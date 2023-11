Nhìn Từ Hi tắm, sao nữ quan phán câu xanh rờn: “Nhà Thanh sắp lụi“?

Trong số các nữ quan hầu hạ Từ Hi Thái hậu, đáng chú ý là Dục Đức Linh (1886 - 1944). Bà tinh thông nhiều ngôn ngữ vì thuở nhỏ theo cha đi sứ và từng sinh sống nhiều năm ở Nhật, Pháp. Bố bà là quan lại và quý tộc Mãn Thanh trong khi mẹ là người Pháp. Vào năm 17 tuổi, Dục Đức Linh (trong ảnh) theo bố mẹ về nước. Biết Đức Linh am hiểu ngoại ngữ và lễ tiết phương Tây, Từ Hi Thái hậu hạ chỉ đưa bà và em vào cung. Theo đó, Đức Linh trở thành một trong Bát đại nữ quan (8 nữ quan) hầu hạ Từ Hi Thái hậu. Tháng 3/1905, Đức Linh rời Tử Cấm Thành. Hai năm sau, bà kết hôn với phó đại diện lãnh sự quán Mỹ tại Thượng Hải rồi sang Mỹ sinh sống. Trong những năm sau đó, nữ quan từng theo hầu Từ Hi Thái hậu đã viết lại những điều trải qua khi ở Tử Cấm Thành trong cuốn hồi ký có tên "Thanh Cung Nhị Niên ký", hay còn gọi là "Hai năm bên Từ Hi Thái hậu". Ngoài ra, bà còn viết sách "Lão phật gia" xuất bản năm 1911 và nhiều tác phẩm nổi tiếng khác. Thông qua những chia sẻ của Dục Đức Linh, giới chuyên gia cũng như công chúng biết được nhiều thông tin quý giá, bất ngờ về cuộc sống cực xa hoa của Từ Hi Thái hậu. Nữ quan Đức Linh đã phát hiện lý do khiến nhà Thanh sụp đổ khi biết được thói quen tắm gội của Từ Hi Thái hậu. Theo Đức Linh, việc hầu hạ Từ Hi Thái hậu tắm rửa là nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với các cung nữ. Nếu không cẩn thận thì họ có thể bị vị thái hậu này trừng phạt, nhẹ thì phạt đánh, nặng thì mất mạng. Để phục vụ Từ Hi Thái hậu tắm, tổng quản trong cung sẽ phải chọn ra 4 người từ hàng ngàn cung nữ có tay nghề cao và cực kỳ hiểu chuyện, chỉ cần nhìn một cái là có thể hiểu được tâm ý của chủ nhân. Trong suốt quá trình hầu hạ thái hậu, các cung nữ này sẽ quỳ ở các vị trí khác nhau và mỗi người chịu trách nhiệm một phần công việc tắm gội. Trong thời gian tắm gội, Từ Hi Thái hậu sẽ dùng đến vài trăm chiếc khăn. Mỗi chiếc khăn này được dệt từ lụa vàng bằng kỹ thuật thủ công điêu luyện nhất. Dù có giá đắt đỏ và quý hiếm nhưng Từ Hi Thái hậu dùng rất lãng phí vì không muốn dùng khăn bị ướt. Ngoài khăn tắm, nước tắm của Từ Hi Thái hậu được pha chế từ nhiều nguyên liệu giúp làn da trẻ trung, mềm mượt và có mùi thơm dịu nhẹ. Trong số này, cung nữ phải chuẩn bị những cánh hoa được hái từ lúc sáng sớm rồi thả vào bồn tắm. Nhiều cung nữ, thái giám tham gia vào các bước trong quá trình này. Chỉ riêng việc tắm gội của Từ Hi Thái hậu đã rất tốn kém cũng như dùng tới rất nhiều người cho thấy, bà hoàng này có thói quen sinh hoạt xa xỉ dù ngân khố nhà Thanh ngày càng cạn kiệt, dân chúng lầm than. Chính thói quen này của Từ Hi Thái hậu khiến nữ quan Đức Linh nhận ra tương lai của nhà Thanh sẽ sớm sụp đổ. Mời độc giả xem video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

