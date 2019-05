Tuyệt chiêu phong thủy giúp 12 con giáp thi đâu đỗ đấy, ghi danh bảng vàng

Phong thủy thi cử cho 12 con giáp: Tuổi Tý: Là người không thiếu trí tuệ nhưng lại thiếu thời vận, rất nhiều bạn tuổi Tý sắp đến kỳ thi tâm trạng thường bất an, lo lắng không yên. Những người tâm lý kém sẽ khiến khả năng phát huy kém, trước khi thi thường mất tinh thần bởi những yếu tố lạ nên khi vào thi khả năng tập trung giảm sút. Các sĩ tử tuổi Tý cần chú ý ngủ đủ giấc để giúp đầu óc tỉnh táo, cần phải xác định rõ mục tiêu của mình để bản thân có hướng suy nghĩ đúng đắn. Nên đeo dây trang sức có vật phẩm phong thủy có tác dụng trấn tĩnh tinh thần để trợ giúp vận thi cử của mình tốt hơn. Tuổi Sửu: So với tuổi Tý vận thi cử của tuổi Sửu tốt hơn rất nhiều, bình thường các bạn tuổi Sửu cũng là người chăm chỉ, cần mẫn, tư tưởng tương đối ổn định. Điểm yếu là tính giác ngộ chưa được tốt lắm, đôi khi lại tự tin thái quá vào năng lực bản thân, cần phải điều chỉnh. Tuổi Dần: Cũng là những người thường mất tự tin trước khi có việc trọng đại. Với sĩ tử mất tinh thần, thiếu tự tin trước khi thi sẽ là điểm vô cùng bất lợi. Mẹo phong thủy: Nên đặt một chậu lan vào trong phòng học. Tuổi Mão: Tuy sức học vẫn chưa thật sự tốt nhưng nhiều khi thi cử lại phát huy được tối đa khả năng của mình bởi tinh thần tương đối tốt. Ngũ hành bản mệnh của Mão thuộc Mộc, nên đến những nơi nước để thư giãn nhằm điều chính khí trường của bản thân. Tuổi Thìn: Vận thế thi cử cũng rất tốt, năng lực cũng rất tuyệt vời, rất ít khi xảy ra sai sót trong thi cử, nhưng điểm yếu của các bạn chính là thiếu kiên nhẫn cần phải khắc phục. Tuổi Tỵ: Tuy năng lực và nhận thức rất tốt nhưng vận học hành thi cử lận đận, sở đoạn là trí nhớ không được tốt chính vì thế mà thành tích thi cử thường không được ổn định. Chính vì thế trước khi bước vào kỳ thi bạn cần phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, thông suốt, có thể chuyển đến nghỉ ngơi, học tập ở phòng phía Tây Bắc. Tuổi Ngọ: "Học tài thi phận" chính là đặc trưng thành tích trong thi cử của tuổi Ngọ. Một trong những yếu tố tạo nên sự thất thường trong thi cử chính là trí nhớ không được tốt lắm, đầu óc hay nghĩ mông lung nên ảnh hưởng đến khả năng tập trung. Tuổi Mùi: Điểm yếu của bạn chính là không tự nhận thức được những điểm thiếu sót của mình, quá viển vông và lý tưởng hóa mọi việc nên thường xuyên thất bại. Cần phải giao lưu nhiều với mọi người, cần phải biết lắng nghe ý kiến góp ý của người khác để nhận ra những mặt hạn chế của mình để kịp thời khắc phục. Nên xin cho mình một bùa chú trợ giúp thi cử để giúp bản thân tự tin hơn. Tuổi Thân: Việc thi của bạn thường rất thuận và rất tốt. Do chăm chỉ ôn tập, tinh thần tốt nên thi cử luôn phản ánh được đúng trình độ. Chỉ cần khắc phục tính nôn nóng, thiếu kiên nhẫn sẽ giúp bạn có được thành tích tốt nhất. Tuổi Dậu: Do không nỗ lực và chăm chỉ nên thành tích thi cử thường không cao. Những ai phải thật giàu nghị lực thì mới có được cơ hội thay đổi thành tích đó. Cho dù bản thân khả năng học thế nào, ôn tập thế nào thì trước khi thi cũng không nên suy nghĩ tiêu cực. Có thể dùng bảo bối phong thủy có lợi cho thi cử để giúp nâng cao vận thi cử của mình. Tuổi Tuất: Điểm yếu của bạn chính là trí nhớ hơn kém, tuy nhiên nếu chăm chỉ cần mẫn thì thi cử vẫn có thể qua được. Khi thi cần phải tránh chủ quan, trước khi thi nên chú ý nghe ý kiến góp ý của bạn bè và thầy cô để có được sự chuẩn bị tốt nhất. Ngoài ra có thể mang theo một cây bút Văn Xương bên mình để thay đổi tính cách và khí trường của bản thân. Tuổi Hợi: Là người nền nã, dễ lắng nghe tiếp thu ý kiến của người khác, nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng và chi phối của của người khác. Cần phải khắc phục kiên định với ý chí của bản thân, trước khi thi cần phải thả lỏng cơ thể. Nên chuyển phòng ngủ và phòng học sang hướng Tây Bắc để giúp tăng vận thi cử của bản thân. