9 vương quốc hùng mạnh bị lãng quên trong lịch sử nhân loại

Dưới đây là 9 vương quốc hùng mạnh "bị lãng quên" trong lịch sử thời cổ đại. 1. Phrygia: Vương quốc cổ đại của ông vua hễ chạm vào thứ gì cũng thành vàng: Đây là một vương quốc cổ đại ở châu Á, làm chủ một vùng lãnh thổ rộng lớn (thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) trong giai đoạn từ năm 1200TCN – 700TCN. Trong số các vị quân vương của vương triều này nổi tiếng nhất có thể kể đến Midas (sống khoảng thế kỷ 8TCN-7TCN), vị vua nổi tiếng trong câu chuyện huyền thoại hễ chạm vào thứ gì đều biến thành vàng. Xác ướp của vị vua này được tìm thấy khi các chuyên gia khảo cổ tiến hành khai quật thành phố Gordion (Thổ Nhĩ Kỳ), thủ đô của Phrygia. 2. Vương quốc Gandhara: Quốc gia cổ đại này nằm ở vùng tây bắc Pakistan và Afghanistan ngày nay, vốn được biết đến nhiều nhất với nghệ thuật Phật giáo do chịu ảnh hưởng từ Hy Lạp. Đây là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, kết quả của việc Alexander Đại đế chinh phục khu vực này vào năm 327 TCN. Bức hình trên là một tác phẩm điêu khắc Bồ Tát ở Ganhara, cho thấy sự pha trộn giữa nghệ thuật phương Đông và phương Tây. 3. Khotan: Quốc gia cổ đại có vị trí chiến lược trên "Con đường tơ lụa": Đây là một quốc gia Phật giáo khác cũng từng rất hùng mạnh trong quá khứ, do có vị trí chiến lược trên "Con đường tơ lụa" phía tây Trung Quốc ngày nay. Khotan phát triển mạnh, hưng vượng trong khoảng 1000 năm trước khi bị chinh phục vào năm 1006. Đặc biệt, người ta còn tìm thấy Rawak Stupa, một ngôi đền Phật giáo cổ xưa cao hơn 9 mét nằm trên sa mạc Taklamakan, một trong những sa mạc lớn nhất trên thế giới.

4. Vương quốc Chimu: Chimu là tên gọi của vương quốc hùng mạnh từng cai trị vùng đất phía bắc ở Peru trong khoảng gần 500 năm trước khi bị người Inca chinh phục vào năm 1470. Thủ đô của Chimu là Chan Chan, một trong những thành phố thuộc thời tiền Columbus lớn nhất ở châu Mỹ. Bên cạnh Inca, Chimu được coi là nền văn mình cổ, ẩn chứa nhiều bí mật kỳ thú. 5. Kandy: Thành phố Kandy từng là kinh đô của những vương triều cổ đại trong lịch sử của Sri Lanka từ thế kỷ 15 cho đến trước khi bị lật đổ trong thế kỷ 19. Nơi đây có ngôi đền Sri Dalada Maligawa nổi tiếng, được coi là nơi linh thiêng của cộng đồng Phật giáo Sri Lanka và thế giới. 6. Nri: Vương quốc thời Trung cổ ở Nigeria: Đây là vương quốc của người Igbo, phát triển trong thời kỳ từ thế kỷ thứ X cho đến khi bị thực dân Anh đánh bại vào năm 1911. Đồ tạo tác bằng đồng trên rất tinh xảo, minh chứng cho thấy kỹ thuật chế tác rất phức tạp, công phu. Đây có thể là dấu hiệu của một vương quốc từng hùng mạnh. 7. Iceni, nơi có vị nữ vương nổi tiếng trong lịch sử: Đây là một bộ tộc cổ, được trị vì bởi Boudicca, một trong những nữ vương vĩ đại nhất trong lịch sử. Bà được cho là người đã lãnh đạo bộ tộc Iceni chống lại cuộc xâm lược của người La Mã vào khoảng năm 60. Boudicca được cho là người chỉ huy Iceni, đánh bại được người La Mã trong một số trận chiến lớn tại Colchester, St Albans, London. Hiện nay, các nhà khảo cổ học vẫn đang tiến hành khai quật những địa điểm của Iceni và La Mã tại Colchester ngày nay. 8. Sheba: Vương quốc của nữ hoàng Sheba nổi tiếng: Đây là một vương quốc cổ đại, từng được trị vì bởi Nữ hoàng Sheba, một trong những nữ quân vương giàu có nhất trong lịch sử. Tương truyền, nữ hoàng Sheba đã từng cạnh tranh với vua Salomon ở Jerrusalem về sự giàu có và quyền lực của mình. Một số đền thờ của vương quốc Sheba vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay ở Yemen. 9. Colchis: Vùng đất nổi tiếng của lông cừu vàng trong thần thoại: Đây là vương quốc cổ đại nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp là vùng đất của lông cừu vàng. Colchis từng rất hùng mạnh, quyền lực nhờ sự giàu có do có nhiều vàng thu thập được từ núi Caucasus, nằm ở Georgia ngày nay. Thành phố Vani của Colchis từng phát triển mạnh trong khoảng gần 700 năm trước khi nó bị phá hủy một cách bí ẩn vào thế kỷ 1 TCN.

