng đinh” ở vị trí thứ hai, bản thân nó tượng trưng cho phúc lộc và sự trường thọ. Bản thân màu sắc rộn ràng của hoa cúc cũng đem đến ngụ ý về một cuộc sống may mắn và bình yên. Theo phong thủy, hoa cúc mang biểu tượng của sự sống, tăng thêm phúc lộc cũng như sự hoan hỉ đến nhà. Ngoài ra, hoa cúc còn biểu trưng cho sự trường tồn, sự hiếu thảo, lòng cao thượng... Nó cũng là một trong bốn loại cây tượng trưng cho sự quân tử. Đặt những chậu hoa cúc nhỏ hay cắm hoa cúc có thể giúp ổn định phúc khí trong nhà. Khi chơi cúc, nên đặt hoa ở nơi có nhiều ánh sáng để sự may mắn thêm mạnh mẽ và rực rỡ. Cúc vàng đại đóa, cúc trắng, cúc mâm xôi… là những loại hoa cúc được người dân ưa chuộng, tiêu thụ mạnh trong dịp Tết. 4. Hoa ly- tượng trưng cho sự thanh lịch, sang trọng và nhã nhặn: Hằng năm cứ vào mùa Tết những bông ly, cành ly và đặc biệt là những chậu ly luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình trong việc trang trí nhà cửa. Hoa ly giúp nhà bạn thêm thanh nhã, giúp không khí ngày Tết thêm ấm cúng giúp gia đình bạn thêm vui vẻ. Người ta thường hay nói hoa ly tượng trưng cho sự thanh lịch sang trọng và nhã nhặn. Thời Trung Cổ người ta cho rằng mơ thấy ly vào mùa xuân báo hiệu một cuộc hôn nhân hạnh phúc và sung túc. 5. Hoa phong lan- biểu tượng cao quý cho sự giàu sang và phú quý: Hoa phong lan vẫn luôn là nàng công chúa kiêu kỳ trong những loại hoa cây, cảnh chính nhờ vẻ đẹp tinh tế, thanh tao và cao nhã của nó. Trong phong thủy chiêu tài, hoa phong lan là biểu tượng cao quý cho sự giàu sang và phú quý, nó giúp gia chủ mang đến nhiều tài khí và vượng vận quan lộ. Người Hy Lạp cổ đại coi hoa lan là loài hoa vinh danh những anh hùng. Sau khi sự gia tăng phổ biến của những bộ sưu tập phong lan ở Anh thời Victoria, ý nghĩa của nó chuyển dần dần trở thành biểu tượng của sự sang trọng. Trong những năm trở lại đây, khi đời sống được nâng cao hơn, rất nhiều người chọn hoa lan trưng phòng khách đầu năm mới phần vì đó là loài hoa có vẻ ngoài đẹp, quý phái, sang trọng. Phần vì mong muốn một năm yên vui, phát tài, vạn sự như ý. 6. Hoa đồng tiền- loài hoa đem đến may mắn, tài lộc sung túc: Trong quan niệm của nhiều người, hoa đồng tiền là loài hoa đem đến may mắn, tài lộc sung túc cho gia chủ đúng như tên gọi của nó. Do đó đây cũng là một trong những loại hoa được chọn nhiều nhất trong dịp đầu năm mới. Hoa đồng tiền có nhiều màu sắc, mỗi màu mang một ý nghĩa khác nhau. Cụ thể: Đồng tiền trắng thể hiện sự trong sáng, thuần khiết; đồng tiền vàng mang tới niềm vui, hạnh phúc; đồng tiền hồng đem đến sự ca ngợi, khích lệ; đồng tiền đỏ thể hiện tình yêu chân chính. 7. Hoa hồng- mang ý nghĩa hạnh phúc ngập tràn, vĩnh cửu: Bên cạnh hoa Tết nở theo mùa thì hoa hồng được xem là “nữ hoàng của các loài hoa” khi nở quanh năm, kèm theo ý nghĩa hạnh phúc ngập tràn, vĩnh cửu. Việc lựa chọn một bình hoa hồng với nhiều màu sắc lạ mắt đặt ở bàn khách sẽ tăng thêm sự sang trọng, tao nhã cho gia chủ, giúp gia chủ có một năm tươi vui và nhiều may mắn. Lưu ý khi chọn hoa hồng để thờ cúng là hoa phải có màu đỏ tươi (tránh màu nhạt, hồng phớt, trắng,…) và không xen lẫn các hoa nhiều màu khác để tỏ sự tôn nghiêm. 8. Hoa cát tường- thể hiện sự hạnh phúc, thoải mái, vạn sự như ý: Chỉ cần nghe thấy tên thôi người ta đã liên tưởng hoa cát tường đến sự hạnh phúc, thoải mái, vạn sự như ý, mạnh khỏe và may mắn cho mọi người. Cánh hoa mỏng manh như lụa, nhiều sắc màu dịu dàng toát lên vẻ ngọt ngào, đằm thắm và quý phái, dễ trưng bày và trang trí khiến nhiều người ưu chuộng, nhất là trong dịp Tết. Những chậu hoa nhỏ xinh có thể trưng được lâu, hay cắm vào bình đặt trên bàn đều mang đến vẻ tươi tắn, đầy sức sống như thổi luồng gió xuân vào căn nhà bạn. 9. Hoa thủy tiên- mang lại may mắn, thăng tiến, phát tài phát lộc: Từ rất lâu, thú chơi hoa thủy tiên ngày Tết đã được coi là thú chơi cầu kỳ và tao nhã của người Hà Nội mỗi dịp xuân về. Theo văn hóa phương Đông, hoa thủy tiên mang ý nghĩa tốt đẹp, an lành, giúp gia chủ sáng suốt, may mắn, thăng tiến trong sự nghiệp, phát tài phát lộc. Hoa thủy tiên có nhiều màu. Mỗi màu hoa lại có ý nghĩa khác nhau. Thủy tiên trắng là biểu tượng của sự kiêu sa, sang trọng. Thủy tiên vàng có ý nghĩa hào hiệp, quan tâm, sự hồi sinh, sự khởi đầu... Ngoài ra còn có rất nhiều loài hoa khác mang cũng những ý nghĩa biểu trưng tương tự. Tuy nhiên, việc lựa chọn loài hoa nào tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của người từng người.

