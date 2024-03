Vì sao lăng mộ Tần Thủy Hoàng đến nay vẫn chưa được khai quật?

Quần thể lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn giữ nguyên sự tráng lệ với hơn 2.000 binh sĩ, xe ngựa và vũ khí chiến đấu như cung và nỏ. Mặc dù đã khai quật được 4 hố chôn với diện tích lớn nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của quần thể lăng mộ. Các chuyên gia tin rằng còn khoảng 8.000 tượng đất nung khác được ẩn giấu bên trong lăng mộ này. Tuy nhiên, Trung Quốc đã quyết định không khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Nguyên nhân chính là do công nghệ hiện tại chưa đủ tiên tiến để bảo vệ các di tích bên trong lăng mộ. Các chiến binh và ngựa đất nung khi được đào lên đã mất đi sự sống động và màu sắc, khiến cho việc khai quật có thể phá hủy các hiện vật. Thứ hai, việc đào mộ tổ tiên trong văn hóa Trung Quốc được coi là trái đạo đức. Lăng mộ của các hoàng đế được xem là liên quan đến vận mệnh của quốc gia, do đó việc phá hủy lăng mộ có thể mang lại hậu quả nguy hiểm cho quốc gia. Tần Thủy Hoàng là vị vua đặc biệt quan trọng trong văn hóa Trung Quốc, và việc khai quật lăng mộ có thể xâm phạm đến lòng trung thành của người dân với vị hoàng đế này. Cuối cùng, yếu tố phong thủy cũng là một lý do quan trọng. Lăng mộ được xây dựng dựa trên nguyên tắc phong thủy nghiêm ngặt, và việc khai quật có thể làm xáo trộn thế "long mạch" linh thiêng, gây ra những hậu quả không lường trước được. Dựa trên những lý do này, Trung Quốc quyết định không mở lăng mộ Tần Thủy Hoàng, mặc dù sự tò mò về nó vẫn tồn tại. Mời quý độc giả xem thêm video: Sự thật bất ngờ về cung điện Tần Thủy Hoàng khiến thích khách run sợ.

