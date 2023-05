Nhân vật bí ẩn khiến Tôn Điện Anh tìm thấy lối vào lăng Từ Hi

Tên thật là Khôi Nguyên, Tôn Điện Anh (1889 - 1947) sinh ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Y là một trong những kẻ trộm mộ khét tiếng nhất trong lịch sử nước này khi lên kế hoạch cướp bóc báu vật ở Thanh Đông lăng. Thanh Đông lăng là nơi yên nghỉ ngàn thu của 5 hoàng đế: Thuận Trị, Khang Hi, Càn Long, Hàm Phong, Đồng Trị cùng 15 hoàng hậu, 136 phi tần, 3 hoàng tử và 2 công chúa dưới thời nhà Thanh. Tôn Điện Anh muốn đột nhập và lấy đi những báu vật, đồ tùy táng giá trị tại nơi này. Để đạt được mục đích, vào năm 1928, Tôn Điện Anh cùng đồng bọn tiến đến Thanh Đông Lăng nhằm trộm báu vật trong lăng mộ của Từ Hi Thái hậu. Tuy nhiên, nhóm mộ tặc này đào bói nhiều chỗ suốt 2 ngày 2 đêm mà vẫn không tìm được lối vào. Tương truyền, Tôn Điện Anh muốn nhanh chóng vào được bên trong lăng mộ nên cho người đi bắt 6 người từng là kỳ binh trông coi Thanh Đông lăng đến tra hỏi để tìm được lối vào. Trong lúc tra khảo, Tôn Điện Anh giết chết 2 người. Về sau, Tôn Điện Anh tìm được manh mối về một người thợ đá họ Khương ở cách đó 10 km từng tham gia xây dựng lăng mộ cho Từ Hi Thái hậu. Vì vậy, Tôn Điện Anh nhanh chóng cho người đi tìm người thợ họ Khương đó. Ban đầu, người thợ này không khai ra lối vào lăng mộ. Thế nhưng, khi bị Tôn Điện Anh đe dọa sẽ giết chết đứa con trai duy nhất nên ông Khương đã phải nói ra bí mật về lăng mộ của Từ Hi Thái hậu. Theo lời kể của ông Khương, sau khi xây xong lăng mộ, ông biết sẽ bị triều đình "trừ khử" để giữ kín bí mật. Vậy nên, ông uống nửa bát rượu trắng rồi nằm trên sườn đồi chờ đợi cái chết. Thế nhưng, đúng lúc đó, một tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống đập trúng đầu ông Khương. Thấy ông Khương đầu chảy rất nhiều máu, binh sĩ nhà Thanh nghĩ rằng ông đã chết nên rời đi mà không kiểm tra kỹ. Nhờ vậy, ông Khương may mắn sống sót. Để giấu kín bí mật này, vợ chồng ông rời bỏ quê hương đến nơi khác sinh sống và đổi tên họ. Dù vậy, ông vẫn bị Tôn Điện Anh tìm ra. Theo đó, ông Khương đã dẫn đường cho Tôn Điện Anh và chỉ vị trí lối vào nơi yên nghỉ của Từ Hi Thái hậu. Nhờ vậy, nhóm mộ tặc cho người dùng thuốc nổ để phá lối vào kiên cố bằng đá hoa cương rắn chắc. Sau khi vào được bên trong, nhóm mộ tặc do Tôn Điện Anh vơ vét tất cả vàng bạc, châu báu và hàng trăm món đồ tùy táng giá trị. Thậm chí, chúng còn lấy đi viên minh châu đặt trong miệng Từ Hi Thái hậu cùng nhiều trang sức, bảo vật đeo trên người bà. Mời độc giả xem video: Hé lộ lý do khoan hơn 40.000 lỗ trên lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Tên thật là Khôi Nguyên, Tôn Điện Anh (1889 - 1947) sinh ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Y là một trong những kẻ trộm mộ khét tiếng nhất trong lịch sử nước này khi lên kế hoạch cướp bóc báu vật ở Thanh Đông lăng. Thanh Đông lăng là nơi yên nghỉ ngàn thu của 5 hoàng đế: Thuận Trị, Khang Hi, Càn Long, Hàm Phong, Đồng Trị cùng 15 hoàng hậu, 136 phi tần, 3 hoàng tử và 2 công chúa dưới thời nhà Thanh. Tôn Điện Anh muốn đột nhập và lấy đi những báu vật, đồ tùy táng giá trị tại nơi này. Để đạt được mục đích, vào năm 1928, Tôn Điện Anh cùng đồng bọn tiến đến Thanh Đông Lăng nhằm trộm báu vật trong lăng mộ của Từ Hi Thái hậu. Tuy nhiên, nhóm mộ tặc này đào bói nhiều chỗ suốt 2 ngày 2 đêm mà vẫn không tìm được lối vào. Tương truyền, Tôn Điện Anh muốn nhanh chóng vào được bên trong lăng mộ nên cho người đi bắt 6 người từng là kỳ binh trông coi Thanh Đông lăng đến tra hỏi để tìm được lối vào. Trong lúc tra khảo, Tôn Điện Anh giết chết 2 người. Về sau, Tôn Điện Anh tìm được manh mối về một người thợ đá họ Khương ở cách đó 10 km từng tham gia xây dựng lăng mộ cho Từ Hi Thái hậu. Vì vậy, Tôn Điện Anh nhanh chóng cho người đi tìm người thợ họ Khương đó. Ban đầu, người thợ này không khai ra lối vào lăng mộ. Thế nhưng, khi bị Tôn Điện Anh đe dọa sẽ giết chết đứa con trai duy nhất nên ông Khương đã phải nói ra bí mật về lăng mộ của Từ Hi Thái hậu. Theo lời kể của ông Khương, sau khi xây xong lăng mộ, ông biết sẽ bị triều đình "trừ khử" để giữ kín bí mật. Vậy nên, ông uống nửa bát rượu trắng rồi nằm trên sườn đồi chờ đợi cái chết. Thế nhưng, đúng lúc đó, một tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống đập trúng đầu ông Khương. Thấy ông Khương đầu chảy rất nhiều máu, binh sĩ nhà Thanh nghĩ rằng ông đã chết nên rời đi mà không kiểm tra kỹ. Nhờ vậy, ông Khương may mắn sống sót. Để giấu kín bí mật này, vợ chồng ông rời bỏ quê hương đến nơi khác sinh sống và đổi tên họ. Dù vậy, ông vẫn bị Tôn Điện Anh tìm ra. Theo đó, ông Khương đã dẫn đường cho Tôn Điện Anh và chỉ vị trí lối vào nơi yên nghỉ của Từ Hi Thái hậu. Nhờ vậy, nhóm mộ tặc cho người dùng thuốc nổ để phá lối vào kiên cố bằng đá hoa cương rắn chắc. Sau khi vào được bên trong, nhóm mộ tặc do Tôn Điện Anh vơ vét tất cả vàng bạc, châu báu và hàng trăm món đồ tùy táng giá trị. Thậm chí, chúng còn lấy đi viên minh châu đặt trong miệng Từ Hi Thái hậu cùng nhiều trang sức, bảo vật đeo trên người bà. Mời độc giả xem video: Hé lộ lý do khoan hơn 40.000 lỗ trên lăng mộ Tần Thủy Hoàng.