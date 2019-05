Vị trí nốt ruồi hút tiền của 12 con giáp, làm gì cũng giàu

Hãy cùng khám phá xem, 12 con giáp có nốt ruồi mọc ở đâu thì mới mang lại tài lộc, may mắn, giúp thúc đẩy vận số giàu sang, phú quý nhé!

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn giỏi giang, hoạt bát và rất khéo léo. Họ là người kín kẽ, làm việc gì cũng phải thật chắc chắn. Theo tử vi tướng số, nếu con giáp này có nốt ruồi trên trán thì sẽ rất tốt, nó là hiện thân của sức mạnh tiền bạc, giúp thúc đẩy sự nghiệp của Tý ngày càng thăng tiến. Ngoài ra, nếu có nốt ruồi trên gò má cũng rất hợp với Tý, nó giúp người thông minh như Tý gặp được nhiều cơ hội thể hiện bản thân, có nhiều may mắn và sống trường thọ.

Ảnh minh họa.

Tuổi Sửu

Sửu có tài, chăm chỉ và rất chân thật tuy nhiên đôi khi lại hơi yếu lòng nên quyết định công việc còn hướng về tình cảm nhiều hơn lý trí. Để tiếp thêm sức mạnh, sự quyết đoán thì Sửu cần có nốt ruồi ở tai. Nó sẽ là dấu hiệu của tiền tài, giúp Sửu mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn mà thành công trong sự nghiệp, từ đó cả đời được hưởng phúc lộc dồi dào.

Tuổi Dần

Dần là con giáp táo bạo, mạnh mẽ nhưng lại hay nghi ngờ, không có niềm tin vào những thứ như tình cảm hay lòng tốt của người khác. Do vậy, một nốt ruồi nhỏ ở tay sẽ giúp Dần thả lỏng mình hơn, phóng khoáng và có nhiều mối quan hệ xã hội hơn. Nhờ đó, Dần sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mà tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, thu về tài lộc đáng kể.

Tuổi Mão

Tuổi Mão khéo léo, nhanh nhẹn nên làm gì cũng thuận lợi, được nhiều người yêu quý. Người tuổi Mão mà có nốt ruồi ở bàn chân thì không còn gì để bàn nữa, họ càng ngày càng phú quý, hậu vận giàu có, con cháu đông đúc, hiếu thảo. Hơn nữa, nốt ruồi này sẽ mang tới cho Mão vận đào hoa, giúp họ có được hạnh phúc trọn vẹn bên ý trung nhân.

Tuổi Thìn

Thìn là người rộng rãi, phóng khoáng và luôn tràn đầy sức sống tuy nhiên trong công việc thì hay "cả thèm chóng chán", làm việc chưa tới nơi tới chốn nên thường xuyên bị khiển trách. Người tuổi Thìn nếu có nốt ruồi ở gần mắt hoặc ở lưng thì rất tốt, nó sẽ giúp Thìn có được sự tự tin, tinh thần trách nhiệm cao hơn, thành công hơn ở các lĩnh vực.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp khá khép kín, họ không hay bày tỏ nỗi lòng của mình với người khác, thậm chí còn hay nghi ngờ, sợ bị lừa dối. Nếu như có nốt ruồi ở rốn thì nó sẽ là "bùa may mắn" giúp Tỵ có niềm tin hơn vào cuộc sống, cải thiện được các mối quan hệ khiến họ không còn khô khan, sống khép mình nữa. Đặc biệt hơn, nếu là nốt ruồi son thì nó sẽ đem đến muôn vàn tài lộc giúp Tỵ sớm trở thành đại gia.

Tuổi Ngọ

Ngọ ham chơi, cố chấp và khá nóng nảy. Có lẽ chính vì bản tính này mà Ngọ mãi vẫn không ổn định, tiền bạc không dư giả. Nếu như có nốt ruồi ở eo thì Ngọ sẽ giống như gặp được quý nhân phù trợ, nó mang đến vận khí hưng thịnh giúp người tuổi Ngọ thay đổi bản tính, làm đâu thắng đó, có nhiều của cải, vật chất mà sống hưởng thụ tới cuối đời.

Tuổi Mùi

Mùi là người nhã nhặn, giàu tình cảm và sống hết mình vì gia đình. Họ khá thoải mái về vần đề tiền bạc nên đôi khi "quá đà" mà hết sạch tiền. Mùi nên có nốt ruồi ở miệng, nó không chỉ làm Mùi thêm quyến rũ, gợi cảm mà còn giúp kìm lộc tiêu tán, giúp Mùi giữ lại tiền bên mình, tích cóp mà trở nên giàu có.

