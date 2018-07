Top con giáp dễ dính họa thị phi, chạy đằng trời cũng không thoát

Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu là người thật thà, chân chất. Con giáp này thuộc tuýp người “nói thẳng, nói thật” không thích luồn cúi. Người tuổi Sửu vì tính nói thẳng, nói thật nên thường mang lại cho bản thân những “phiền phức, thị phi” không đáng có. Vì tính cách thẳng thắn mà con giáp này cũng dễ gặp họa “tiểu nhân” làm ảnh hưởng không tốt đến công việc, tài vận và tình cảm. Tuổi Dần: Người tuổi Dần mang số mệnh “lãnh đạo” , nhưng dù mang vận “lãnh đạo” nhưng lại không có khí chất của người đứng đầu. Có thể nói người tuổi Dần là người hay “chấp nhặt”, chỉ cần người khác không làm theo đúng ý của mình, thì con giáp này sẽ trở nên cáu giận. Do tính cách bốc đồng, chỉ biết cảm nhận của bản thân mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác nên con giáp này thường tự rước lấy thị phi. Tuổi Thân: Người tuổi Thân rất thích kết giao bạn bè, nhưng những bạn bè xung quanh lại không mang lại những suy nghĩ, tư tưởng tích cực cho con giáp này bởi đó thường là những người bạn có phần “ranh mãnh, giảo hoạt”. Do chịu tác động của bạn bè, mà người tuổi Thân thường làm ra những chuyện không đáng tin cậy, làm ảnh hưởng đến người khác. Chính vì thế, con giáp này thường gặp những rắc rối, phiền phức trong cuộc sống. Tuổi Dậu: Thị phi, rắc rối của con giáp này đều từ miệng mà ra. Người tuổi Dậu thuộc tuýp người hay buôn chuyện và thích gì nói nấy, nói mà không cần suy nghĩ trước sau. Dù người tuổi Dậu rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè nhưng sau lưng lại thích “buôn chuyện” về người khác nên thường không được mọi người xung quanh yêu thích. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).



Mời quý độc giả xem clip Chỉ đích danh 3 con giáp số mệnh phú quý mang lại may mắn giàu có cho cả gia đình. Nguồn: Youtube.



Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu là người thật thà, chân chất. Con giáp này thuộc tuýp người “nói thẳng, nói thật” không thích luồn cúi. Người tuổi Sửu vì tính nói thẳng, nói thật nên thường mang lại cho bản thân những “phiền phức, thị phi” không đáng có. Vì tính cách thẳng thắn mà con giáp này cũng dễ gặp họa “tiểu nhân” làm ảnh hưởng không tốt đến công việc, tài vận và tình cảm. Tuổi Dần: Người tuổi Dần mang số mệnh “lãnh đạo” , nhưng dù mang vận “lãnh đạo” nhưng lại không có khí chất của người đứng đầu. Có thể nói người tuổi Dần là người hay “chấp nhặt”, chỉ cần người khác không làm theo đúng ý của mình, thì con giáp này sẽ trở nên cáu giận. Do tính cách bốc đồng, chỉ biết cảm nhận của bản thân mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác nên con giáp này thường tự rước lấy thị phi. Tuổi Thân: Người tuổi Thân rất thích kết giao bạn bè, nhưng những bạn bè xung quanh lại không mang lại những suy nghĩ, tư tưởng tích cực cho con giáp này bởi đó thường là những người bạn có phần “ranh mãnh, giảo hoạt”. Do chịu tác động của bạn bè, mà người tuổi Thân thường làm ra những chuyện không đáng tin cậy, làm ảnh hưởng đến người khác. Chính vì thế, con giáp này thường gặp những rắc rối, phiền phức trong cuộc sống. Tuổi Dậu: Thị phi, rắc rối của con giáp này đều từ miệng mà ra. Người tuổi Dậu thuộc tuýp người hay buôn chuyện và thích gì nói nấy, nói mà không cần suy nghĩ trước sau. Dù người tuổi Dậu rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè nhưng sau lưng lại thích “buôn chuyện” về người khác nên thường không được mọi người xung quanh yêu thích. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).



Mời quý độc giả xem clip Chỉ đích danh 3 con giáp số mệnh phú quý mang lại may mắn giàu có cho cả gia đình. Nguồn: Youtube.