Vì sao Tư Mã Thiên biết rõ bí mật lăng mộ Tần Thủy Hoàng?

Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng là một trong những địa điểm bí ẩn nhất trong giới khảo cổ, chuyên gia suốt hàng trăm năm. Để chuẩn bị cho nơi an nghỉ cuối cùng, Tần Thủy Hoàng huy động đến hàng ngàn công nhân làm việc suốt ngày đêm trong vài năm. Sau khi lăng mộ hoàn thành, Tần Thủy Hoàng ra lệnh chôn sống toàn bộ công nhân để bí mật về nơi an nghỉ vĩnh hằng của ông không bị tiết lộ. Theo đó, bí mật về lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được giữ kín trong suốt nhiều năm. Thế nhưng, vào 100 năm sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, sử gia Tư Mã Thiên lại biết được một số bí mật về nơi an nghỉ của vị vua nổi tiếng nhà Tần. Sử ký Tư Mã Thiên mô tả khá chi tiết quá trình xây dựng lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Trong tác phẩm này có đoạn viết: "Khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi đã chọn núi Ly Sơn để xây lăng mộ. Sau khi thống nhất thiên hạ, 700.000 lượt người đào ba đường suối để làm lối dẫn nguyên vật liệu, đồ dùng vào bên trong...". Nhiều người không khỏi tò mò vì sao Tư Mã Thiên lại biết được nhiều thông tin quan trọng như vậy. Trước câu hỏi này, một số chuyên gia đã nghiên cứu, tìm hiểu và giải mã được lý do. Theo các chuyên gia, sở dĩ Tư Mã Thiên biết được nhiều thông tin về lăng mộ của Tần Thủy Hoàng xuất phát từ việc ông xuất thân trong gia đình quan lại có truyền thống học hành. Cụ thể, cha của Tư Mã Thiên là Tư Mã Đàm. Dưới thời Hán Vũ Đế, Tư Mã Đàm giữ chức Thái Sử lệnh. Với nền tảng gia đình, Tư Mã Thiên ngay từ khi còn nhỏ có cơ hội tiếp xúc với nhiều sách, tài liệu quý. Trong số này có nhiều sách quý từ thời Tần Thủy Hoàng. Một lăng mộ lớn như của Tần Thủy Hoàng chắc chắn sẽ có những tài liệu ghi chép về quá trình xây dựng cũng như các bản vẽ thiết kế, quy mô khu mộ... Những tài liệu này vô cùng quan trọng nên chỉ những người có chức quyền có thể tiếp cận. Về sau, khi nhà Tần suy tàn, Tiêu Hà – quân sư phò tá Lưu Bang đã thu thập được những tài liệu về lăng mộ của vua Tần. Theo đó, Tư Mã Thiên có cơ hội tiếp cận những tài liệu này và nghiên cứu, tổng hợp rồi viết chi tiết lăng mộ của Tần Thủy Hoàng trong bộ Sử ký nổi tiếng của ông. Video: Bí mật những người dựng đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng (nguồn: 24h Tin tức)

