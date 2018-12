Top 4 con giáp vạn sự đại cát trong 3 tháng đầu năm 2019

Vận may đeo bám không buông khiến 4 con giáp này đổi đời một cách ngoạn mục, vạn sự đại cát, "tiền vô như nước sông Đà" trong 3 tháng đầu năm 2019.

Theo tử vi, 4 con giáp sau đây sẽ gặp vạn sự hanh thông, trăm sự đại cát trong 3 tháng đầu năm 2019. Bởi những bản mệnh này luôn vượng vận quý nhân và được thần Tài soi chiếu.



Tuổi Tý

Người cầm tinh con chuột vốn thông minh, nhanh nhẹn và rất lạc quan, thích sự tự do. Con giáp này cũng không muốn bị bó buộc mà chỉ thích cuộc sống tự do, tự tại. Trong 3 tháng đầu năm 2019, do được thần Tài điểm mặt chỉ tên nên thu nhập của người tuổi Tý sẽ tăng lên nhanh chóng.

Bản mệnh làm gì cũng thu được lợi nhuận lớn. Ngoài ra, nhờ được lộc quý nhân nên khi gặp bất cứ khó khăn gì trong công việc, tuổi Tý cũng đều được người khác ra tay giúp đỡ. Chính vì vậy, trong thời gian tới, người cầm tinh con chuột đã có thể tận hưởng cuộc sống ung dung, tự tại như mong muốn của bản thân.

Tuổi Thìn

Trời sinh người cầm tinh con rồng có mệnh phú quý nên họ chẳng cần luồn cúi hay xu nịnh ai cũng dư bản lĩnh để gầy dựng cuộc sống sung túc, đủ đầy. Con giáp này đủ nhạy bén để nắm bắt triệt để mọi cơ hội làm giàu, đủ thông minh để đầu tư đúng hướng và cũng đủ can trường để chẳng "chùn chân mỏi gối" khi gặp biến cố khôn lường.

Từng bước vươn lên, khẳng định chính mình đã giúp người tuổi Thìn không chỉ giàu có mà còn được đồng nghiệp nể trọng, kiêng dè. Đặc biệt, trong 3 tháng đầu năm 2019, con giáp này sẽ có cơ may hốt lộc trời cho, tiền đổ xối xả vào nhà như thác khiến ai ai cũng ngỡ ngàng.

Tuổi Dậu

Tài lộc của người cầm tinh con gà rất tốt nhưng vì chưa gặp được thời cơ nên thời gian trước đây cuộc sống của con giáp này có phần trắc trở. Với đầu óc thông minh và sự quan sát nhạy bén, quý cô tuổi Dậu có thể thay đổi hoàn toàn tình hình theo ý của mình.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, bản mệnh sẽ vô cùng thuận lợi trong việc làm ăn buôn bán. Dường như con giáp này không vấp phải bất cứ trở ngại nào, mọi thứ cứ thế thăng tiến không ngừng. Đồng thời, tài vận của người tuổi Dậu cũng ngày một vượng phát; vì vậy, bản mệnh có thể tận hưởng một cuộc sống không phải lo lắng nhiều về tiền bạc.

Tuổi Hợi

Bản tính của người tuổi Hợi là hiền lành, lương thiện nên dù thành công đến muộn thì cuộc sống của con giáp này cũng vô cùng chắc chắn, ổn định. Dẫu đã nắm trong tay khối tài sản lớn nhưng bản mệnh lại không hề ngủ quên trong chiến thắng mà luôn nỗ lực miệt mài để hoàn thiện mỗi ngày.

Nhờ vậy, càng về hậu vận quý cô tuổi Hợi càng kiếm được nhiều tiền, vươn lên làm đại gia khét tiếng. Trong 3 tháng đầu năm Kỷ Hợi, con giáp này sẽ đón lộc trời cho, được thần tài cưng yêu, quý nhân chiều chuộng. Từ đó, đường tài vận rực rỡ hân hoan, muốn gì được nấy, nhà lầu xe hơi chỉ là chuyện nhỏ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm