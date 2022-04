Tuyên bố sốc về vụ “gieo giống” lạ lùng của người ngoài hành tinh

Một người Anh tên là Simon Parkes, sống ở Whitby, một thị trấn nhỏ ở North Yorkshire, Anh đột nhiên tuyên bố rằng mình đã có tình nhân, và tình nhân này không phải là con người, mà là ngoại tinh nhân trông giống như tiểu xám nhân. Điều khoa trương hơn là, ông còn nói rằng bản thân ông và ngoại tinh nhân đã có một đứa con lai ngoài giá thú tên là “Zarka”. Sau khi nghe điều này, bạn có nghĩ rằng người này bị rối loạn hoang tưởng và tâm thần không bình thường? Tuy nhiên, Parks không chỉ tâm thần bình thường, mà ông ấy còn mới được bầu làm ủy viên hội đồng ở Thị trấn Whitby 2 tháng trước khi đưa tin. Mỗi ngày, ông ấy đến thăm hỏi cư dân, xử lý chính vụ, và sắp xếp công việc một cách có trật tự. Mẹ của Parks làm việc cho Cơ quan An ninh Anh (MI5) từ năm 1965 đến năm 1979. Mặc dù trong khi bà ấy được quản lý bởi Cục Tình báo Anh, bà ấy thực tế đang công tác liên hợp cho Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA), và công việc của bà là thu thập những văn kiện có liên quan đến công nghệ vật thể bay không xác định (UFO) bị rơi. Tuy nhiên, Parks nói rằng mẹ ruột của ông không phải là nhân viên công tác cục an toàn, mà là một “ngoại tinh nhân da xanh” với thân cao 2,74 mét và chỉ có 8 ngón tay. Parks cho biết, khi nằm trong nôi lúc 6 tháng tuổi, ông đã phát hiện một người ngoài hành tinh ở cạnh giường mình, với những ngón tay màu xanh lá cây chạm vào ông, và chỉ có bốn ngón trên một bàn tay. Parks còn tuyên bố, khi ông mới 3 tuổi, một người ngoài hành tinh cao 2,4 mét và ăn mặc như người phục vụ đến giúp chữa bệnh thủy đậu cho ông khi mẹ ông ra ngoài và để ông ở nhà. Sau đó, ở tuổi 11, “mẹ ruột” của ông thậm chí còn đưa ông đi tham quan trên phi hành cơ của ngoại tinh nhân. Ban đầu, Parks bị giới truyền thông khẩu tru bút phạt, chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, một sự kiện vào năm 2013 đã thay đổi cách nghĩ của mọi người. Simon Parks đã được Bộ Quốc phòng Anh (MOD) mời tham dự một bữa tiệc nhỏ và thăm một căn cứ radar không gian bí mật ở Anh. Điều này làm cho giới truyền thông hoang mang, làm thế nào mà anh chàng này lại được quân đội săn đón như vậy? Sau đó, họ tiến hành đánh giá nghiêm túc hơn về câu chuyện của Simon. Trên thực tế, những sự tình như việc Simon Parks tiếp xúc với ngoại tinh nhân không phải là trường hợp cá biệt. Vào năm 2009, một phụ nữ Ý, 41 tuổi, cô Giovanna Podda, tuyên bố rằng cô đã bị người ngoài hành tinh nhắm tới từ khi mới 4 tuổi, và cô cũng đã sinh ra một thai nhi lai ngoại tinh nhân. Từ những bức ảnh từ máy ảnh cơ của cô, hình ảnh đĩa bay, thân ảnh một ngoại tinh nhân cho đến thai nhi có hình dáng bất thường mà bác sĩ nhìn thấy sau khi lưu sản, có lượng lớn chứng cứ hiển thị hỗn chủng ngoại tinh nhân không phải là hư cấu. Trên thân Podda có một số vết sẹo và một số lân quang, đó là một chủng vật chất trên da của những ngoại tinh nhân đó. Khi các kỹ thuật viên đến phòng của Podda để lấy mẫu, phát hiện trong y phục của cô có một loại vật chất phát quang. Tuy nhiên, cho tới nay, những câu chuyện này vẫn chưa có được lời giải chính xác nhất. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

