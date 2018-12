Bốn con giáp coi chừng trắng tay ăn mày năm Kỷ Hợi 2019

Tuổi Tỵ: Do chịu ảnh hưởng của “Xung Thái Tuế” nên tài vận của người tuổi Tỵ trong năm 2019 không ổn định. Ngoài ra do có “Đại Hao” Phá Tài Tinh xuất hiện trong cung mệnh nên con giáp này vào năm Kỷ Hợi cũng rất dễ rơi vào cảnh phá sản. Năm 2019, việc cầu tài, kiếm tiền của người tuổi Tỵ vô cùng vất vả nên con giáp này cần thận trọng trong quản lý tài chính tránh làm mất cân đối thu chi. Ngoài ra, năm Kỷ Hợi là năm thích hợp cho việc di chuyển, nên nếu có cơ hội đi đến nơi khác để phát triển sự nghiệp thì người tuổi Tỵ nên tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp. Tuổi Hợi: Năm Kỷ Hợi là năm tuổi của người tuổi Hợi sẽ không có thêm nhiều khoản thu nhập. Con giáp này cũng sẽ có nhiều khoản phải chi tiêu. Năm 2019, người tuổi Hợi kinh doanh buôn bán không nên mở rộng quy mô kinh doanh hoặc bỏ ra số tiền lớn để đầu tư do năm Kỷ Hợi là năm thích hợp cho việc giữ tiền hơn là đầu tư. Ngoài ra, lưu niên của năm Kỷ Hợi cũng không có lợi cho Thiên Tài, Hoạnh Tài của con giáp này nên người tuổi Hợi cũng không nên bỏ ra số tiền lớn để đầu tư chứng khoán, cổ phiếu. Tuổi Thân: Năm Kỷ Hợi là năm tài vận đình trệ và thiếu đi quyết tâm “cầu tài” của người tuổi Thân. Con giáp này muốn tài vận vượng thì cần phải có sự nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Ngoài ra, do ảnh hưởng của “Hại Thái Tuế”, nên con giáp này rất dễ bị tiểu nhân ám hại, lừa gạt về tiền bạc mà dẫn đến cảnh trắng tay. Tuổi Tý: Năm Kỷ Hợi là năm vất vả trong việc kiếm tiền của người tuổi Tý. Cho dù sự nghiệp vào năm Kỷ Hợi có phát triển như vũ bão giúp cho thu nhập tăng cao nhưng con giáp này lại phát sinh rất nhiều khoản chi ngoài kế hoạch dẫn đến mất cần bằng thu chi và hao hụt tiền bạc. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Tuổi Tỵ: Do chịu ảnh hưởng của “Xung Thái Tuế” nên tài vận của người tuổi Tỵ trong năm 2019 không ổn định. Ngoài ra do có “Đại Hao” Phá Tài Tinh xuất hiện trong cung mệnh nên con giáp này vào năm Kỷ Hợi cũng rất dễ rơi vào cảnh phá sản. Năm 2019, việc cầu tài, kiếm tiền của người tuổi Tỵ vô cùng vất vả nên con giáp này cần thận trọng trong quản lý tài chính tránh làm mất cân đối thu chi. Ngoài ra, năm Kỷ Hợi là năm thích hợp cho việc di chuyển, nên nếu có cơ hội đi đến nơi khác để phát triển sự nghiệp thì người tuổi Tỵ nên tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp. Tuổi Hợi: Năm Kỷ Hợi là năm tuổi của người tuổi Hợi sẽ không có thêm nhiều khoản thu nhập. Con giáp này cũng sẽ có nhiều khoản phải chi tiêu. Năm 2019, người tuổi Hợi kinh doanh buôn bán không nên mở rộng quy mô kinh doanh hoặc bỏ ra số tiền lớn để đầu tư do năm Kỷ Hợi là năm thích hợp cho việc giữ tiền hơn là đầu tư. Ngoài ra, lưu niên của năm Kỷ Hợi cũng không có lợi cho Thiên Tài, Hoạnh Tài của con giáp này nên người tuổi Hợi cũng không nên bỏ ra số tiền lớn để đầu tư chứng khoán, cổ phiếu. Tuổi Thân: Năm Kỷ Hợi là năm tài vận đình trệ và thiếu đi quyết tâm “cầu tài” của người tuổi Thân. Con giáp này muốn tài vận vượng thì cần phải có sự nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Ngoài ra, do ảnh hưởng của “Hại Thái Tuế”, nên con giáp này rất dễ bị tiểu nhân ám hại, lừa gạt về tiền bạc mà dẫn đến cảnh trắng tay. Tuổi Tý: Năm Kỷ Hợi là năm vất vả trong việc kiếm tiền của người tuổi Tý. Cho dù sự nghiệp vào năm Kỷ Hợi có phát triển như vũ bão giúp cho thu nhập tăng cao nhưng con giáp này lại phát sinh rất nhiều khoản chi ngoài kế hoạch dẫn đến mất cần bằng thu chi và hao hụt tiền bạc. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).