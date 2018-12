Tử vi thứ năm ngày 20/12/2018 của 12 con giáp

Tử vi ngày 20/12/2018 thứ năm của tuổi Tý

Xem tử vi hôm nay ngày 20/12/2018 của 12 con giáp cho biết đường sự nghiệp của tuổi Tý gặp nhiều may mắn vì luôn có quý nhân hỗ trợ, đồng nghiệp giúp sức. Người này cũng tiếp thêm cho bản mệnh động lục trong công việc, bản lĩnh dám làm dám chịu trách nhiệm với những việc mình làm.

Con giáp này được cấp trên đánh giá cao khi dám đứng ra nhận trách nhiệm nếu có vấn đề xảy ra trong công việc của mình. Với vai trò lãnh đạo, người quản lý, bạn biết cách điều hướng mọi người để cùng hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Ngũ hành tương xung gây ra những bất đồng trong mối quan hệ giữa hai người. Tuổi Tý và một nửa của mình đều cứng nhắc, không ai chịu nhún nhường vì sợ đánh mất cái tôi, khi mâu thuẫn bị đẩy lên tới đỉnh điểm thì đó cũng là lúc mối quan hệ tình cảm có nguy cơ rạn nứt.

Tử vi ngày 20/12/2018 thứ năm của tuổi Sửu

Xem tử vi thứ 5 của 12 con giáp cho biết Sửu Tuất tương hình mang đến những điều không mấy may mắn cho người tuổi Sửu. Bản mệnh lại quá thẳng tính, không chịu nhún nhường nên dễ gây mất cảm tình từ những lần đầu tiếp xúc.

Có lẽ con giáp này cần phải thay đổi lại cách nói chuyện của mình để mở rộng mối quan hệ cá nhân. Chẳng ai có thể yêu thích được một người luôn tranh luận gay gắt, nói chuyện như dội gáo nước lạnh vào mình, dù sống thật với mình nhưng cũng nên để bản thân có đường lui nhé.

Công việc của tuổi Sửu cũng có rắc rối nhất định, do không tập trung vào việc đang làm nên bạn dễ mắc phải sai sót khó có thể sửa chữa được. Tốt nhất bạn nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc càng sớm càng tốt và định hướng lại mục tiêu phát triển cho mình.

Ảnh minh họa. Tử vi ngày 20/12/2018 thứ năm của tuổi Dần



Nếu như bạn cảm thấy mình không giống như những gì người khác nói thì đó chính là sự thật duy nhất, chỉ có điều bạn cần phải vững tin vào bản thân và chứng minh được điều đó cho mọi người xung quanh. Hôm nay tình hình tài chính của tuổi Dần sẽ tiến triển vô cùng khả quan, chắc chắn bạn sẽ có thu nhập dồi dào từ nhiều nguồn khác nhau.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ của bạn và người ấy đang gặp nhiều trở ngại và nhiều mâu thuẫn tương đối lớn. Điều này khiến cả hai đều cảm thấy căng thẳng nhưng chưa ai muốn mở lời để giải quyết vấn đề cả.

Tử vi ngày 20/12/2018 thứ năm của tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp ngày 20/12/2018 thứ 5 này Mão Tuất nhị hợp mang đến chuyện tình cảm hài hòa, ấm áp cho người tuổi Tuất. Bạn cũng là người biết chăm lo cho hạnh phúc gia đình, vun vén cho tình cảm ngày càng tốt đẹp hơn.

Công việc cũng đang trên đà phát triển, tuổi Mão có cơ hội được thăng chức, tăng lương cho sự cống hiến và đóng góp của mình. Nhìn chung mọi việc khá thuận lợi, bản mệnh nhận thêm những trọng trách mới, thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, hứa hẹn gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong tương lai.

Vì tinh thần cống hiến hết mình cho công việc nên con giáp này nhận được lời tán dương của đồng nghiệp và cấp trên. Bản mệnh cũng lăn xả vào mọi nhiệm vụ, không ngại khó khăn, thất bại và luôn cố gắng tìm thấy lối đi tiếp theo trên con đường gập ghềnh trắc trở.

Tử vi ngày 20/12/2018 thứ năm của tuổi Thìn

Xem tử vi ngày mới của tuổi Thìn không gặt hái được nhiều thành quả như mong đợi vì gặp ngày tương xung. Mặc dù bản mệnh có nhiều tham vọng nhưng khi thực hiện lại gặp quá nhiều trở ngại, khó có thể đạt được tâm nguyện của mình.

Do công việc gặp nhiều chướng ngại, rào cản nên con giáp này cũng phải hao tâm tổn sức rất nhiều mà không tìm được cách giải quyết triệt để, tốn nhiều thời gian mà không giải quyết được gì. Cũng vì thế mà bạn đã để lỡ nhiều cơ hội có thể đạt được sự thăng tiến trong sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên may mắn là đường tài lộc vẫn khởi phát, song may mắn chỉ đến với những người làm ăn kinh doanh, buôn may bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp, lợi nhuận thu về nhiều không đếm xuể.

Tử vi ngày 20/12/2018 thứ năm của tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay của 12 con giáp nhận thấy tuổi Tỵ đưa ra những quyết định dứt khoát, nắm chặt thời cơ, nhờ vậy mà đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp của mình. Bạn cũng cảm thấy có chút hoang mang nhưng vẫn quyết tâm đi theo con đường đã chọn.

Ngũ hành sinh xuất cũng gây ra một vài rắc rối trong chuyện tình cảm của con giáp này. Bạn và người ấy bất đồng ý kiến trong chuyện định hướng tương lai, đối phương muốn bạn ổn định và an toàn nhưng bạn vì muốn đạt được thành công nên không chịu nghe theo.

