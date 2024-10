Top 5 con giáp cá tính, thích là 'nhích', không thích là 'kích'

Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn nhiệt tình, có ý chí tiến thủ và luôn chủ động trong mọi việc. Họ ngay từ nhỏ đã sớm ý thức về sự nỗ lực và độc lập. Họ thích tự do và hành động theo cảm xúc, đúng kiểu người "thích là nhích", còn "không thích thì kích" mà không cần tham khảo ý kiến của bất kỳ ai khác. Người tuổi Thìn nhanh nhẹn, thích giúp đỡ người khác nhưng không bao giờ phụ thuộc, mong đợi sự đáp lại của người khác. Họ thường xuyên giúp mọi người và ngay lập tức rời đi không cho người ấy cơ hội đáp lại.



Tuổi Sửu: Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thực sự nghĩa hiệp, trung thành và rất khoan dung. Và họ đặc biệt giỏi nhẫn nại. Khi làm việc, ít nhiều chúng ta sẽ mắc phải sai lầm, con giáp này giỏi chịu đựng áp lực, từng bước vươn lên.



Họ biết cách kiểm soát cảm xúc, không nóng giận. Trong khi những người khác có thể bộc lộ trực tiếp cảm xúc của họ với người khác. Nhìn chung, người tuổi Sửu rất độc lập, kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm tương đối cao. Nhưng đôi khi họ lại hơi cả nể, trong các mối quan hệ.



Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, kiên nhẫn và cần mẫn. Vì vậy, đến trung tuổi, họ thường có sự nghiệp thành công, tích lũy được khá nhiều của cải, vật chất. Tuổi Dần: Con giáp này là người có lòng tự trọng cao, ghét phải dựa dẫm, lệ thuộc vào bất cứ ai. Họ muốn làm chủ mọi cuộc chơi, thích độc lập và tự do.



Đã là "vua của muôn loài" thì phải được tung tăng trong lãnh thổ của mình, được thả về rừng. Cho nên, tuổi Dần sẽ vô cùng khó chịu khi phải làm bất cứ chuyện gì cũng cần sự chấp thuận của người khác. Điều này chẳng khác gì nhốt con mãnh thú này vào lồng, cho dù đó là lồng sắt hay vàng. Họ sẽ phẫn nộ và "trở mặt" với thế giới nếu cảm thấy bị bó buộc hoặc kiểm soát quá mức. Đừng dại dột mà thách thức sự kiên nhẫn của những ai cầm tinh con Hổ!



Tuổi Tuất: Người tuổi Tuất đã trông thấy quá nhiều trường hợp vì hay dựa dẫm vào người khác nên mới rơi vào tình cảnh "há miệng mắc quai", cuối cùng bị người ta lừa gạt mà cũng chẳng thể làm gì cả.



Vì thế, họ chẳng có đủ sự tin tưởng để giao bất cứ công to việc lớn gì của mình cho người khác, cho dù nếu việc nhờ vả có thể khiến họ đỡ vất vả hơn đi chăng nữa. Con giáp tự lập này cảm thấy, nếu công việc được nhẹ nhàng hơn mà tinh thần lại phải lo lắng, sợ mọi việc không như ý mình thì thà không nhờ vả còn hơn. Ít nhất mình tự làm việc của mình, dù kết quả có không như ý muốn đi nữa thì mình cũng có thể tự rút được kinh nghiệm, không cần phải oán trách ai cả.



Tuổi Dậu: Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu được miêu tả là một chuyên gia tài chính. Họ biết cách quản lý tài chính rất tốt. Trong quá trình làm việc, họ trưởng thành, ổn định chứ không bốc đồng như những người khác.



Thông thường, người tuổi này khi gặp chuyện sẽ tự mình chịu trách nhiệm chứ không dễ trốn tránh, thoái thác. Họ rất độc lập và tự lập. Thực tế, đôi khi họ cũng phải chịu đựng những tổn thương nhưng họ chọn cách âm thầm gánh chịu thay vì chia sẻ với người khác.



Nhìn chung, con giáp tuổi Dậu là một chòm sao quyết đoán. Họ lạnh lùng trong lời nói và mạnh mẽ trong hành động. Người tuổi Dậu là con giáp rất đáng để làm bạn, hợp tác làm ăn. *Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.



