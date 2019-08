Vì sao đội quân vương quốc Hồi giáo bị đánh bại ê chề?

Vương quốc Hồi giáo Umayyad nổi tiếng lịch sử với đội quân 8 vạn người dũng mãnh, gan dạ và thiện chiến. Với đội quân hùng mạnh, đế chế Umayyad thực hiện nhiều cuộc chinh chiến nhằm mở rộng lãnh thổ và phạm vi ảnh hưởng. Tây La Mã, Byzantine (Đông La Mã) và Sassanid (Ba Tư) là những quốc gia bị đế chế Umayyad phát động chiến tranh. Với 8 vạn quân thiện chiến, vương quốc Umayyad giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường. Thế nhưng, đội quân hùng mạnh của Umayyad bị đẩy lùi, kết thúc chuỗi thời gian đánh đâu thắng đó khi giao chiến với người Frank. Lực lượng người Frank trỗi dậy vào thời điểm đế quốc La Mã sụp đổ để thiết lập quyền kiểm soát ở Pháp và Bỉ. Người Umayyad và Frank có cuộc chiến ác liệt ở Tours - một thành phố nổi tiếng ở Pháp ngày nay. Thông qua cuộc chiến này, vương quốc Hồi giáo Umayyad muốn tiến vào miền Nam nước Pháp và cướp bóc những vùng đất trù phú. Tuy nhiên, kế hoạch đánh nhanh, tấn công mạnh như vũ bão của đội quân Umayyad vấp phải sự chống trả ác liệt của đội quân 30.000 người Frank do tướng Charles Martel chỉ huy. Khác với binh lính của người Umayyad chiến đấu dũng mãnh nhưng không được đào tạo bài bản, lực lượng Frank có lối đánh phòng thủ. Đặc biệt, binh sĩ Frank đều là những người lính dày dạn kinh nghiệm, được trang bị vũ khí đầy đủ và có tính kỷ luật cao. Do xem thường và đánh giá sai sức mạnh quân sự của người Frank nên quân đội Umayyad nhận lấy thất bại đau đớn dù quân số lớn hơn rất nhiều. Sau trận thua lịch sử ở Tours, quân đội Umayyad bị thương vong nghiêm trọng nên không thể tiếp tục bành trướng. Đây cũng được cho là một trong những lý do khiến đế chế này suy tàn vào năm 750. Mời quý độc giả xem video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14).