Tuổi Thân

Thân nổi tiếng ích kỷ, sống lợi ích, chỉ chăm lo cho bản thân mình trước tiên và không thích nhận thua thiệt về mình. Chính vì bản tính này nên Thân hay gặp phải thị phi, bị ghét bỏ. Một nốt ruồi ở mông sẽ giúp thay đổi vận trình cuộc đời Thân, đồng thời cải thiện các mối quan hệ xung quanh giúp Thân tránh khỏi lời đàm tiếu mà sống yên bình, ổn định.

Tuổi Dậu

Dậu sống hết mình cho bản thân, luôn coi mình là giỏi nhất mà chẳng cần quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của người khác. Thế nhưng ưu điểm cũng là khuyết điểm, nó khiến Dậu không gặp may mắn trong cuộc sống, hay gặp phải thất bại. Nốt ruồi ở đầu gối là điểm duy nhất giúp Dậu có sự nhẫn nạn và giảm bớt cái tôi, từ đó cuộc sống của Dậu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Tuổi Tuất

Con giáp Tuất vừa có tài vừa có tâm, họ làm gì cũng hết mình và đặc biệt giàu tình cảm. Tuất có nhiều mối quan hệ xã hội đẹp, bổ trợ lẫn nhau. Những nốt ruồi ở chỗ "hiểm" như mông, ngực, vùng kín... sẽ giúp Tuất có thêm may mắn, hút tài lộc vào người mà càng về hậu vận càng giàu có, khỏe mạnh, trường thọ.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp sinh ra đã mang số hưởng, chẳng phải làm gì vẫn thành công, sớm tự gây dựng được sự nghiệp riêng. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, Hợi chưa thực sự hạnh phúc. Một nốt ruồi ở ngực sẽ mang tới điềm may mắn, không chỉ về tiền bạc mà còn cả về tình cảm cho Hợi. Họ sẽ có một tình yêu, một cuộc hôn nhân viên mãn, sống hưởng thụ bên nhau tới cuối đời.

Những nốt ruồi quý nhân mang lại tài lộc và giàu sang

Nốt ruồi ngay giữa hai lông mày

Theo nhân tướng học, người có nốt ruồi giữa hai lông mày, ở vùng ấn đường là người vô cùng may mắn, sự nghiệp tương lai sáng lạn. Người mang nốt ruồi này luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình vì tương lai, có quý nhân phù trợ và họ nhất định sẽ gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.Hãy cứ hi vọng rằng bạn sẽ có được cơ hội từ người khác mang đến mà lao động hăng say nhé.

Nốt ruồi giữa trán

Tự nhiên có một nốt ruồi mặc giữa trán phụ nữ sẽ cảm thấy kém duyên. Nhưng đây lại được coi là nốt ruồi phú quý, mang lại tài lộc cho người sở hữu nó. Tương lai bạn sẽ là người giàu có, làm mọi việc đều suôn sẻ, đại cát đại lợi. Thế nên bạn nhất định không được xóa nốt ruồi này.

Nốt ruồi phú quý ở huyệt Thái Dương

Trong xem tướng nốt ruồi và xem tướng mặt nói chung, huyệt Thái Dương còn được gọi là cung Thiên di (hoặc là cung Dịch mã). Cung này cho biết được các thông tin liên quan đến việc đi lại, du lịch công tác hoặc di dời của chủ nhân trong từng giai đoạn của cuộc đời.

Người nào có nốt ruồi ở vị trí này sẽ được dự đoán là hay được đi lại, làm ăn nơi phương xa hoặc đảm nhận những vị trí buộc phải đi công cán nhiều. Nốt ruồi ở vị trí này nếu cát tường sẽ giúp chủ nhân thu hoạch không ít tài chính sau mỗi chuyến đi, khiến cho họ vừa vượng vận quý nhân vừa dễ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

Nốt ruồi phú quý ở đuôi lông mày

Nửa cuối lông mày từ phần giữa hất trở về sau được gọi là Thái hà, tượng trưng cho trí tuệ và tài năng. Người nào có nốt ruồi phú quý mọc ở đuôi lông mày thường được nhận định là người có mạng lưới xã giao phong phú, hợp làm ăn kinh doanh, càng về hậu vận càng phát đạt, giàu có.

Tuy vậy, nếu nốt ruồi này có chút thay đổi về màu sắc, hoặc bề ngoài dần to lên theo thời gian, đăt biệt là vào lúc chủ nhân 33 – 34 tuổi thì cuộc sống tình cảm và gia đình sẽ gặp đôi chút khó khăn. Chính vì thế, họ càng làm nhiều việc thiện, tích đức dài lâu sẽ càng dễ chạm tay tới thành công ở độ tuổi trung niên.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)