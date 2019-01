Top 3 con giáp mua nhà lầu, sắm xe hơi trong năm 2019

1. Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là nhữnh người hiền lành, siêng năng và không quá nhiều tham vọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, tuổi Mùi vẫn luôn mưu cầu hạnh phúc và họ luôn cố gắng nỗ lực trong mọi hoàn cảnh để đạt được điều tốt nhất.

Tử vi học có nói, năm Mậu Tuất vừa qua, tuổi Mùi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở, nhất là về vấn đề tài chính đã khiến con giáp này phiền não rất nhiều vì vậy năm 2019 này sẽ được bù đắp tất cả.

Ảnh minh họa. Ngay sau khi bước qua năm mới, tuổi Mùi sẽ nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ những quý nhân mà họ không ngờ đến, bên cạnh đó sự nghiệp cũng gặp được nhiều may mắn nên thuận buồm xuôi gió.



Trong năm này, nếu tuổi Mùi làm tốt vai trò của mình, phát huy đúng sở trường thì chỉ cần một tháng ngắn ngủi có thể thu về lợi nhuận khổng lồ.

Dự kiến, từ giữa năm 2019 trở đi, tài vận của tuổi Mùi bùng nổ, muồn gì có đó, cuộc sống đầy đủ viên mãn chỉ trong tầm tay.

2. Tuổi Sửu

Trời sinh tuôi Sửu vốn là những người siêng năng, chăm chỉ, lấy lao động làm niềm vui trong cuộc sống. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu mang số mệnh cực khổ, bởi lẽ họ không biết tận hưởng những điều mình đang có.

Trên thực tế, tuổi Sửu là kiểu người khổ trước sướng sau. Trời sinh tuổi Sửu là người biết tiết kiệm, đầu cơ tích trữ, họ sống khiêm tốn và không hoang phi, tất cả những thứ này tuổi Sửu đều để dành cho trung vận và hậu vận.

Tử vi học có nói, trong năm Mậu Tuất vừa qua, tuổi Sửu cũng đã trải qua không ít khó khăn, đặc biệt là tài chính. Tuy nhiên, chỉ cần bước qua đầu năm 2019, túi tài của tuổi Sửu sẽ quay về hiện trạng vốn có.

Từ giữa năm trở đi, tuổi Sửu được các vị thần may mắn chiếu cố, vì vậy hãy nhân lúc vận may đang thăng hoa hãy phát huy hết mọi ưu điểm, nỗ lực và cố gắng hết mình, vì sự giàu có đến với tuổi Sửu khá ngắn ngùi, chậm một giây là mất đi một túi tài to.

Dự kiến cuối năm 2019, tuổi Sửu có khả năng trở thành đại gia chỉ trong một đêm.

3. Tuổi Dậu

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Dậu không có gì khởi sắc, nhưng bước vào năm 2019 do được thần Tài ưu ái nên tài vận vô cùng hanh thông.

Công việc kinh doanh khởi sắc bừng bừng mang lại những khoản thu nhập lớn. Ngoài ra, con giáp này còn có khả năng trúng xổ sổ giải đặc biệt với số tiền thưởng có giá trị cao.

(*) Thông tỉn chỉ mang tính chất tham khảo