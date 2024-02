Vì sao mộ Võ Thánh Quan Vũ ngàn năm không ai xâm phạm?

Võ Thánh Quan Vũ là một trong những mãnh tướng mạnh nhất, nổi tiếng nhất thời Tam quốc. Ông là người đứng đầu trong ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán và là anh em kết nghĩa với Lưu Bị. Với võ nghệ cao cường, thông minh, dũng mãnh và hết mực trung thành với Lưu Bị và nhà Thục, Quan Vũ đã dẫn quân chinh chiến nhiều năm giúp quân chủ trở thành một trong 3 thế lực mạnh nhất thời Tam quốc. Theo sử sách, vào năm 219, Quan Vũ dẫn quân lên mạn bắc để đánh Bắc Ngụy, lơi lỏng việc phòng thủ Kinh Châu. Nhân cơ hội đó, Lã Mông dùng mưu tập kích, chiếm được Kinh Châu. Sự việc này khiến Quan Vũ rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Do không xin được viện binh của nhà Thục nên cuối cùng Quan Vũ bị quân Đông Ngô bắt. Cuối cùng, Tôn Quyền quyết định chém đầu Quan Vũ. Vào thời điểm qua đời năm 220, mãnh tướng này thọ 58 tuổi. Sau khi Quan Vũ chết, Tôn Quyền sai người mang đầu ông đến Lạc Dương nộp cho Tào Tháo. Về sau, Tào Tháo mai táng phần đầu Quan Vũ theo nghi thức an táng chư hầu và chôn cất trong ngôi mộ khá lớn. Phần thi thể còn lại của Quan Vũ được chôn cất ở Đương Dương. Trong suốt hơn 1.000 năm qua, hai mộ cổ của mãnh tướng này không ai xâm phạm. Theo các nhà nghiên cứu, điều này xuất phát từ một số lý do. Đầu tiên, Quan Vũ được hậu thế tôn sùng, kính trọng sự trung nghĩa và tinh thần thượng võ. Các triều đại như nhà Tùy, nhà Đường, nhà Minh đã nhiều lần tu sửa 2 phần mộ của ông. Đến thời nhà Thanh, Quan Vũ được tôn làm "Trung thần nghĩa sĩ vũ linh hữu nhân dũng uy hiển quang thánh đại đế". Thậm chí, ông còn được tôn làm Võ Thánh, sánh ngang với Văn Thánh Khổng Tử. Do vậy, không ai dám xâm phạm nơi an nghỉ của nhân vật lỗi lạc như Quan Vũ. Thêm nữa, người dân sống xung quanh khu vực chôn cất Quan Vũ tự nguyện trở thành những người canh gác, bảo vệ mộ phần của mãnh tướng này. Theo đó, họ sẽ không để cho những kẻ trộm mộ xâm phạm nơi an nghỉ ngàn thu của Quan Vũ. Mời độc giả xem video: Thứ duy nhất trong mộ cổ mà đạo chích cũng không dám động tay vào.

