Vì sao Liên Xô “tẩy chay” Olympic năm 1984?

Vào ngày 8/5/1984, Liên Xô đã khiến những nhà tổ chức Olympic sững sờ khi ra tuyên bố quốc gia này sẽ không tham sự Olympic năm 1984 ở Los Angeles, Mỹ. Nguyên nhân chính được các quan chức Moscow đưa ra là vận động viên Liên Xô có thể sẽ không được an toàn trước các cuộc biểu tình và tấn công thù địch do phía Mỹ hậu thuẫn. Theo cáo buộc từ Liên Xô, ngay từ những ngày đầu tiên chuẩn bị cho Olympic 1984, chính quyền Mỹ đã tìm cách sử dụng cuộc thi cho mục đích chính trị do sự thù địch với Liên Xô đang bị đẩy lên cao trong giới quan chức nước này. Moscow cho rằng biểu tình chống lại các vận động viên Liên Xô nhiều khả năng sẽ xảy ra ở Los Angeles và họ nghi ngờ liệu các quan chức Mỹ có nghiêm túc ngăn chặn những vụ việc như vậy hay không. Sau khi Liên Xô đưa ra tuyên bố "tẩy chay" Olympic 1984, 13 nước có quan hệ thân thiết với quốc gia xã hội chủ nghĩa lớn nhất thế giới cũng đưa ra các thông báo tương tự và từ chối tham dự. Chính quyền Tổng thống Ronald Reagan đã đáp trả những cáo buộc này bằng tuyên bố rằng cuộc tẩy chay do Liên Xô phát động là “một quyết định chính trị trắng trợn mà không có lý do chính đáng”. Theo giới phân tích quốc tế, chủ ý của Liên Xô rõ ràng là để đáp trả quyết định của Mỹ, tẩy chay Olympic 1980 được tổ chức tại Moscow. Do sự can thiệp của Liên Xô vào Afghanistan năm 1979, Mỹ cùng nhiều quốc gia đồng minh phương Tây đã từ chối tham dự Thế Vận hội được tổ chức ở quốc gia đối thủ. Năm đó, đội tuyển Mỹ giành kỷ lục Olympic với 83 huy chương vàng tại kỳ Olympic diễn ra trên đất nước mình. Mời quý độc giả xem video: Tổng thống Vladimir Putin sau 2 thập kỷ dẫn dắt nước Nga | VTV TSTC.

Vào ngày 8/5/1984, Liên Xô đã khiến những nhà tổ chức Olympic sững sờ khi ra tuyên bố quốc gia này sẽ không tham sự Olympic năm 1984 ở Los Angeles, Mỹ. Nguyên nhân chính được các quan chức Moscow đưa ra là vận động viên Liên Xô có thể sẽ không được an toàn trước các cuộc biểu tình và tấn công thù địch do phía Mỹ hậu thuẫn. Theo cáo buộc từ Liên Xô, ngay từ những ngày đầu tiên chuẩn bị cho Olympic 1984, chính quyền Mỹ đã tìm cách sử dụng cuộc thi cho mục đích chính trị do sự thù địch với Liên Xô đang bị đẩy lên cao trong giới quan chức nước này. Moscow cho rằng biểu tình chống lại các vận động viên Liên Xô nhiều khả năng sẽ xảy ra ở Los Angeles và họ nghi ngờ liệu các quan chức Mỹ có nghiêm túc ngăn chặn những vụ việc như vậy hay không. Sau khi Liên Xô đưa ra tuyên bố "tẩy chay" Olympic 1984, 13 nước có quan hệ thân thiết với quốc gia xã hội chủ nghĩa lớn nhất thế giới cũng đưa ra các thông báo tương tự và từ chối tham dự. Chính quyền Tổng thống Ronald Reagan đã đáp trả những cáo buộc này bằng tuyên bố rằng cuộc tẩy chay do Liên Xô phát động là “một quyết định chính trị trắng trợn mà không có lý do chính đáng”. Theo giới phân tích quốc tế, chủ ý của Liên Xô rõ ràng là để đáp trả quyết định của Mỹ, tẩy chay Olympic 1980 được tổ chức tại Moscow. Do sự can thiệp của Liên Xô vào Afghanistan năm 1979, Mỹ cùng nhiều quốc gia đồng minh phương Tây đã từ chối tham dự Thế Vận hội được tổ chức ở quốc gia đối thủ. Năm đó, đội tuyển Mỹ giành kỷ lục Olympic với 83 huy chương vàng tại kỳ Olympic diễn ra trên đất nước mình. Mời quý độc giả xem video: Tổng thống Vladimir Putin sau 2 thập kỷ dẫn dắt nước Nga | VTV TSTC.