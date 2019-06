Xếp hạng top con giáp giàu có nhất và nghèo khó nhất tháng 7/2019

Tuổi Mùi: Tháng 7, tài vận của người tuổi Mùi khởi sắc mạnh mẽ. Cho dù là nam hay nữ thì thu nhập tăng lên rất nhanh. Điều này không chỉ do sự nỗ lực của bản thân mà còn do vận may và có quý nhân phù trợ. Tuổi Dậu: Tháng 7 người tuổi Dậu nhận được nhiều tin vui về tài vận, mọi việc của con giáp này đều dễ dàng có được thành công nên có cơ hội được tăng lương, tăng thưởng. Tuổi Hợi: Tài vận của người tuổi Hợi trong tháng 7/2019 tuy không có đột phá lớn nhưng thu nhập lại tăng đều và không có xu hướng giảm bởi có rất nhiều cơ hội phát tài đến với con giáp này. Tuổi Mão: Tài vận của người tuổi Mão tăng lên rất nhanh vào tháng 7/2019. Con giáp này sẽ có cơ hội trung số hoặc nhận được một khoản thu nhập lớn từ việc đầu tư tưởng chừng không hiệu quả trước đây. Tuổi Thân: Do năm nay phạm phải Hình Thái Tuế, nên người tuổi Thân sẽ bị tiểu nhân hãm hại. Sự nghiệp và thu nhập đều giảm sụt mạnh do tiểu nhân phá rối, đề phòng chuyện kiện tụng liên quan đến tiền bạc. Tuổi Ngọ: Tài vận của người tuổi Ngọ xuống dốc không phanh trong tháng này. Nếu không là chuyện hao hụt tiền nong, thì cũng sẽ rơi vào cảnh phá sản. Tuổi Dần: Năm nay do vấp phải cục diện Phá Thái Tuế, nên cho dù là Chính Tài hay Thiên Tài của người tuổi Dậu đều đi xuống trong tháng 7/2019. Người tuổi Dần nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh lãng phí tiền bạc. Tuổi Tý: Tháng này do vướng vào rắc rối về tình cảm nên tài vận bị ảnh hưởng tiêu cực, thậm chí còn dính đến kiện cáo liên quan đến tranh chấp tiền bạc. Người tuổi Tý cũng cần đề phòng tiểu nhân đặt điều thị phi phá hoại sự nghiệp và gây ảnh hưởng xấu đến thu nhập. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

