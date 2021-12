Vụ nổ khủng khiếp làm chấn động nước Mỹ năm 1892

Vào ngày 7/1/1892, một vụ nổ mỏ than khủng khiếp xảy ra ở mỏ Krebs, bang Oklahoma, Mỹ, đã khiến gần 100 người thiệt mạng. Là vụ nổ nghiêm trọng nhất trong lịch sử của Oklahoma, thảm họa này xảy ra bởi chủ sở hữu khu mỏ đã vì lợi nhuận mà bỏ qua các quy tắc an toàn. Ngược dòng thời gian, vào đầu thế kỷ 19, miền Đông Nam Oklahoma được xem là vị trí đắc địa đối với ngành khai thác than. Phần lớn đất đai vùng này thuộc về người Mỹ bản địa và do đó chúng được miễn trừ khỏi các luật lệ và quy định của chính phủ liên bang. Dù các công ty khai thác tại mỏ Krebs nổi tiếng vì sự coi thường vấn đề an toàn, vẫn có rất nhiều người nhập cư - đa số là gốc Italia và Nga - sẵn sàng làm việc trong điều kiện nguy hiểm ở đây. Sẩm tối ngày 7/1, khi hàng trăm công nhân đang làm việc tại mỏ số 11 thì một người thiếu kinh nghiệm trong số họ đã vô tình làm nổ kho thuốc nổ. Khoảng 100 thợ mỏ đã bị thiêu cháy hoặc chôn vùi trong vụ nổ. 150 người khác bị thương nặng. Gần như mọi hộ gia đình ở Krebs đều chịu ảnh hưởng trực tiếp của thảm kịch này. Mãi đến năm 2002, những nạn nhân của thảm họa nổ mỏ than ở Krebs mới được vinh danh bằng một đài tưởng niệm được xây dựng tại khu mỏ cũ. Mời quý độc giả xem video: Vụ nổ tàu ngầm Kursk - Tai nạn thảm khốc nhất của Hải quân Nga.

Vào ngày 7/1/1892, một vụ nổ mỏ than khủng khiếp xảy ra ở mỏ Krebs, bang Oklahoma, Mỹ, đã khiến gần 100 người thiệt mạng. Là vụ nổ nghiêm trọng nhất trong lịch sử của Oklahoma, thảm họa này xảy ra bởi chủ sở hữu khu mỏ đã vì lợi nhuận mà bỏ qua các quy tắc an toàn. Ngược dòng thời gian, vào đầu thế kỷ 19, miền Đông Nam Oklahoma được xem là vị trí đắc địa đối với ngành khai thác than . Phần lớn đất đai vùng này thuộc về người Mỹ bản địa và do đó chúng được miễn trừ khỏi các luật lệ và quy định của chính phủ liên bang. Dù các công ty khai thác tại mỏ Krebs nổi tiếng vì sự coi thường vấn đề an toàn, vẫn có rất nhiều người nhập cư - đa số là gốc Italia và Nga - sẵn sàng làm việc trong điều kiện nguy hiểm ở đây. Sẩm tối ngày 7/1, khi hàng trăm công nhân đang làm việc tại mỏ số 11 thì một người thiếu kinh nghiệm trong số họ đã vô tình làm nổ kho thuốc nổ. Khoảng 100 thợ mỏ đã bị thiêu cháy hoặc chôn vùi trong vụ nổ. 150 người khác bị thương nặng. Gần như mọi hộ gia đình ở Krebs đều chịu ảnh hưởng trực tiếp của thảm kịch này. Mãi đến năm 2002, những nạn nhân của thảm họa nổ mỏ than ở Krebs mới được vinh danh bằng một đài tưởng niệm được xây dựng tại khu mỏ cũ. Mời quý độc giả xem video: Vụ nổ tàu ngầm Kursk - Tai nạn thảm khốc nhất của Hải quân Nga.