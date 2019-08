Trước nhà mà trồng 5 loại cây phong thủy này, lộc ào về như thác lũ

1. Cây tre hoặc trúc: Cây tre, cây trúc không những làm cây cảnh trang trí cho ngôi nhà thêm đẹp, thêm xinh, mà chúng còn thuộc trong nhóm bộ tứ quyền lực, mang ý nghĩa phong thủy trong dân gian, là một trong những giống cây phong thủy mang vượn khí, tài lộc, thành công cho gia chủ. Ngoài ra, cây tre còn được dùng để hút khí độc, thanh lọc không khí mang lại không khí sạch cho văn phòng hay quang cảnh xung quanh ngôi nhà của bạn. Vì thế, áp dụng kỹ thuật trồng cây tre cảnh tại nhà là cách bạn tạo ra một không gian xanh góp phần nhỏ vào việc bảo vệ lá phổi cho cả gia đình. 2. Cây kim tiền: Kim tiền cũng được gọi là cây kim phát tài, gợi đến sự giàu có và sung túc. Có quan niệm, khi cây ra hoa chính là thời điểm sự thành công sắp đến. Màu trắng của hoa kim tiền tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng đang đơm hoa, kết trái và một cuộc sống đủ đầy phía trước. Bên cạnh đó, cây kim tiền còn có khả năng hút bụi, thanh lọc không khí tốt cho sức khỏe. Đó là lý do tại sao nhiều người chọn loại cây này trống trước cửa nhà. 3. Cây dừa cảnh: Cây dừa cảnh có khả năng hấp thụ khói bụi, chất độc hại có trong không khí giúp cho bầu không trí trở nên trong lành, môi trường mát mẻ hơn từ đó bạn sẽ có một không gian sống an toàn, đảm bảo không lo nhiễm độc hại tạo cảm giác dễ chịu, sau những giây phút căng thẳng của cuộc sống mệt nhọc. Trong phong thủy, cây dừa cảnh còn giúp đem lại vận khí tốt cho ngôi nhà, giúp cho mỗi thành viên trong gia đình luôn gặp may mắn, suôn sẻ trong công việc, gặp điều tốt trong cuộc sống, tiền tài, tài lộc đầy nhà. 4. Cây hoa hòe: Cây hoa hòe có mùi thơm rất dễ chịu. Ngoài việc là vị thuốc hữu ích trong y học, hoa hòe còn có ý nghĩa phong thủy giúp mang lại cuộc sống sung túc, phú quý cho chủ nhân khi được trồng phía trước nhà. Nếu bạn trồng một cây hoa hòe nở hoa trắng xóa trước nhà cũng rất đẹp mắt. 5. Cây cam hoặc chanh: Cam và chanh là hai loại cây rất quen thuộc xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, ít ai biết được ý nghĩa phong thủy sâu xa của nó. Thực chất, đây là những loại cây mang nhiều phúc khí. Khi được trồng trước nhà, nó sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn và lợi nhuận cho gia chủ. Vì vậy, nếu ai muốn rước tài lộc vào nhà hãy nhanh chóng trồng một cây cam hoặc chanh trước cổng. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).

