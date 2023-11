Từ Hi bất ngờ "sống dậy" vì Tôn Điện Anh làm chuyện động trời này...

Từ Hi thái hậu là một phụ nữ quyền lực và danh tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Bà qua đời vào năm 1908, và tang lễ của bà rất lớn và đắt đỏ. Năm 1928, Tôn Điện Anh dẫn đầu một nhóm trộm mộ xâm nhập lăng mộ của Từ Hi thái hậu. Sau khi bất thành với việc mở cửa vào lăng mộ, Tôn Điện Anh và đồng bọn dùng thuốc nổ để phá tung lăng mộ của Từ Hi Thái hậu. Họ cướp bóc nhiều châu báu trong lăng mộ, bao gồm một tấm chăn gấm trải đáng giá dệt bằng sợi tơ vàng và đính hàng nghìn viên ngọc trai. Họ cũng cố gắng lấy đi tấm chăn này, nhưng khi họ gỡ chăn ra, họ hoảng hốt khi thấy mắt của Từ Hi Thái hậu bỗng mở trừng trừng. Sự việc này làm cho Tôn Điện Anh và đám lính chạy thục mạng vì sợ hãi. Chuyên gia lý giải rằng mắt Từ Hi Thái hậu mở ra là do việc quan tài của bà được bảo quản trong điều kiện chân không. Khi Tôn Điện Anh mở quan tài, thi thể bất ngờ phản ứng với không khí, gây ra sự cử chỉ đáng sợ của mắt Từ Hi Thái hậu. Mời quý độc giả xem thêm video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

