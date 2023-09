Top bí ẩn lớn nhất lịch sử nhân loại không bao giờ được giải mã

1. Ai đã bắn John Fitzgerald Kennedy là một trong những bí ẩn lịch sử lớn nhất không bao giờ được giải mã. John Fitzgerald Kennedy, tổng thống Mỹ thứ 35, bị ám sát vào ngày 22/11/1963 tại Dallas, Texas, khi đi trong đoàn xe hộ tống. Lee Harvey Oswald, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, đã bị bắn chết sau đó và Jack Ruby, người điều hành hộp đêm Dallas, bị kết tội giết Oswald. Cuộc điều tra của Ủy ban Warren kết luận, Oswald hành động một mình, nhưng vẫn có tranh cãi và thuyết âm mưu xung quanh vụ ám sát này. 2. Bí ẩn của Marilyn Monroe: Nữ diễn viên Marilyn Monroe được tìm thấy chết vào ngày 5/8/1962, với cái chết được xác định là do tự dùng quá liều thuốc an thần. Có thuyết âm mưu cho rằng cô có quan hệ tình cảm với John hoặc Robert Kennedy và họ có thể liên quan đến cái chết của cô. Những tuyên bố khác về cuộc cãi nhau với Robert Kennedy không được xác nhận. 3. Số phận của hòm giao ước: Hòm giao ước là báu vật thiêng liêng của người Do Thái, chứa các thánh vật quan trọng. Năm 587 TCN, nó bị đánh cắp hoặc phá hủy khi Jerusalem bị Babylon xâm chiếm. Có nhiều truyền thuyết về vị trí của hòm giao ước, bao gồm việc nó được đưa đến Ethiopia hoặc được cất giấu và sẽ không xuất hiện cho đến khi có "đấng cứu thế" đến. Cho đến nay bí ẩn lớn này vẫn gây tranh cãi, tạo ra nhiều thuyết âm mưu cũng như sự quan tâm từ công chúng và nhà nghiên cứu lịch sử. Mời quý độc giả xem thêm video:Giải mã bí ẩn hồ nước dưới lòng đất lớn nhất hành tinh.

1. Ai đã bắn John Fitzgerald Kennedy là một trong những bí ẩn lịch sử lớn nhất không bao giờ được giải mã. John Fitzgerald Kennedy, tổng thống Mỹ thứ 35, bị ám sát vào ngày 22/11/1963 tại Dallas, Texas, khi đi trong đoàn xe hộ tống. Lee Harvey Oswald, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, đã bị bắn chết sau đó và Jack Ruby, người điều hành hộp đêm Dallas, bị kết tội giết Oswald. Cuộc điều tra của Ủy ban Warren kết luận, Oswald hành động một mình, nhưng vẫn có tranh cãi và thuyết âm mưu xung quanh vụ ám sát này. 2. Bí ẩn của Marilyn Monroe: Nữ diễn viên Marilyn Monroe được tìm thấy chết vào ngày 5/8/1962, với cái chết được xác định là do tự dùng quá liều thuốc an thần. Có thuyết âm mưu cho rằng cô có quan hệ tình cảm với John hoặc Robert Kennedy và họ có thể liên quan đến cái chết của cô. Những tuyên bố khác về cuộc cãi nhau với Robert Kennedy không được xác nhận. 3. Số phận của hòm giao ước: Hòm giao ước là báu vật thiêng liêng của người Do Thái, chứa các thánh vật quan trọng. Năm 587 TCN, nó bị đánh cắp hoặc phá hủy khi Jerusalem bị Babylon xâm chiếm. Có nhiều truyền thuyết về vị trí của hòm giao ước, bao gồm việc nó được đưa đến Ethiopia hoặc được cất giấu và sẽ không xuất hiện cho đến khi có "đấng cứu thế" đến. Cho đến nay bí ẩn lớn này vẫn gây tranh cãi, tạo ra nhiều thuyết âm mưu cũng như sự quan tâm từ công chúng và nhà nghiên cứu lịch sử. Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã bí ẩn hồ nước dưới lòng đất lớn nhất hành tinh.