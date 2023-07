Vì sao Tôn Điện Anh nhổ sạch răng của vua Càn Long khi trộm mộ?

Tôn Điện Anh (1889 - 1947) có tên thật là Khôi Nguyên, sinh ra trong một gia đình nghèo tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Y là một trong những tên trộm mộ khét tiếng nhất nước này khi gây ra vụ án chấn động dư luận tại Thanh Đông lăng. Thanh Đông lăng là nơi chôn cất của 5 vị hoàng đế Thuận Trị, Khang Hi, Càn Long, Hàm Phong, Đồng Trị cùng 15 hoàng hậu, 136 phi tần, 3 hoàng tử và 2 công chúa triều đại nhà Thanh. Do là nơi chôn cất của bậc đế vương và các thành viên hoàng tộc nên bên trong các lăng mộ có rất nhiều đồ tùy táng giá trị. Vậy nên, kho báu cực giá trị tại Thanh Đông lăng khiến những kẻ trộm mộ nổi lòng tham. Tôn Điện Anh là một trong số đó. Vào tháng 7/1928, lợi dụng chức vụ tư lệnh Quân đoàn số 12 dưới trướng Tưởng Giới Thạch, Tôn Điện Anh đã dẫn theo một nhóm người tới Thanh Đông lăng. Tôn Điện Anh lấy danh nghĩa quân đội thông báo với bên ngoài rằng quân đội tiến hành diễn tập nên toàn bộ khu vực Thanh Đông lăng được quây kín, canh gác nghiêm ngặt. Sau đó, nhóm người của Tôn Điện Anh đột nhập vào bên trong các lăng mộ và lấy đi vô số đồ tùy táng giá trị tại nơi yên nghỉ của Từ Hi Thái hậu và nhiều người khác. Đặc biệt, tại lăng mộ của vua Càn Long, Tôn Điện Anh và đồng bọn không chỉ lấy đi những món đồ tùy táng giá trị như vàng bạc, châu báu, đồ cổ... mà còn hủy hoại thi hài của vị hoàng đế lỗi lạc nhà Thanh. Theo các ghi chép, nhóm mộ tặc của Tôn Điện Anh bẻ gãy hết răng của hoàng đế Càn Long. Sở dĩ Tôn Điện Anh làm như vậy là vì trước đó y đã lấy được một viên dạ minh châu lớn được đặt trong miệng của Từ Hi Thái hậu. Do đó, Tôn Điện Anh tin rằng, vua Càn Long sau khi băng hà cũng được đặt một bảo vật quý giá trong miệng. Với suy nghĩ đó, tên trộm mộ này bẻ gãy hết răng của nhà vua quá cố và tìm được một viên hoàng châu Tây Tạng quý hiếm. Các chuyên gia ước tính những cổ vật bị Tôn Điện Anh cướp bóc từ Thanh Đông lăng năm 1928 có thể lên tới 100 triệu nhân dân tệ. Nhiều hiện vật trong số này được Tôn Điện Anh dùng để hối lộ quan chức, bao gồm Tưởng Giới Thạch. Ngoài ra, gã trộm mộ còn bán nhiều cổ vật để lấy tiền tiêu xài và chia cho các thành viên trong nhóm trộm mộ. Mời độc giả xem video: Vụ bí thư xã giết người, đốt xe: Nghi phạm từng đi trộm mộ mượn xác. Nguồn: THĐT1.

