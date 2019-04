Tử vi tuần mới 08/04 - 14/04/2019 cho 12 con giáp: tuổi Thìn giàu hết cỡ

Theo dự đoán tử vi tuần mới 08/04 - 14/04/2019 cho 12 con giáp, công việc của người tuổi Tý cơ bản ổn định. Tình cảm: có chút không hài lòng với chuyện tình cảm. Tài vận: không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Sức khỏe: chú ý sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong gia đình. Con số may mắn: 2,7. Màu sắc may mắn: màu đỏ. Hướng may mắn: hướng Nam. Cũng theo dự đoán tuần mới cho 12 con giáp, người tuổi Sửu có quý nhân giúp đỡ trong công việc. Tình cảm: chuyện tình cảm ổn định. Tài vận: cẩn thận trong quản lý nguồn thu phụ. Sức khỏe: chú ý đến dạ dày. Con số may mắn: 3, 8. Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây. Hướng may mắn: hướng Đông. Tuổi Dần: Sự nghiệp: Công việc của con giáp này cơ bản ổn định. Tài vận: nên cân đối thu chi. Tình cảm: duy trì tình trạng hiện tại. Sức khỏe: chú ý đến hệ hô hấp. Con số may mắn: 3, 8. Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây. Hướng may mắn: hướng Đông. Tuổi Mão: Sự nghiệp: công việc khởi sắc, làm một thu hai. Tài vận: tiếp tục có thêm khoản thu. Tình cảm: hài lòng với chuyện tình cảm. Sức khỏe: lưu ý các tình huống đột phát. Con số may mắn: 1, 6. Màu sắc may mắn: màu ghi. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Tuổi Thìn: Sự nghiệp: quý nhân tương trợ, làm một thu ba. Tình cảm: tiến triển tốt đẹp. Tài vận: có thêm nhiều khoản thu, thu nhập tăng nhanh. Sức khỏe: lưu ý bệnh phụ khoa, nam khoa. Con số may mắn: 3, 8. Màu sắc may mắn: màu xanh da trời. Hướng may mắn: hướng Đông. Tuổi Tỵ: Sự nghiệp: mọi việc ổn định. Tình cảm: chuyện tình cảm ngọt ngào, hạnh phúc. Tài vận: cẩn thận trong quản lý nguồn thu phụ. Sức khỏe: chú ý đến các khớp. Con số may mắn: 3, 8. Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây. Hướng may mắn: hướng Đông. Tuổi Ngọ: Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân ám hại, đâm sau lưng. Tình cảm: gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Tài vận: thu nhập giảm, tiền bạc hao hụt. Con số may mắn: 3, 8. Màu sắc may mắn: màu xanh da trời. Hướng may mắn: hướng Đông. Tuổi Mùi: Sự nghiệp: không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Sức khỏe: lưu ý đến tim và huyết áp. Tình cảm: dễ xảy ra mâu thuẫn. Con số may mắn: 1, 6. Màu sắc may mắn: màu xanh lam. Hướng may mắn: hướng Bắc. Tuổi Thân: Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân hãm hại. Tài vận: tiếp tục rơi vào tình trạng phá sản. Tình cảm: xảy ra mâu thuẫn. Sức khỏe: chú ý sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong gia đình. Con số may mắn: 1, 6. Màu sắc may mắn: màu đen. Hướng may mắn: hướng Bắc. Tuổi Dậu: Sự nghiệp: Công việc ổn định. Tài vận: cơ bản không phát sinh khoản thu ngoài ý muốn. Tình cảm: chuyện tình cảm mặn nồng. Sức khỏe: chú ý đến ruột, dạ dày. Con số may mắn: 1, 6. Màu sắc may mắn: màu đen. Hướng may mắn: hướng Bắc. Tuổi Tuất: Sự nghiệp: mọi việc diễn ra bình thường. Tài vận: tình hình tài chính khá. Tình cảm: tiến triển đi lên. Sức khỏe: chú ý bệnh dị ứng. Con số may mắn: 1, 6. Màu sắc may mắn: màu ghi. Hướng may mắn: hướng Bắc. Tuổi Hợi: Sự nghiệp: bỏ ra nhiều công sức nhưng không thu lại được kết quả tốt. Tinh cảm: phát sinh nhiều vấn đề ngoài ý muốn. Tài vận: hao tài tốn của. Sức khỏe: đề phòng những tình huống phát sinh bất ngờ. Con số may mắn: 4, 9. Màu sắc may mắn: màu trắng. Hướng may mắn: hướng Tây. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Yotube.