Nhìn chung đường tình duyên của tuổi Tỵ gặp khá nhiều trục trặc, người độc thân cũng không có được tình cảm như mình mong muốn khi mà tình cảm trao đi không được người ấy đáp lại. Bạn cảm thấy ngọn lửa lòng như vụt tắt vì những lời nói lạnh lùng từ người mình yêu thương.

Tử vi ngày 20/12/2018 thứ năm của tuổi Ngọ

Liệu có phải bạn định nghĩa về thành công của bạn đã quá hạn hẹp không? Đã đến lúc bạn cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại xem đâu mới thật sự là thành công mà mình hướng tới. Trong công việc, tốt nhất là tuổi Ngọ nên giữ vững lập trường của mình nếu không muốn người khác đè đầu cưỡi cổ mình.

Mối quan hệ của bạn và người ấy đang tiến triển rất tốt đẹp. Hai bạn luôn dành nhiều thời gian cho nhau và sự lãng mạn trong những ngày gần đây gia tăng đáng kể.

Tử vi ngày 20/12/2018 thứ năm của tuổi Mùi

Bạn hấp dẫn hơn mình tưởng rất nhiều, vì thế hãy mạnh dạn thể hiện bản thân hơn nữa trong công việc và trong cuộc sống. Trong công việc, tuổi Mùi nên chú ý hơn tới từng chi tiết. Hãy tạo nền móng vững chãi nhất có thể trước khi nghĩ đến bất kì mục tiêu xa xôi nào.

Về mặt tình cảm, đã đến lúc tuổi Mùi cần phải thay đổi bản thân, từ bỏ những thói quen và những tiêu chí không còn phù hợp trong mối quan hệ này. Nếu như bạn cứ mãi cứng nhắc trong tình yêu như vậy thì mối quan hệ này sẽ khó mà bền được.

Tử vi ngày 20/12/2018 thứ năm của tuổi Thân

Tử vi thứ năm ngày 20/12/2018 đường tài lộc khởi sắc, nhất là nguồn thu đến từ công việc phụ, nghề tay trái. Người làm công ăn lương nếu chăm chỉ làm thêm bên ngoài cũng sẽ có thêm thu nhập, đủ để chi tiêu mua sắm, người kinh doanh mở rộng quy mô buôn bán, tìm được đối tác tin cậy.

Chuyện tình cảm đôi lứa đạt được những bước tiến rõ rệt. Nếu còn độc thân, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về người mà mình đang thầm thương trộm nhớ, nếu đủ tinh tế và nhạy cảm thì cũng có thể chọn thời điểm này để tỏ tình với đối phương.

Người có đôi có cặp tìm được sự hòa hợp trong tâm hồn với một nửa của mình. Bạn và người ấy không cần quá nhiều thời gian để thử thách nhau mà luôn có lòng tin với đối phương, cùng hướng về tương lai để có được một cuộc sống ấm áp bên người mình yêu.

Tử vi ngày 20/12/2018 thứ năm của tuổi Dậu

Xem tử vi ngày 20/12/2018 của 12 con giáp Dậu Tuất tương hại nhắc nhở tuổi Dậu nên thận trọng kẻo bị lừa gạt về tình cảm. Bạn tự tin và nghĩ rằng mình đủ sáng suốt để nhìn nhận con người, không dễ bị che mờ mắt nhưng cuối cùng vẫn phải chịu kết cục đau thương.

Bị phản bội trong chuyện tình cảm là một nỗi đau khó nói lên lời và có thể để lại vết thương nhức nhối. Con giáp này sống chung tình nên không dễ quên những người khiến trái tim mình rung động, song lý trí mách bảo bạn phải quên người ấy càng sớm càng tốt.

Cũng may đường tài lộc khá, thu nhập của tuổi Dậu vẫn ổn định. Những ngày cuối năm này bạn gặt hái được không ít thành công, nâng mức thu nhập lên dù lương cứng không có gì chuyển biến.

Tử vi ngày 20/12/2018 thứ năm của tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp ngày 20/12/2018 dự báo tuổi Tuất nhận ra những cơ may tài lộc lớn từ khi người khác còn chưa nhận thấy. Cơ hội đến bản mệnh nhanh tay nắm bắt, không ngần ngại lăn xả để kiếm tiền nên thu nhập tăng lên đáng kể.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng đang trong giai đoạn ổn định. Tuy không phải là một cá nhân xuất sắc nhưng bạn luôn tự tin mình có thể tìm được một người phù hợp với bản thân, không sợ phải chịu cảnh cô đơn mãi mãi.

Những người có đôi có cặp dành cho nhau tình cảm ngọt ngào hơn bao giờ hết nên những ngày mùa đông này không còn lạnh giá nữa. Đi đâu làm gì bạn cũng nhớ đến người ấy, nhớ những lúc cùng nhau vun đắp tình cảm hai người ngày càng bền chặt hơn.

Tử vi ngày 20/12/2018 thứ năm của tuổi Hợi

Không những bạn rất giỏi trong việc xây dựng quan hệ tốt với mọi người xung quanh mà còn là người có mắt nhìn người tương đối chính xác nữa. Trong công việc, đây là lúc tuổi Hợi nên nghiêm túc xem xét lại tình hình tài chính cá nhân và định hướng phương pháp quản lí tài chính hiệu quả hơn nếu không muốn rơi vào tình trạng “đốn củi ba năm tiêu một giờ”.

Về mặt tình cảm, tử vi hôm nay cho thấy bạn khao khát tạo sự đồng điệu về cả thể xác và tâm hồn giữa mình và đối phương. Tuy nhiên tuổi Hợi nên biết rằng để làm được điều đó cần rất nhiều thời gian và nỗ lực từ cả hai phía.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.