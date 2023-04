Vì sao con người thường "tin sái cổ" những tiên đoán về ngày tận thế?

Trong lịch sử nhân loại, đã có nhiều người tiên tri, tiên đoán về ngày tận thế, đặc biệt là trong các tôn giáo khác nhau. Và có một câu hỏi đặt ra là tại sao nhân loại lại có niềm tin vào những tiên đoán này? Một trong những lý do làm cho những tiên đoán về ngày tận thế được nhiều người tin tưởng là một sự khát khao của con người để có được niềm tin vào một điều tối cao, và niềm tin vào một sự sống sau khi chết. Những lời tiên đoán này giúp cho người ta có niềm tin trong một tương lai tốt đẹp hơn, nơi mà thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, một nơi mà tất cả những cơn đau khổ của cuộc sống sẽ biến mất. Những tiên đoán về ngày tận thế cũng mang lại một sự an tâm cho những người tin tưởng chúng. Vì những tiên đoán này đã được cho là đến từ một nguồn tối cao, nên nó đã trở thành một phần của văn hoá và tôn giáo của đa số các dân tộc trên thế giới. Nói cách khác, những người tin tưởng vào những tiên đoán này cảm thấy an toàn và được bảo vệ bởi một sức mạnh tối cao vô thường trong mọi cuộc đời của họ. Một lý do khác là do sự bất ổn của cuộc sống hiện đại. Trong xã hội hiện đại, cuộc sống phức tạp và không dễ dàng, và đôi khi có thể chẳng tốt hơn so với những thời kỳ trước đây. Do đó, rất nhiều người tin rằng ngày tận thế là một cách để đặt nền móng cho sự phục hưng và sự tươi sáng của một thế giới tốt đẹp hơn. Có thể thấy rằng, những tiên đoán về ngày tận thế đã và đang có sức ảnh hưởng đến nhân loại. Nhiều người tin rằng nó hoàn toàn có thể xảy ra và giúp họ tin rằng tương lai sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, những tiên đoán này cũng có thể tạo ra một sự lo âu và hoang mang trong tâm trí của những người không tin vào chúng. Do đó, chúng ta cần suy nghĩ kỹ trước khi tin vào những tiên đoán này và đối xử với chúng một cách khôn ngoan. >>>Xem thêm video: Bill Gates lại “trổ tài tiên tri”, lạc quan về tương lai nhân loại. Nguồn: Kienthucnet.

