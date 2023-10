Truyền thuyết đẫm nước mắt về mối tình bi thảm trên đèo Ô Quy Hồ

Nằm trên quốc lộ 4D ở vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, đèo Ô Quy Hồ là cung đường đèo dài, hiểm trở và hùng vĩ bậc nhất miền Bắc Việt Nam. Đằng sau khung cảnh gây choáng ngợp của con đèo nổi tiếng này là một truyền thuyết được kể lại qua nhiều đời về mối tình buồn thảm giữa chàng trai Ô Quy Hồ và con gái Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tương truyền, chàng Ô Quy Hồ vốn là con trai Thần Núi. Vì say mê cảnh sắc nhân gian, chàng không nối nghiệp cha nên bị gia tộc khước từ, phải chấp nhận thân phận người phàm. Không lấy thế làm buồn, Ô Quy Hồ coi đây là cơ hội để có được cuộc sống tự do tự tại mà mình mong muốn bấy lâu. Ngày ngày, chàng lên núi đốn củi, thổi sáo, làm bạn với cỏ cây, muông thú. Một ngày nọ, bảy người con gái của Ngọc Hoàng, còn được gọi là Thất tiên nữ, ngẫu hứng xuống trần gian dạo chơi và tắm ở thác nước gần nơi chàng Ô Quy Hồ sinh sống. Nàng tiên út vô tình nghe thấy tiếng sáo của Ô Quy Hồ cất lên và đem lòng yêu mến chàng tiều phu. Nhan sắc nuột nà của nàng tiên cũng khiến tràng trai trẻ không hỏi rung động. Từ đó Ô Quy Hồ và nàng tiên nữ thường xuyên hẹn hò, tình tự bên dòng thác. Họ đắm chìm trong hạnh phúc và tưởng như cuộc đời mình đã an bài. Nhưng đôi trai gái không thể giấu được tình yêu của mình trước thiên nhãn của Ngọc Hoàng. Ngài không thể chấp nhận người con gái thứ bảy của mình trao thân gửi phận cho một người trần tục. Ngọc Hoàng ra lệnh cấm Thất tiên nữ xuống trần gian và làm phép biến chàng Ô Quy Hồ thành một con rùa đen. Kể từ đó chàng mang lốt của một con vật câm nín và lầm lũi bên dòng thác đầy kỷ niệm. Còn nàng tiên thương nhớ người yêu khôn nguôi cũng lâm bệnh mà qua đời. Nàng hóa thành chim phượng hoàng, chiều chiều bay qua đỉnh đèo mà cất tiếng gọi da diết: Ô Quy Hồ! Ô Quy Hồ!... Cảm động trước mối tình đẹp dở dang của đôi lứa, người dân đã đặt tên cho con đèo mà chàng Ô Quy Hồ từng sống là đèo Ô Quy Hồ và dòng thác mà chàng từng hò hẹn với tình nhân là thác Tình Yêu. Ngày nay, đèo Ô Quy Hồ được xếp vào danh sách “tứ đại đỉnh đèo” miền Tây Bắc, là một cung đường thu hút nhiều “phượt thủ” khắp ba miền đến khám phá và chinh phục. Còn thác Tình Yêu nằm trên đỉnh đèo là thắng cảnh nổi tiếng của thị xã Sa Pa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến ghé thăm mỗi ngày... Mời quý độc giả xem video: Rừng vối cổ thụ trong di sản thế giới Tràng An | VTV4.

