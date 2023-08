Vì sao 3 hoàng đế cuối cùng nhà Thanh tuyệt tự, không con nối dõi?

Ba hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh đều không có con, mặc dù họ là vị vua trong triều đại ngoại tộc, nhưng vẫn tuân theo tư tưởng truyền thống về việc duy trì dòng họ. Cả ba vị hoàng đế này là Đồng Trị, Quang Tự và Phổ Nghi. Vua Đồng Trị thường du hý và tìm kiếm vui vẻ ở nơi lầu xanh, sau đó mắc bệnh giang mai và không có con. Ông không có quyền lực trong triều đình do Từ Hy Thái Hậu thâu tóm mọi việc. Vua Quang Tự kết hôn và có mối quan hệ hạnh phúc với người ái thiếp Trân Phi, nhưng cũng không có con. Vào năm 1907, lúc vị hoàng đế này 33 tuổi, ông đã thừa nhận mắc căn bệnh di tinh khá trầm trọng nên không có khả năng sinh con. Vua Phổ Nghi cũng không có con và bị chứng bất lực. Ông phải sống với nhiều vợ nhưng không thể thực hiện vai trò người chồng do tình trạng bất lực. Bên cạnh đó, các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân chính của việc liên tiếp 3 vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh lại không có lấy một mụn con nối dõi. Chính là do chế độ hôn nhân cận huyết trong hoàng tộc Thanh. Bộ tộc Nữ Chân của triều Thanh liên kết hôn nhân với các tộc Mông Cổ thông qua việc lấy con gái của bộ tộc Nữ Chân làm vợ cho người Mông Cổ, và ngược lại. Tuy nhiên, việc này dẫn đến sự phức tạp và rơi vào tình trạng hôn nhân cận huyết, làm giảm khả năng sinh sản của hoàng đế. >>>Xem thêm video: Bất ngờ lý do các phi tần nhà Thanh luôn đeo hộ giáp không rời.

