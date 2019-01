Tiết lộ cực sốc về diện mạo thật của đại kim tự tháp Giza

Đại kim tự tháp Giza nổi tiếng thế giới còn được biết đến với tên gọi kim tự tháp Kheops hoặc kim tự tháp Khufu. Kim tự tháp kỳ vĩ này của Ai Cập có chiều cao lên tới 145m, bề rộng 230m và chiều dài 230m. Theo ước tính của các chuyên gia, người Ai Cập thời cổ đại đã sử dụng khoảng 2,4 triệu khối đá để xây dựng nên kiệt tác khổng lồ trên. Mỗi khối đá đều được đục đẽo cẩn thận và sáng bóng. Các buồng bên trong Đại kim tự tháp Giza được xây bằng đá granit màu hồng. Trong khi đó, bên ngoài Đại kim tự tháp Giza được xây bằng các khối đá vôi trắng lấy từ Tura, cách bên kia sông Nile hơn 120 km. Những khối đá vôi này cũng được dùng để phủ lên đá vôi màu nâu vàng xây dựng lõi kim tự tháp. Theo các chuyên gia, những khối đá vôi Tura làm cho kim tự tháp có màu trắng sáng chói. Người dân đứng từ xa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy công trình này. Tuy nhiên, Đại kim tự tháp Giza hiện nay không còn màu trắng chói lóa như ban đầu. Nguyên do là vì những khối đá Tura ở bên ngoài Đại kim tự tháp Giza bị dỡ bỏ vào thời Trung cổ. Cụ thể, những trận động đất lớn đã làm những khối đá Tura bị sụp đổ. Vì vậy, người ta đã lấy các khối đá Tura để đi xây dựng một số công trình khác tại Ai Cập. Ngày nay, chỉ còn rất ít khối đá vôi trắng Tura ở bên ngoài kim tự tháp. Đây chính là lý do diện mạo của Đại kim tự tháp Giza thay đổi khác xa so với ban đầu. Mời quý độc giả xem video: Phá kim tự tháp hơn 2.000 năm tuổi để lấy đá làm đường (nguồn: VTC14)

Đại kim tự tháp Giza nổi tiếng thế giới còn được biết đến với tên gọi kim tự tháp Kheops hoặc kim tự tháp Khufu. Kim tự tháp kỳ vĩ này của Ai Cập có chiều cao lên tới 145m, bề rộng 230m và chiều dài 230m. Theo ước tính của các chuyên gia, người Ai Cập thời cổ đại đã sử dụng khoảng 2,4 triệu khối đá để xây dựng nên kiệt tác khổng lồ trên. Mỗi khối đá đều được đục đẽo cẩn thận và sáng bóng. Các buồng bên trong Đại kim tự tháp Giza được xây bằng đá granit màu hồng. Trong khi đó, bên ngoài Đại kim tự tháp Giza được xây bằng các khối đá vôi trắng lấy từ Tura, cách bên kia sông Nile hơn 120 km. Những khối đá vôi này cũng được dùng để phủ lên đá vôi màu nâu vàng xây dựng lõi kim tự tháp. Theo các chuyên gia, những khối đá vôi Tura làm cho kim tự tháp có màu trắng sáng chói. Người dân đứng từ xa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy công trình này. Tuy nhiên, Đại kim tự tháp Giza hiện nay không còn màu trắng chói lóa như ban đầu. Nguyên do là vì những khối đá Tura ở bên ngoài Đại kim tự tháp Giza bị dỡ bỏ vào thời Trung cổ. Cụ thể, những trận động đất lớn đã làm những khối đá Tura bị sụp đổ. Vì vậy, người ta đã lấy các khối đá Tura để đi xây dựng một số công trình khác tại Ai Cập. Ngày nay, chỉ còn rất ít khối đá vôi trắng Tura ở bên ngoài kim tự tháp. Đây chính là lý do diện mạo của Đại kim tự tháp Giza thay đổi khác xa so với ban đầu. Mời quý độc giả xem video: Phá kim tự tháp hơn 2.000 năm tuổi để lấy đá làm đường (nguồn: VTC14)