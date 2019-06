Vì sao Giza được "chọn mặt gửi vàng" xây kim tự tháp?

Hàng năm, hàng triệu du khách đến cao nguyên Giza của Ai Cập để chiêm ngưỡng tuyệt tác của nhân loại - những kim tự tháp khổng lồ trường tồn với thời gian. Trong số này nổi tiếng là các kim tự tháp: Khufu, Khafre và Menkaure. Ba kim tự tháp kỳ vĩ này được các pharaoh Ai Cập của triều đại thứ 4 xây dựng. Những vị vua này trị vì Ai Cập từ năm 2575 - 2465 trước Công nguyên. Trong số này, pharaoh Khufu xây dựng cho mình kim tự tháp cao 146m. Bên cạnh cái tên Khufu, kim tự tháp này còn được gọi là Cheops hoặc Đại kim tự tháp. Sở dĩ pharaoh Khufu chọn Giza làm địa điểm xây dựng kim tự tháp là vì những lý do rất đặc biệt. Đầu tiên, Khufu cho người xây kim tự tháp làm lăng mộ cho bản thân ở Giza là vì để tách công trình này khỏi các kim tự tháp tráng lệ do cha ông là nhà vua Snefru xây dựng ở Dahshur. Một lý do khác khiến Khufu lựa chọn Giza là vì nơi đây có địa hình cao giúp kim tự tháp trông kỳ vĩ và choáng ngợp hơn. Địa hình ở Giza có thể chịu được sức nặng của các kim tự tháp giúp công trình này trường tồn với thời gian, không dễ bị sụp đổ như những kiến trúc tương tự được xây dựng trên nền đất yếu hơn. Thêm nữa, cao nguyên Giza gần thành phố Heliopolis - nơi người dân sùng bái thần Mặt trời Re. Theo đó, Giza trở thành vùng đất thần thánh nên được pharaoh Khufu lựa chọn làm nơi xây dựng kim tự tháp cho bản thân. Sau khi pharaoh Khufu băng hà, nhiều vị vua khác của Ai Cập cổ đại cũng cho người xây dựng kim tự tháp ở Giza. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử với nhiều biến cố lớn, ba kim tự tháp lớn ở Giza là Khufu, Khafre và Menkaure cùng nhiều kiến trúc khác của người Ai Cập cổ đại vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Mời quý độc giả xem video: Phá kim tự tháp hơn 2.000 năm tuổi để lấy đá làm đường (nguồn: VTC14)

Hàng năm, hàng triệu du khách đến cao nguyên Giza của Ai Cập để chiêm ngưỡng tuyệt tác của nhân loại - những kim tự tháp khổng lồ trường tồn với thời gian. Trong số này nổi tiếng là các kim tự tháp: Khufu, Khafre và Menkaure. Ba kim tự tháp kỳ vĩ này được các pharaoh Ai Cập của triều đại thứ 4 xây dựng. Những vị vua này trị vì Ai Cập từ năm 2575 - 2465 trước Công nguyên. Trong số này, pharaoh Khufu xây dựng cho mình kim tự tháp cao 146m. Bên cạnh cái tên Khufu, kim tự tháp này còn được gọi là Cheops hoặc Đại kim tự tháp . Sở dĩ pharaoh Khufu chọn Giza làm địa điểm xây dựng kim tự tháp là vì những lý do rất đặc biệt. Đầu tiên, Khufu cho người xây kim tự tháp làm lăng mộ cho bản thân ở Giza là vì để tách công trình này khỏi các kim tự tháp tráng lệ do cha ông là nhà vua Snefru xây dựng ở Dahshur. Một lý do khác khiến Khufu lựa chọn Giza là vì nơi đây có địa hình cao giúp kim tự tháp trông kỳ vĩ và choáng ngợp hơn. Địa hình ở Giza có thể chịu được sức nặng của các kim tự tháp giúp công trình này trường tồn với thời gian, không dễ bị sụp đổ như những kiến trúc tương tự được xây dựng trên nền đất yếu hơn. Thêm nữa, cao nguyên Giza gần thành phố Heliopolis - nơi người dân sùng bái thần Mặt trời Re. Theo đó, Giza trở thành vùng đất thần thánh nên được pharaoh Khufu lựa chọn làm nơi xây dựng kim tự tháp cho bản thân. Sau khi pharaoh Khufu băng hà, nhiều vị vua khác của Ai Cập cổ đại cũng cho người xây dựng kim tự tháp ở Giza. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử với nhiều biến cố lớn, ba kim tự tháp lớn ở Giza là Khufu, Khafre và Menkaure cùng nhiều kiến trúc khác của người Ai Cập cổ đại vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Mời quý độc giả xem video: Phá kim tự tháp hơn 2.000 năm tuổi để lấy đá làm đường (nguồn: VTC14)