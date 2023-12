Vì sao Tôn Ngộ Không vẽ vòng tròn bảo vệ Đường Tăng đúng 1 lần?

Tôn Ngộ Không, một nhân vật trong Tây Du Ký, thường nghịch ngợm và tinh quái, nhưng khi bảo vệ Đường Tăng, lão Tôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và chu toàn. Tôn Ngộ Không hiểu rằng an nguy của Đường Tăng không chỉ liên quan đến việc thỉnh kinh mà còn ảnh hưởng đến tương lai và an toàn của chính bản thân mình. Tôn Ngộ Không đã từng bị giam giữ dưới Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm do gây rối ở Thiên Cung, và chỉ khi gặp Quan Âm Bồ Tát, anh ta mới được giải thoát sau khi xin lỗi và nhờ chỉ dẫn. Quan Âm Bồ Tát yêu cầu Tôn Ngộ Không bảo vệ Đường Tăng, nếu hoàn thành nhiệm vụ này, anh ta có thể đắc đạo. Trong một số tình huống, Tôn Ngộ Không đã sử dụng gậy Như Ý để vẽ một vòng tròn bảo vệ Đường Tăng và các sư đệ. Tuy nhiên, đây chỉ là một giải pháp tạm thời, bởi vòng tròn có hạn chế là chỉ chặn được những quái vật có sức mạnh yếu. Mời quý độc giả xem thêm video: Đắc đạo thành Phật, sao Tôn Ngộ Không không thể đi tìm Bồ Đề Tổ Sư?

Tôn Ngộ Không, một nhân vật trong Tây Du Ký, thường nghịch ngợm và tinh quái, nhưng khi bảo vệ Đường Tăng, lão Tôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và chu toàn. Tôn Ngộ Không hiểu rằng an nguy của Đường Tăng không chỉ liên quan đến việc thỉnh kinh mà còn ảnh hưởng đến tương lai và an toàn của chính bản thân mình. Tôn Ngộ Không đã từng bị giam giữ dưới Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm do gây rối ở Thiên Cung, và chỉ khi gặp Quan Âm Bồ Tát, anh ta mới được giải thoát sau khi xin lỗi và nhờ chỉ dẫn. Quan Âm Bồ Tát yêu cầu Tôn Ngộ Không bảo vệ Đường Tăng, nếu hoàn thành nhiệm vụ này, anh ta có thể đắc đạo. Trong một số tình huống, Tôn Ngộ Không đã sử dụng gậy Như Ý để vẽ một vòng tròn bảo vệ Đường Tăng và các sư đệ. Tuy nhiên, đây chỉ là một giải pháp tạm thời, bởi vòng tròn có hạn chế là chỉ chặn được những quái vật có sức mạnh yếu. Mời quý độc giả xem thêm video: Đắc đạo thành Phật, sao Tôn Ngộ Không không thể đi tìm Bồ Đề Tổ Sư?