Vì sao lăng mộ Võ Tắc Thiên bất khả xâm phạm suốt 1.000 năm?

Võ Tắc Thiên (624 - 705) là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà cai trị đất nước trên cương vị đế vương từ năm 690 - 705. Trước khi qua đời năm 705, Võ Tắc Thiên đã trả lại ngai vàng cho con cháu nhà họ Lý. Đồng thời, bà hoàng này muốn an táng với thân phận hoàng hậu của Đường Cao Tông Lý Trị trong cùng lăng mộ. Làm theo di nguyện của Võ Tắc Thiên, con cháu đã mai táng bà hoàng này trong Càn Lăng tại huyện Càn, tỉnh Thiểm Tây, nằm gần thành phố Tây An. Là nơi yên nghỉ của bậc đế vương, Càn Lăng trở thành mục tiêu của nhiều kẻ trộm mộ. Trong hơn 1.000 năm, không ít tên trộm mộ đã tới Càn Lăng và tìm đủ mọi cách để đột nhập vào bên trong nhằm lấy đi kho báu tùy táng giá trị. Thế nhưng, tất cả trộm mộ không thể xâm nhập vào Càn Lăng. Nhờ đó, Càn Lăng trở thành một trong số ít lăng mộ thời nhà Đường nguyên vẹn theo thời gian. Điều này cũng khiến công chúng tò mò vì sao lăng mộ này bất khả xâm phạm. Trước bí mật này, các nhà khảo cổ đã tới Càn Lăng đo đạc, khảo sát và phân tích cấu trúc lăng mộ. Nhờ đó, họ phát hiện bức tường ở Càn Lăng được xây bằng gạch đá vô cùng rắn chắc. Thay vì dùng vôi vữa làm chất kết dính, giữa những khe hở của các tảng đá lớn được đội ngũ xây mộ lấp kín bằng thiếc. Kết cấu đặc biệt này khiến Càn Lăng trở nên kiên cố, rắn chắc. Tiếp đến, Càn Lăng nằm ở giữa sườn núi. Ngọn núi đó đóng vai trò như "áo giáp bảo hộ" giúp bảo vệ lăng mộ nguyên vẹn suốt ngàn năm. Nhờ vậy, những kẻ trộm mộ không tìm được lối vào Càn Lăng. Đến nay, các nhà khảo cổ Trung Quốc vẫn chưa khai quật Càn Lăng - nơi an nghỉ ngàn thu của Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên. Vào năm 2012, Cục Di sản Văn hóa Thiểm Tây tuyên bố sẽ không khai quật Càn Lăng trong ít nhất 50 năm tới. Theo đó, lăng mộ này trở thành một trong những mộ cổ bí ẩn nhất thế giới, thu hút rất đông du khách tới tham quan mỗi năm. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