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Phong thủy thi cử cho 12 con giáp: Tuổi Tý: Là người không thiếu trí tuệ nhưng lại thiếu thời vận, rất nhiều bạn tuổi Tý sắp đến kỳ thi tâm trạng thường bất an, lo lắng không yên. Những người tâm lý kém sẽ khiến khả năng phát huy kém, trước khi thi thường mất tinh thần bởi những yếu tố lạ nên khi vào thi khả năng tập trung giảm sút. Các sĩ tử tuổi Tý cần chú ý ngủ đủ giấc để giúp đầu óc tỉnh táo, cần phải xác định rõ mục tiêu của mình để bản thân có hướng suy nghĩ đúng đắn. Nên đeo dây trang sức có vật phẩm phong thủy có tác dụng trấn tĩnh tinh thần để trợ giúp vận thi cử của mình tốt hơn. Tuổi Sửu: So với tuổi Tý vận thi cử của tuổi Sửu tốt hơn rất nhiều, bình thường các bạn tuổi Sửu cũng là người chăm chỉ, cần mẫn, tư tưởng tương đối ổn định. Điểm yếu là tính giác ngộ chưa được tốt lắm, đôi khi lại tự tin thái quá vào năng lực bản thân, cần phải điều chỉnh. Tuổi Dần: Cũng là những người thường mất tự tin trước khi có việc trọng đại. Với sĩ tử mất tinh thần, thiếu tự tin trước khi thi sẽ là điểm vô cùng bất lợi. Mẹo phong thủy: Nên đặt một chậu lan vào trong phòng học. Tuổi Mão: Tuy sức học vẫn chưa thật sự tốt nhưng nhiều khi thi cử lại phát huy được tối đa khả năng của mình bởi tinh thần tương đối tốt. Ngũ hành bản mệnh của Mão thuộc Mộc, nên đến những nơi nước để thư giãn nhằm điều chính khí trường của bản thân. Tuổi Thìn: Vận thế thi cử cũng rất tốt, năng lực cũng rất tuyệt vời, rất ít khi xảy ra sai sót trong thi cử, nhưng điểm yếu của các bạn chính là thiếu kiên nhẫn cần phải khắc phục. Tuổi Tỵ: Tuy năng lực và nhận thức rất tốt nhưng vận học hành thi cử lận đận, sở đoạn là trí nhớ không được tốt chính vì thế mà thành tích thi cử thường không được ổn định. Chính vì thế trước khi bước vào kỳ thi bạn cần phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, thông suốt, có thể chuyển đến nghỉ ngơi, học tập ở phòng phía Tây Bắc. Tuổi Ngọ: "Học tài thi phận" chính là đặc trưng thành tích trong thi cử của tuổi Ngọ. Một trong những yếu tố tạo nên sự thất thường trong thi cử chính là trí nhớ không được tốt lắm, đầu óc hay nghĩ mông lung nên ảnh hưởng đến khả năng tập trung. Tuổi Mùi: Điểm yếu của bạn chính là không tự nhận thức được những điểm thiếu sót của mình, quá viển vông và lý tưởng hóa mọi việc nên thường xuyên thất bại. Cần phải giao lưu nhiều với mọi người, cần phải biết lắng nghe ý kiến góp ý của người khác để nhận ra những mặt hạn chế của mình để kịp thời khắc phục. Nên xin cho mình một bùa chú trợ giúp thi cử để giúp bản thân tự tin hơn. Tuổi Thân: Việc thi của bạn thường rất thuận và rất tốt. Do chăm chỉ ôn tập, tinh thần tốt nên thi cử luôn phản ánh được đúng trình độ. Chỉ cần khắc phục tính nôn nóng, thiếu kiên nhẫn sẽ giúp bạn có được thành tích tốt nhất. Tuổi Dậu: Do không nỗ lực và chăm chỉ nên thành tích thi cử thường không cao. Những ai phải thật giàu nghị lực thì mới có được cơ hội thay đổi thành tích đó. Cho dù bản thân khả năng học thế nào, ôn tập thế nào thì trước khi thi cũng không nên suy nghĩ tiêu cực. Có thể dùng bảo bối phong thủy có lợi cho thi cử để giúp nâng cao vận thi cử của mình. Tuổi Tuất: Điểm yếu của bạn chính là trí nhớ hơn kém, tuy nhiên nếu chăm chỉ cần mẫn thì thi cử vẫn có thể qua được. Khi thi cần phải tránh chủ quan, trước khi thi nên chú ý nghe ý kiến góp ý của bạn bè và thầy cô để có được sự chuẩn bị tốt nhất. Ngoài ra có thể mang theo một cây bút Văn Xương bên mình để thay đổi tính cách và khí trường của bản thân. Tuổi Hợi: Là người nền nã, dễ lắng nghe tiếp thu ý kiến của người khác, nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng và chi phối của của người khác. Cần phải khắc phục kiên định với ý chí của bản thân, trước khi thi cần phải thả lỏng cơ thể. Nên chuyển phòng ngủ và phòng học sang hướng Tây Bắc để giúp tăng vận thi cử của bản thân. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).