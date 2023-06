Vì sao Lễ nhảy lửa được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể?

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố các quyết định ghi danh di sản vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Trước đó, trong đợt 1, di sản này đã được công nhận ở lĩnh vực lễ hội truyền thống do cộng đồng người Pà Thẻn ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang thực hành (văn bản số 5079/QĐ – BVHTTDL, ngày 27/12/2012). Một trong những lý do chính để Lễ nhảy lửa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể là bởi giá trị văn hóa và lịch sử mà nó đại diện. Lễ hội đã tồn tại và được tổ chức từ hàng trăm năm qua, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó là một phần không thể tách rời trong cuộc sống và tín ngưỡng của người Pà Thẻn, đóng góp vào việc duy trì và phát triển văn hóa và truyền thống của cộng đồng. Lễ nhảy lửa cũng mang đến sự gắn kết và thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên và môi trường. Lễ hội được tổ chức vào đầu mùa đông âm lịch, thời điểm quan trọng trong vòng đời của cây trồng và đất đai. Nhảy qua lửa là một cách để người dân bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính thiên nhiên, cầu mong một mùa màng bội thu và những điều tốt lành cho cộng đồng. Lễ hội thể hiện sự tương tác sâu sắc giữa con người và môi trường, và cách người dân tạo ra sự cân bằng và sự kết nối với tự nhiên. Ngoài ra, Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn còn mang đến giá trị nghệ thuật và tâm linh đặc biệt. Màn trình diễn nhảy qua lửa không chỉ đòi hỏi sự can đảm và kỹ năng của vũ công, mà còn là sự truyền tải cảm xúc và thông điệp sâu sắc. Qua những động tác uyển chuyển và màn trình diễn sáng tạo, người Pà Thẻn thể hiện sự tôn kính và sự kết nối với thế giới tâm linh. >>> Xem thêm video: Độc đáo Lễ hội điêu khắc trên cát tại Ai Cập. Nguồn: Kienthucnet.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố các quyết định ghi danh di sản vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Trước đó, trong đợt 1, di sản này đã được công nhận ở lĩnh vực lễ hội truyền thống do cộng đồng người Pà Thẻn ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang thực hành (văn bản số 5079/QĐ – BVHTTDL, ngày 27/12/2012). Một trong những lý do chính để Lễ nhảy lửa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể là bởi giá trị văn hóa và lịch sử mà nó đại diện. Lễ hội đã tồn tại và được tổ chức từ hàng trăm năm qua, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó là một phần không thể tách rời trong cuộc sống và tín ngưỡng của người Pà Thẻn, đóng góp vào việc duy trì và phát triển văn hóa và truyền thống của cộng đồng. Lễ nhảy lửa cũng mang đến sự gắn kết và thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên và môi trường. Lễ hội được tổ chức vào đầu mùa đông âm lịch, thời điểm quan trọng trong vòng đời của cây trồng và đất đai. Nhảy qua lửa là một cách để người dân bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính thiên nhiên, cầu mong một mùa màng bội thu và những điều tốt lành cho cộng đồng. Lễ hội thể hiện sự tương tác sâu sắc giữa con người và môi trường, và cách người dân tạo ra sự cân bằng và sự kết nối với tự nhiên. Ngoài ra, Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn còn mang đến giá trị nghệ thuật và tâm linh đặc biệt. Màn trình diễn nhảy qua lửa không chỉ đòi hỏi sự can đảm và kỹ năng của vũ công, mà còn là sự truyền tải cảm xúc và thông điệp sâu sắc. Qua những động tác uyển chuyển và màn trình diễn sáng tạo, người Pà Thẻn thể hiện sự tôn kính và sự kết nối với thế giới tâm linh. >>> Xem thêm video: Độc đáo Lễ hội điêu khắc trên cát tại Ai Cập. Nguồn: Kienthucnet.