Khai quật đã lâu, vì sao thi hài Tần Thủy Hoàng vẫn "bất khả xâm phạm"?

Việc tìm thấy lăng mộ Tần Thủy Hoàng tại khu vực gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 29/3/1974 đã trở thành sự kiện lớn trong giới khảo cổ. Theo đó, các chuyên gia đã tìm ra lăng mộ còn nguyên vẹn của vị vua đầu tiên thống nhất Trung Hoa. Kể từ khi phát hiện, các nhóm chuyên gia đã tiến hành nhiều dự án nhằm khám phá những bí ẩn bị chôn giấu tại nơi an nghỉ của Tần Thủy Hoàng. Các chuyên gia đã khám phá nhiều phần trong lăng mộ "khủng" của Tần Thủy Hoàng và thu về kết quả bất ngờ. Nổi bật là việc các chuyên gia tìm thấy đội quân đất nung với số lượng lên đến hơn 2.000 pho tượng có kích thước như người thật cùng với nhiều vũ khí, bảo vật từ thời vua Tần. Giới chuyên gia ước tính, nếu khám phá toàn bộ lăng mộ thì có thể tìm thấy khoảng 8.000 tượng binh sĩ đất nung. Tuy nhiên, một sự thật khó tin là trong 45 năm kể từ khi lăng mộ Tần Thủy Hoàng được phát hiện, các chuyên gia làm việc liên tục nhưng vẫn chưa thể đặt chân đến khu vực trung tâm - nơi chứa thi hài Tần Thủy Hoàng. Nhiều người không khỏi tò mò vì sao điều này lại xảy ra. Liên quan đến vấn đề này, các chuyên gia chỉ ra một số lý do. Trong số này có việc quy mô lăng mộ của Tần Thủy Hoàng rất lớn và phức tạp khi mất tới 38 năm mới hoàn thành. Điều này cho thấy việc khám phá toàn bộ nơi an nghỉ của vua Tần đòi hỏi rất nhiều thời gian để các chuyên gia làm việc tỉ mỉ, tránh làm tổn hại các cổ vật bên trong lăng mộ. Một lý do khác được đưa ra là bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có dòng sông thủy ngân vô cùng nguy hiểm. Các chuyên gia phát hiện nồng độ thủy ngân trong mộ cao hơn bình thường tới 280 lần. Nếu không cẩn thận thì các chuyên gia có thể bỏ mạng khi khám phá lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Do vậy, giới chuyên gia cố gắng tìm ra cách thức an toàn để tiếp cận nơi đặt thi hài Tần Thủy Hoàng. Video: Bí mật những người dựng đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng (nguồn: 24h Tin tức)

Việc tìm thấy lăng mộ Tần Thủy Hoàng tại khu vực gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 29/3/1974 đã trở thành sự kiện lớn trong giới khảo cổ. Theo đó, các chuyên gia đã tìm ra lăng mộ còn nguyên vẹn của vị vua đầu tiên thống nhất Trung Hoa. Kể từ khi phát hiện, các nhóm chuyên gia đã tiến hành nhiều dự án nhằm khám phá những bí ẩn bị chôn giấu tại nơi an nghỉ của Tần Thủy Hoàng. Các chuyên gia đã khám phá nhiều phần trong lăng mộ "khủng" của Tần Thủy Hoàng và thu về kết quả bất ngờ. Nổi bật là việc các chuyên gia tìm thấy đội quân đất nung với số lượng lên đến hơn 2.000 pho tượng có kích thước như người thật cùng với nhiều vũ khí, bảo vật từ thời vua Tần. Giới chuyên gia ước tính, nếu khám phá toàn bộ lăng mộ thì có thể tìm thấy khoảng 8.000 tượng binh sĩ đất nung. Tuy nhiên, một sự thật khó tin là trong 45 năm kể từ khi lăng mộ Tần Thủy Hoàng được phát hiện, các chuyên gia làm việc liên tục nhưng vẫn chưa thể đặt chân đến khu vực trung tâm - nơi chứa thi hài Tần Thủy Hoàng . Nhiều người không khỏi tò mò vì sao điều này lại xảy ra. Liên quan đến vấn đề này, các chuyên gia chỉ ra một số lý do. Trong số này có việc quy mô lăng mộ của Tần Thủy Hoàng rất lớn và phức tạp khi mất tới 38 năm mới hoàn thành. Điều này cho thấy việc khám phá toàn bộ nơi an nghỉ của vua Tần đòi hỏi rất nhiều thời gian để các chuyên gia làm việc tỉ mỉ, tránh làm tổn hại các cổ vật bên trong lăng mộ. Một lý do khác được đưa ra là bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có dòng sông thủy ngân vô cùng nguy hiểm. Các chuyên gia phát hiện nồng độ thủy ngân trong mộ cao hơn bình thường tới 280 lần. Nếu không cẩn thận thì các chuyên gia có thể bỏ mạng khi khám phá lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Do vậy, giới chuyên gia cố gắng tìm ra cách thức an toàn để tiếp cận nơi đặt thi hài Tần Thủy Hoàng. Video: Bí mật những người dựng đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng (nguồn: 24h Tin tức)