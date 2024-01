Vào ngày chôn cất Từ Hi Thái hậu, chuyện "quỷ dị" nào xảy ra?

Từ Hi thái hậu (1835 - 1908) còn được gọi là Từ Hi hoàng thái hậu. Bà là phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế và là mẹ đẻ của Vua Đồng Trị. Trong thời gian hoàng đế Đồng Trị và vua Quang Tự còn tại vị, Từ Hi thái hậu buông rèm nhiếp chính và nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong suốt 47 năm. Vào ngày 15/11/1908, Từ Hi thái hậu trút hơi thở cuối cùng tại Nghi Loan Điện, Trung Nam Hải, hưởng thọ 73 tuổi. Nguyên nhân tử vong là vì bệnh tật. Sau khi qua đời, Từ Hi thái hậu không được chôn cất ngay vì chưa chuẩn bị xong lăng mộ và các đồ tùy táng. Phải tới ngày 15/11/1909, lễ tang của vị thái hậu này được tổ chức long trọng. Sau đó, thi thể của bà được đưa vào trong địa cung trong lăng mộ bề thế nằm trong quần thể Thanh Đông Lăng, thuộc Tuân Hóa, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày nay. Vào ngày mai táng Từ Hi thái hậu, ba chuyện kỳ lạ, khó lý giải đã xảy ra. Đầu tiên là việc bầu trời đang trong xanh đột nhiên trở nên u ám, tối sầm khiến nhiều người lo lắng, sợ hãi. Chuyện lạ thứ hai là khi quan tài chứa thi hài Từ Hi thái hậu được đưa tới Thanh Đông Lăng, mọi người kinh hãi khi thấy máu rỉ ra bên ngoài. Điều này khiến những người có mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ Hi thái hậu đã qua đời từ 1 năm trước. Do đó, việc máu chảy ra từ bên trong quan tài khó xảy ra. Trước sự việc này, các nhà nghiên cứu cho rằng, dù nhà Thanh đã dùng các chất dược liệu để bảo quản thi thể nhưng vẫn không thể ngăn được thi hài Từ Hi thái hậu phân hủy theo thời gian. Chất lỏng có màu đỏ như máu chảy ra từ quan tài chứa thi hài Từ Hi thái hậu thực chất đến từ các chất bảo quản. Chuyện lạ cuối cùng xảy ra vào ngày đưa tang Từ Hi thái hậu là việc những người khiêng quan tài đột nhiên thấy nặng hơn khi đến Thanh Đông Lăng. Họ cảm thấy quan tài dường như nặng hơn vài lần so với lúc ban đầu. Những người khiêng quan tài đi từng bước nặng trĩu, trải qua cảm giác đau đớn, khó chịu trong một thời gian ngắn thì hiện tượng này mới chấm dứt. Mời độc giả xem video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