Dưới đây là 9 vương quốc hùng mạnh "bị lãng quên" trong lịch sử thời cổ đại. 1. Phrygia: Vương quốc cổ đại của ông vua hễ chạm vào thứ gì cũng thành vàng: Đây là một vương quốc cổ đại ở châu Á, làm chủ một vùng lãnh thổ rộng lớn (thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) trong giai đoạn từ năm 1200TCN – 700TCN. Trong số các vị quân vương của vương triều này nổi tiếng nhất có thể kể đến Midas (sống khoảng thế kỷ 8TCN-7TCN), vị vua nổi tiếng trong câu chuyện huyền thoại hễ chạm vào thứ gì đều biến thành vàng. Xác ướp của vị vua này được tìm thấy khi các chuyên gia khảo cổ tiến hành khai quật thành phố Gordion (Thổ Nhĩ Kỳ), thủ đô của Phrygia. 2. Vương quốc Gandhara: Quốc gia cổ đại này nằm ở vùng tây bắc Pakistan và Afghanistan ngày nay, vốn được biết đến nhiều nhất với nghệ thuật Phật giáo do chịu ảnh hưởng từ Hy Lạp. Đây là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, kết quả của việc Alexander Đại đế chinh phục khu vực này vào năm 327 TCN. Bức hình trên là một tác phẩm điêu khắc Bồ Tát ở Ganhara, cho thấy sự pha trộn giữa nghệ thuật phương Đông và phương Tây. 3. Khotan: Quốc gia cổ đại có vị trí chiến lược trên "Con đường tơ lụa": Đây là một quốc gia Phật giáo khác cũng từng rất hùng mạnh trong quá khứ, do có vị trí chiến lược trên "Con đường tơ lụa" phía tây Trung Quốc ngày nay. Khotan phát triển mạnh, hưng vượng trong khoảng 1000 năm trước khi bị chinh phục vào năm 1006. Đặc biệt, người ta còn tìm thấy Rawak Stupa, một ngôi đền Phật giáo cổ xưa cao hơn 9 mét nằm trên sa mạc Taklamakan, một trong những sa mạc lớn nhất trên thế giới.

4. Vương quốc Chimu: Chimu là tên gọi của vương quốc hùng mạnh từng cai trị vùng đất phía bắc ở Peru trong khoảng gần 500 năm trước khi bị người Inca chinh phục vào năm 1470. Thủ đô của Chimu là Chan Chan, một trong những thành phố thuộc thời tiền Columbus lớn nhất ở châu Mỹ. Bên cạnh Inca, Chimu được coi là nền văn mình cổ, ẩn chứa nhiều bí mật kỳ thú. 5. Kandy: Thành phố Kandy từng là kinh đô của những vương triều cổ đại trong lịch sử của Sri Lanka từ thế kỷ 15 cho đến trước khi bị lật đổ trong thế kỷ 19. Nơi đây có ngôi đền Sri Dalada Maligawa nổi tiếng, được coi là nơi linh thiêng của cộng đồng Phật giáo Sri Lanka và thế giới. 6. Nri: Vương quốc thời Trung cổ ở Nigeria: Đây là vương quốc của người Igbo, phát triển trong thời kỳ từ thế kỷ thứ X cho đến khi bị thực dân Anh đánh bại vào năm 1911. Đồ tạo tác bằng đồng trên rất tinh xảo, minh chứng cho thấy kỹ thuật chế tác rất phức tạp, công phu. Đây có thể là dấu hiệu của một vương quốc từng hùng mạnh. 7. Iceni, nơi có vị nữ vương nổi tiếng trong lịch sử: Đây là một bộ tộc cổ, được trị vì bởi Boudicca, một trong những nữ vương vĩ đại nhất trong lịch sử. Bà được cho là người đã lãnh đạo bộ tộc Iceni chống lại cuộc xâm lược của người La Mã vào khoảng năm 60. Boudicca được cho là người chỉ huy Iceni, đánh bại được người La Mã trong một số trận chiến lớn tại Colchester, St Albans, London. Hiện nay, các nhà khảo cổ học vẫn đang tiến hành khai quật những địa điểm của Iceni và La Mã tại Colchester ngày nay. 8. Sheba: Vương quốc của nữ hoàng Sheba nổi tiếng: Đây là một vương quốc cổ đại, từng được trị vì bởi Nữ hoàng Sheba, một trong những nữ quân vương giàu có nhất trong lịch sử. Tương truyền, nữ hoàng Sheba đã từng cạnh tranh với vua Salomon ở Jerrusalem về sự giàu có và quyền lực của mình. Một số đền thờ của vương quốc Sheba vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay ở Yemen. 9. Colchis: Vùng đất nổi tiếng của lông cừu vàng trong thần thoại: Đây là vương quốc cổ đại nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp là vùng đất của lông cừu vàng. Colchis từng rất hùng mạnh, quyền lực nhờ sự giàu có do có nhiều vàng thu thập được từ núi Caucasus, nằm ở Georgia ngày nay. Thành phố Vani của Colchis từng phát triển mạnh trong khoảng gần 700 năm trước khi nó bị phá hủy một cách bí ẩn vào thế kỷ 1 TCN.