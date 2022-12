5 cuốn sách cổ có thể khiến lịch sử loài người phải viết lại

1. Kinh Kolbrin”: là một cuốn kinh cổ được viết vào khoảng 3.600 năm trước. Nội dung cuốn sách kể lại một câu chuyện hoàn toàn khác về nguồn gốc loài người, về những nền văn minh tiền sử tồn tại trước khi Adam và Eva được tạo ra, thậm chí đây còn là những tiên đoán lạnh người về thảm họa mang tính toàn cầu. (Nguồn: Pinterest). Nó là một văn tự cổ được ẩn giấu trong suốt 1000 năm bởi một nhóm người bí ẩn với mục đích nào đó. (Nguồn: Archives) 2. Cuốn sách của Thần Thoth: là một cuốn sách linh thiêng theo tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại cung cấp trí huệ và quyền năng vô hạn của Thần. Bên cạnh đó, ai hiểu được nội dung trong cuốn sách thì có giải mã được tất cả các bí ẩn về không gian, thời gian, con người và vũ trụ. (Nguồn: Nghiên cứu lịch sử). Cuốn sách của Thoth được viết phần lớn trên giấy cói của người Ai Cập, phần lớn được chép vào thời Ptolemaic của nước này. (Nguồn: vietjet.net) 3. Cuốn sách của Enoch (The book of Enoch): đây là cuốn sách cổ của người Do Thái đề cập đến một nhân vật có tên Enoch – là người ông vĩ đại của Thần Noah cũng như tổ tiên của một bộ tộc người khổng lồ. (Nguồn: Reasons for Jesus) Cuốn sách cũng đề cập đến những người khổng lồ nhưng họ đều bị hủy diệt vì đã gây hại cho Trái Đất. (Nguồn: Imgur) 4. Sách về người Khổng lồ (The Book of Giants): là một bộ sách gồm 900 cuốn bằng da cổ xưa được viết cách đây khoảng 2.000 năm trước được tìm thấy tại ang động Qumran nằm ở phía Tây Bắc biển Chết, trong đó có ghi chép về người khổng lồ và nhiều điểm tương tự rất kỳ lạ như “Sách của Enoch”. (Nguồn: Wikipedia) Cụ thể, nội dung những cuốn sách này viết về thời đại vô cùng xa xôi, thời gian mà những người khổng lồ Nephilim sinh sống nhưng sau một thời giam họ trở nên hung bạo và tàn ác hơn xưa, cuối cùng phải chịu thảm cảnh diệt vong là bị trận Đại Hồng Thủy tận diệt. (Nguồn: Metro) 5. Cuốn sách cổ dạy con người trở thành “siêu nhân”: Ars Notoria là một cuốn sách cổ, vô cùng quý hiếm về ma thuật được người xưa cho là dạy cho con người những khả năng siêu phàm đến khó tin. Những cuốn sách nguyên bản được viết bằng 3 dạng khác nhau, trong đó có chữ Do Thái, chữ Hy Lạp và chữ Latinh. (Nguồn: Amino Apps) Người ta cho rằng vua Solomon đã tự áp dụng những bài học nguyên bản trong sách Ars Notoria để trở thành người cai trị thông thái, nhân ái và tài năng. (Nguồn: Código Oculto) Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24. Nguồn; Lịch ngày tốt.

