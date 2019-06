5 loại cây phong thủy "hít" mùi tiền, đặt ở đâu tiền vàng ào ào đổ về đấy

1. Cây kim ngân: Cây kim ngân (còn gọi là cây thắt bím, cây bím tóc) là một loại cây thân dẻo dai, bền chắc. Cây có thể cao tối đa lên tới 6m. Lá cây xòe tán rộng như bàn tay, xanh tốt quanh năm. Kim ngân nở hoa từ tháng 4 đến tháng 11. Hoa gồm những cánh to, màu kem, nở về đêm và có hương thơm dịu nhẹ. Loại cây phong thủy này có ý nghĩa rất tốt trong phong thủy, nó được coi là biểu tượng của tiền vàng, sự giàu có và sung túc, nên còn được mệnh danh là cây phát tài phát lộc. Cây rất dễ chăm sóc, có thể sống được cả trong môi trường trong nhà hoặc ngoài sân vườn, thậm chí sống trong cả phòng lạnh, cây nhỏ có thể để bàn, ngoài tác dụng đem lại tài lộc, còn có thể đuổi muỗi. 2. Cây kim tiền (kim phát tài): Đây là loại cây rất được ưa chuộng trồng trong văn phòng và nhà ở hiện nay. Cây có thân rễ, lá kép lông chim, dạng thuôn bầu dục nhọn hai đầu, màu xanh lục sáng bóng, dày rất đẹp. Cụm hoa dạng mo, mọc từ gốc, ngắn. Cây thể hiện sự màu mỡ với những ngọn lá vươn cao sung sức, nên được tin rằng sẽ mang đến sự thịnh vượng, may mắn cho chủ nhân khi bày trong nhà, đặc biệt là khi cây nở hoa. Cây còn hay được chọn để đặt ở phòng của lãnh đạo, quản lý. 3. Cây bạch mã hoàng tử: Cây bạch mã hoàng tử là loại cây chịu bóng tốt. Cây mọc bụi vì cây con thường đâm chồi từ thân cây mẹ. Lá xanh, thân và cuốn lá màu trắng, tán lá lớn. Gân và bẹ lá cây bạch mã hoàng tử màu trắng tạo nên điểm thu hút dễ nhớ. Cây trồng trong chậu rất đẹp, dùng trang trí trong nhà, văn phòng rất phù hợp. Với kích thước bụi cây nhỏ từ 15 – 25 cm, cây có thể được chọn trồng vào những chậu nhỏ để đặt trên bàn hoặc cửa sổ. 4. Cây thiết mộc lan: Thiết mộc lan là loại cây có nguồn gốc từ Tây Phi nhưng được trồng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới và đã trở thành loại cây nội thất được ưa chuộng ở Việt Nam. Đây là loại cây thân thẳng có lá mọc quanh thân với tạo hình rất thích hợp để trồng trong nhà hoặc văn phòng. Lá thiết mộc lan dài, tương đối giống lá ngô nhưng ngắn và dày hơn, lá không có lông và có màu xanh bóng. Ngoài ý nghĩa về phong thủy, cây thiết mộc lan còn có tác dụng thanh lọc không khí, mang đến sự thoải mái và không gian xanh mát. 5. Cây phú quý: Cây phú quý rễ chùm, thân được tạo thành bằng những bẹ lá, cuống lá có màu trắng hồng. Lá phú quý mỏng, viền lá có màu hồng đỏ, bên trong có màu đậm. Cây ưa bóng mát, có thể sống được trong môi trường ít ánh sáng, thậm chí chỉ có ánh sáng điện huỳnh quang thôi, nó cũng có thể sinh trưởng và phát triển. Đây là loại cây có ý nghĩa phong thủy mang đến cho gia chủ sự may mắn, giàu sang và phú quý cho đúng với tên gọi, không chỉ vậy còn có tác dụng lọc sạch không khí, giảm bớt khói bụi, hấp thụ chất hữu cơ dễ bay hơi gây bệnh.

